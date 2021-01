Sun Group ra mắt tổ hợp căn hộ cao tầng tại nam Phú Quốc

Mới đây, Tập đoàn Sun Group ra mắt Sun Grand City Hillside Residence, một trong những tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên ở Phú Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển BĐS đảo ngọc năm nay.

Sun Grand City Hillside Residence (còn gọi là Hillside) tọa lạc tại phường An Thới, TP Phú Quốc, có diện tích 16 ha. Tổng diện tích phân khu cao tầng là 15.600 m2. Dự án được thi công từ quý I năm nay và dự kiến bàn giao vào quý II năm sau. Dự án Sun Grand City Hillside Residence sở hữu vị trí đắc địa, bao trọn “thị trấn Địa Trung Hải” Sun Premier Village Primavera, nằm giữa các công trình biểu tượng thuộc bờ tây hệ sinh thái Sun Group và khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đang dần hình thành.

Lấy cảm hứng từ ngôi làng trên hòn đảo thiên đường Sicilia miền nam Italy, Sun Grand City Hillside Residence tái hiện khung cảnh thị trấn Taormina từ những con đường nhỏ uốn lượn quanh co nối đuôi nhau ra đến biển, đến những tu viện, bậc đá len lỏi giữa những toà nhà. Kiến trúc này đồng điệu với tổ hợp Sun Premier Village Primavera phía dưới sườn đồi, góp phần hoàn thiện bức tranh cảnh sắc bên bờ nam đảo ngọc.

Vị trí trung tâm của trung tâm

Hiếm dự án cao tầng nào tại thành phố biển sở hữu lợi thế như Sun Grand City Hillside Residence. Bên cạnh thế đất thuận phong thủy, lưng tựa đồi, mặt hướng biển, Sun Grand City Hillside Residence có lợi thế vị trí trung tâm của trung tâm khi nằm tại tâm điểm của “thị trấn Địa Trung Hải” Sun Premier Village Primavera - nơi quy tụ nhiều công trình biểu tượng như tòa tháp đồng hồ cao 75 m, tổ hợp giải trí Central Village, cầu Hôn, show Vortex trong tương lai… Đồng thời, vị trí này còn mang đến sự tiện lợi cho cư dân khi xung quanh là các công trình vui chơi, giải trí, khu đô thị kiểu mẫu với các tiện ích dịch vụ dần hoàn thiện.

Từ dự án, cư dân có thể thu trọn vào tầm mắt các công trình biểu tượng do Sun Group kiến tạo tại nam đảo.

Với lợi thế vị trí, Sun Grand City Hillside Residence mang đến cho chủ sở hữu tầm nhìn “3 trong một” với biển trời lam ngọc, những công trình biểu tượng (ga đi cáp treo Hòn Thơm, Central Village, cầu Hôn…) và khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đang thành hình. Từ dự án, cư dân có thể thưởng thức trọn vẻ đẹp giao thoa giữa biển - trời, thiên nhiên - con người, nét bản địa xưa - sức sống trỗi dậy, chiêm ngưỡng sự chuyển mình của thành phố mới.

4 phân khu với hệ thống tiện ích đa dạng

Sun Grand City Hillside Residence có 4 phân khu gồm The Hill, The Sea, The Sky và The Center với chiều cao, cấu trúc và công năng đa dạng, đáp ứng trọn vẹn 3 nhu cầu nghỉ dưỡng, đầu tư và sống chất lượng. Nếu The Hill tọa lạc tại vị trí cao nhất dự án, nơi cư dân có thể ngắm nhìn 360 độ cảnh sắc nên thơ, trữ tình của nam đảo; thì các phân khu The Sea, The Sky và The Center lại mang đến cho cộng đồng cư dân thành đạt những giá trị sống khác biệt.

Trong đó, phân khu The Sea gồm 2 tòa căn hộ (S1, S2) cao 15 tầng, tọa lạc tại vị trí trung tâm dự án, sở hữu hướng nhìn trực diện biển và các công trình biểu tượng, ga đi cáp treo Hòn Thơm, mang đến tầm nhìn đắt giá. The Sky gồm 2 tòa căn hộ (S3, S4) cao 18 tầng với tiêu chuẩn vận hành cao cấp, thiết kế lobby theo phong cách hiện đại như sảnh khách sạn. Phân khu The Center được ví như “mảnh ghép hoa lệ nơi Địa Trung Hải phồn vinh”.

Sun Grand City Hillside Residence có 4 phân khu gồm The Hill, The Sea, The Sky và The Center.

Cuối tháng 1, chủ đầu tư dự kiến ra mắt thị trường 2 tòa đầu tiên là H3, H4 thuộc phân khu The Hill, gồm nhiều loại hình như studio, dual key, 1-3 phòng ngủ… với công năng đa dạng, linh hoạt trong mục đích sử dụng, từ trải nghiệm sống đến kinh doanh lưu trú.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Sun Grand City Hillside Residence là một trong những dự án căn hộ cao tầng đầu tiên tại đảo Ngọc, giúp đa dạng hóa loại hình sản phẩm bất động sản tại đây, đồng thời đặt nền móng thu hút lượng lớn dân cư mới, giới trẻ, giới tri thức… đến Phú Quốc để du lịch, trải nghiệm cũng như đầu tư, kinh doanh, đón đầu cơ hội từ một trong những thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam”.

Sun Grand City Hillside Residence sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng và cao cấp như bể bơi vô cực, hệ thống sky lounge, shophouse dưới chân nhà, cảnh quan sân vườn, gym... mang đến cho cư dân cuộc sống trọn vẹn, đa trải nghiệm.

Hillside sở hữu các tiện ích đa dạng và cao cấp, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Bên cạnh đó, vị trí tâm điểm “thị trấn Địa Trung Hải” giúp cư dân tương lai có thể dễ dàng kết nối những tiện ích và hệ thống shophouse thuộc dự án Sun Premier Village Primavera đang hình thành, cũng như thụ hưởng trọn vẹn tiện ích từ các công trình trong hệ sinh thái Sun Group.

Vượt trên dự án bất động sản đơn thuần, tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Grand City Hillside Residence hứa hẹn trở thành biểu tượng mới, là bản hoà ca giữa thiên nhiên với kiến trúc, văn hoá và sức sống, con người và vùng đất nam Phú Quốc. Với vị thế đắc địa, tầm nhìn đẹp, tiện ích hiện đại, đa dạng, Sun Grand City Hillside Residence được xem là second home phù hợp cho những người muốn hoàn thiện bộ sưu tầm bất động sản cao cấp của mình.

Từ Hillside, cư dân dễ dàng kết nối những tiện ích và hệ thống shophouse thuộc dự án Sun Premier Village Primavera đang hình thành.