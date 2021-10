Sun Group bắt tay thương hiệu quản lý khách sạn, căn hộ dịch vụ Ascott

Ngày 11/10, lễ ký kết giữa Sun Group và The Ascott Limited (Ascott) chính thức khởi đầu mối quan hệ hợp tác trong việc vận hành dự án khu phức hợp cao cấp đa chức năng Tây Hồ View.

Ba thương hiệu The Crest Collection, Ascott The Residence và Citadines Apart’hotel của Tập đoàn Ascott sẽ là đơn vị quản lý, vận hành khu phức hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp, trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên mà Sun Group xây dựng tại Hà Nội.

Đây cũng là lần đầu tiên hai thương hiệu cao cấp của Tập đoàn Ascott là The Crest Collection và Ascott The Residence có mặt tại Việt Nam. Riêng với The Crest Collection, lễ ký kết cũng mở ra chương đầu tiên của thương hiệu này tại châu Á.

Phối cảnh dự án khu phức hợp cao cấp đa chức năng Tây Hồ View.

Khu phức hợp Tây Hồ View sở hữu 9 tòa nhà, gồm các khách sạn 5 sao, khu căn hộ dịch vụ cao cấp, một trung tâm hội nghị - sự kiện rộng 1.400 m2 cùng TTTM. Dự án còn mang tới các nhà hàng đẳng cấp quốc tế với đầu bếp chuẩn sao Michelin. Bên cạnh đó là câu lạc bộ và quầy bar trên tầng cao nhất của tổ hợp.

Tọa lạc tại số 58 Quảng Bá (Quảng An), Tây Hồ View sở hữu vị thế đắc địa sát hồ Tây. Trong tương lai, kế bên tổ hợp này sẽ là công trình kiến trúc văn hóa độc đáo - nhà hát Opera House - được thiết kế bởi kiến trúc sư người Italy Renzo Piano. Sau khi hoàn thành, công trình hứa hẹn không chỉ là biểu tượng mới của Hà Nội, mà còn trở thành điểm thu hút các nghệ sĩ âm nhạc đến trình diễn.

Để tạo nên khu phức hợp này, Sun Group hợp tác với các tập đoàn tư vấn thiết kế, xây dựng hàng đầu thế giới như Aedas, Arup…

Với sự tham gia kiến tạo của những tên tuổi lớn, 9 tòa tháp của tổ hợp Tây Hồ View có thiết kế độc đáo theo chiều thấp dần về phía hồ Tây. Nhờ thế, 3 mặt dự án đều sở hữu tầm nhìn không giới hạn, ôm trọn khu vực hồ.

Phối cảnh trung tâm hội nghị, sự kiện thuộc dự án Tây Hồ View.

Chia sẻ về việc lựa chọn Tập đoàn Ascott làm đơn vị quản lý vận hành khu phức hợp, bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Sun Hospitality Group (thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Sun Group) - nói: "Là khu phức hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ và TTTM đầu tiên mà Sun Group xây dựng tại thủ đô, Tây Hồ View được chúng tôi dành nhiều tâm huyết kiến tạo. Chúng tôi mong muốn góp thêm một công trình kiến trúc điểm nhấn độc đáo, đẳng cấp và lãng mạn vào bức tranh Hà Nội thời đại mới, hiện đại mà đầy bản sắc".

Bà Quỳnh Anh cho biết Sun Group gửi gắm nhiều kỳ vọng khi chọn đơn vị quản lý là Ascott. Tập đoàn đặt niềm tin rằng với uy tín, kinh nghiệm lâu năm hoạt động tại Việt Nam và tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng cao từ các thương hiệu của The Ascott Limited, Tây Hồ View sẽ trở thành trải nghiệm phải thử của du khách, đặc biệt là khách quốc tế trong tương lai.

Phối cảnh căn hộ thuộc thương hiệu The Crest Collection tại tổ hợp Tây Hồ View.

The Ascott Limited là thương hiệu nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế đến từ Singapore. Mạng lưới dự án của Ascott trải dài trên 200 thành phố tại hơn 30 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ. Năm 2020, Ascott được World Travel Awards vinh danh là "Thương hiệu căn hộ dịch vụ hàng đầu châu Á 2021".

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Sun Group và Ascott.

Bà Lew Yen Ping - đại diện Tập đoàn The Ascott, Tổng quản lý khu vực Việt Nam, Campuchia và Myanmar - cho biết: "Với kinh nghiệm 27 năm hoạt động và hiểu biết về thị trường lưu trú tại Việt Nam, Ascott là chủ sở hữu, đồng thời là nhà điều hành kinh doanh mảng lưu trú quốc tế lớn tại Việt Nam. Xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các tên tuổi hàng đầu ngành kinh doanh lưu trú tiếp tục là chiến lược phát triển trọng tâm của chúng tôi. Việc hợp tác chiến lược cùng Sun Group quản lý tổ hợp Tây Hồ View một lần nữa khẳng định sự tin tưởng của chủ đầu tư với Ascott".

Bà Lew Yen Ping mong muốn Tây Hồ View sẽ là biểu tượng kiến trúc mới tại Việt Nam, điểm đến thu hút khách trong nước và quốc tế trải nghiệm cảm giác lưu trú như được trở về nhà. Bà kỳ vọng sự mở màn này tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược với Sun Group trong tương lai.

Việc Sun Group ký kết hợp tác với The Ascott Limited không chỉ mang đến cho ngành du lịch thủ đô một điểm nhấn phồn hoa mới, mà còn góp phần đưa Sun Hospitality Group trở thành thương hiệu khách sạn Việt Nam sở hữu nhiều đối tác quản lý hàng đầu thế giới.