Sun Grand City Hillside Residence - biểu tượng mới ở Phú Quốc

Dự án cao ốc thuộc hệ sinh thái tỷ USD của Sun Group được kỳ vọng trở thành biểu tượng phồn hoa phía nam đảo ngọc nhờ kiến trúc độc đáo và hệ thống tiện ích, dịch vụ hạng sang.

Dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence thuộc hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tỷ USD của Sun Group được kỳ vọng trở thành biểu tượng phồn hoa phía nam đảo ngọc nhờ kiến trúc độc đáo và hệ thống tiện ích, dịch vụ hạng sang.

Tương ứng mỗi giai đoạn phát triển, các vùng đất đều cần có những động lực để đánh thức tiềm năng, làm “bàn đạp” chuyển mình bứt tốc. Với Phú Quốc, sau dấu mốc được công nhận là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, hòn đảo xinh đẹp này được kỳ vọng bước vào giai đoạn phát triển mới, năng động và nhiều hứa hẹn hơn.

Trên hành trình đó, Phú Quốc không thể thiếu những công trình mang tính biểu tượng, tiền đề thu hút lượng lớn du khách từ nhiều nơi trên thế giới đến lưu trú, tham quan và trải nghiệm. Với việc đem đến cho đảo ngọc những tòa tháp cao tầng đầu tiên, Sun Grand City Hillside Residence hứa hẹn góp phần kích hoạt chu kỳ phát triển mới cho thành phố du lịch giàu tiềm năng.

“Xa hoa”, “tráng lệ” là hai từ du khách thường dùng để mô tả Dubai - một trong bảy tiểu vương quốc thuộc Ả Rập Thống Nhất (UAE) - quốc gia giàu có top đầu thế giới. Nhiều người ví Dubai như “vùng đất đến từ hành tinh khác”, bởi nơi này quy tụ loạt công trình nguy nga. Quần đảo nhân tạo Palm Island (Đảo Cây Cọ) là điểm đến nổi bật trong số đó với vô số khách sạn, chung cư, biệt thự, bến du thuyền, trung tâm thương mại hạng sang.

Nổi bật giữa quần đảo nhân tạo được ví như kỳ quan thứ 8 của thế giới là khách sạn 7 sao Burj Al Arab có thiết kế hình cánh buồm độc đáo, hay toà tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa với tổ hợp thương mại, mua sắm, giải trí khổng lồ. Ngoài ra, quần đảo còn quy tụ loạt công trình nổi tiếng như tháp xoắn Cayan Tower; khu mua sắm Dubai Mall rộng hơn 502.000 m2; vườn hoa tự nhiên Dubai Miracle Garden nằm giữa sa mạc có diện tích 72.000 m2, trưng bày hơn 109 triệu bông hoa mỗi mùa; hay Rostamani - tòa tháp mê cung cao 55 tầng...

Cùng Palm Island, phần đông trong số 20 triệu du khách mỗi năm đến Dubai đều mong muốn ghé thăm khu dân cư phức hợp giải trí Dubai Marina. Khu dân cư này quy tụ hầu hết trải nghiệm cần có cho một chuyến du lịch xứng tầm thượng lưu, từ bãi biển nhân tạo, bến du thuyền lớn nhất thế giới, đến thiên đường giải trí với chuỗi nhà hàng, cà phê, quầy bar, khách sạn sang trọng…

Nhờ những công trình mang tính biểu tượng, Dubai luôn đứng trong top đầu thế giới về mức chi tiêu du lịch. Theo kết quả nghiên cứu do Tập đoàn tài chính Mastercard công bố năm 2018, Dubai dẫn đầu thế giới về mức chi tiêu của du khách với 30,82 tỷ USD . Mỗi khách du lịch tới “vùng đất ngoài hành tinh” chi tiêu trung bình khoảng 553 USD , nhiều hơn bất kỳ địa điểm nào khác trên toàn thế giới.

Từ Dubai có thể thấy phát triển du lịch không thể chỉ dựa vào thắng cảnh tự nhiên sẵn có, dù đó là tài sản vô cùng quý giá. Nhiều điểm đến như Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc), Maldives, Bali (Indonesia)… thu hút du khách bởi những trải nghiệm khác biệt về khách sạn, resort thiết kế độc bản hay các tòa cao ốc chọc trời.

Với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của thế giới, Phú Quốc không thể thiếu những công trình ấn tượng như tại các điểm đến nổi tiếng kể trên... Thời gian qua, hạ tầng du lịch đảo ngọc được đánh giá đang trên đà phát triển mạnh, với sự xuất hiện của loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng tầm cỡ từ các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, để tạo đà tăng trưởng và thu hút thêm du khách quốc tế, thành phố biển đảo vẫn cần bổ sung những công trình biểu tượng mới cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo hơn.

Nếu so sánh về thiên nhiên, Phú Quốc không hề thua kém Singapore, Dubai, Phuket, hay thậm chí là Maldives - nơi được mệnh danh thiên đường nghỉ dưỡng. Thế nhưng, xét về tốc độ phát triển du lịch, đảo ngọc vẫn chưa bắt kịp các địa danh này về lượng khách, doanh thu và hạ tầng. Đơn cử, cả đảo ngọc có 22.000 phòng lưu trú, trong khi đó, cách đây vài ba năm, Phuket đã có trên 90.000 phòng khách sạn.

Những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng hiện hữu ở Phú Quốc cũng khá giới hạn. 5 năm gần đây, nam đảo ngọc mới bắt đầu xuất hiện những công trình tầm cỡ, trong đó phần nhiều đến từ hệ sinh thái nhiều tỷ USD của Sun Group đầu tư. Chỉ sau nửa thập kỷ, từ vùng biển hoang sơ, nam Phú Quốc đã có bước chuyển mình lớn về hạ tầng du lịch với gần 50 công trình ấn tượng.

Theo đại diện chủ đầu tư Sun Group, đó mới là giai đoạn 5 năm đầu phát triển. Trong nửa thập kỷ tới đây, tập đoàn tiếp tục xây dựng hàng loạt công trình kiến trúc kỳ vĩ, góp phần nâng tầm vị thế du lịch của Phú Quốc trên bản đồ thế giới.

Ông lớn trong ngành BĐS đã vạch ra chiến lược phát triển bền vững ở nam Phú Quốc, kỳ vọng đưa nơi này trở thành trung tâm mới của đảo ngọc, kiến tạo vùng đất của sự thịnh vượng với bộ sưu tập những công trình khác biệt thuộc 3 lĩnh vực: Du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp. Trong đó, tâm điểm của cả hệ sinh thái chính là “thị trấn Địa Trung Hải” hoa lệ đang ngày càng rõ hình hài ở bờ tây nam đảo.

Theo đại diện chủ đầu tư, Sun Grand City Hillside Residence sẽ là một trong những dự án đầu tiên mang tòa tháp cao tầng hướng biển đến Phú Quốc, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của thành phố đảo. Đây còn là dự án điển hình cho mô hình đô thị nén, vừa đáp ứng tốc độ phát triển đô thị du lịch, gia tăng dân số nhanh, vừa tiết kiệm quỹ đất vốn giới hạn của đảo ngọc. Còn với vai trò là một dự án BĐS, Sun Grand City Hillside Residence cung cấp cho thị trường những sản phẩm cao cấp với quyền sở hữu lâu dài, có tiềm năng đầu tư hấp dẫn.

Dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence gồm phân khu cao tầng The Hill, The Sky, The Sea, phối hợp hài hòa với 364 căn shophouse của khu thấp tầng The Center.

Shophouse - nhà phố thương mại - vốn không còn mới mẻ ở Phú Quốc, song hiếm dự án nào có vị trí đẹp như The Center. Nằm trên sườn đồi thoai thoải ở cao độ 45-60 m so với mực nước biển, tầm nhìn hướng về đại dương, The Center có thế tựa sơn hướng hải, giúp gia chủ đón vượng khí và tài lộc.

Là một phần của “thị trấn Địa Trung Hải”, Sun Grand City Hillside Residence mang thiết kế Taormina trẻ trung, phóng khoáng. Các tòa tháp căn hộ cao tầng là bản hòa phối tinh tế giữa dáng vẻ cổ điển với sự tiện nghi, hiện đại của những ô cửa kính lớn, mang đến tầm nhìn bao quát vịnh biển xinh đẹp. Trong khi đó, các căn shophouse The Center cao 5 tầng là “bản giao hưởng” nhiều sắc màu của những ô cửa mái vòm cao rộng và ban công đầy hoa nắng.

Sun Grand City Hillside Residence đưa du khách lạc vào khung cảnh của miền nam Italy, khám phá thị trấn cổ kính bên bờ Địa Trung Hải. Đó là những cửa hàng cửa hiệu lấp lánh ánh đèn tấp nập người qua lại, những bậc thềm cầu thang thơ mộng, những vườn hoa nhiệt đới đa sắc, những đài phun nước lãng mạn đan xen khắp lối đi…

Không chỉ được chăm chút về kiến trúc, Sun Grand City Hillside Residence còn trang bị hệ thống tiện ích hiện đại, khép kín. Bên cạnh việc thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích của cả hệ sinh thái nam đảo, chủ nhân và du khách lưu trú tại các căn hộ hay shophouse Sun Grand City Hillside Residence còn có trải nghiệm nghỉ dưỡng như tại trời Tây, chăm sóc sức khỏe với gần 60 tiện ích trải rộng trên diện tích gần 40 ha.

Nội khu Sun Grand City Hillside Residence thu hút du khách bởi loạt công trình đậm sắc thái Địa Trung Hải như quảng trường nghệ thuật, vườn treo, tượng điêu khắc, khu vui chơi trẻ em... Mỗi tòa tháp căn hộ trang bị nhiều tiện ích hiện đại như bể bơi vô cực trên độ cao 120 m, sky lounge sôi động…

Tọa lạc tại vị trí cao nhất của thị trấn Địa Trung Hải, không chỉ căn hộ cao tầng, mà các căn shophouse tại đây cũng có tầm nhìn đẹp, thu trọn đại dương xanh biếc và những công trình ấn tượng như tháp đồng hồ cao 75m tại Central Village, cáp treo vượt biển Hòn Thơm, Cầu Hôn, show Vortex… Trong đó, công trình Cầu Hôn và show trình diễn Vortex tại thị trấn Địa Trung Hải dự kiến được động thổ trong quý II năm nay.

Phía tây giáp khu shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera, phía đông giáp khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, phía nam giáp Ga đi cáp treo Hòn Thơm, Sun Grand City Hillside Residence được ví là “trái tim” hệ sinh thái tỷ USD của Sun Group tại đảo ngọc. Dự án hứa hẹn là nơi mà bất cứ du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân đến Phú Quốc. Các căn hộ cao cấp, shophouse tại đây dễ dàng trở thành chuỗi cung ứng dịch vụ, thương mại, giải trí 360 độ, tạo nên nơi lưu trú nhiều cảm hứng cho du khách.

Sun Grand City Hillside Residence đang góp phần tạo động lực cho thành phố Phú Quốc vươn mình nhờ kiến trúc độc đáo cùng hệ thống tiện ích cao cấp. Sau khi hoàn thành, công trình hứa hẹn trở thành biểu tượng cho chu kỳ phát triển mới của đảo ngọc.

Không lâu nữa, những tòa tháp cao tầng của Sun Grand City Hillside Residence sẽ giúp nam đảo trở thành trung tâm sôi động, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Khát vọng thịnh vượng được thắp lên tại những căn shophouse sáng đèn 24/7, tấp nập du khách, từng bước đưa nam đảo trở thành “thủ phủ” du lịch nghỉ dưỡng và giải trí mới.

“Hơn cả một dự án BĐS điểm nhấn, tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence hứa hẹn trở thành biểu tượng mới, vươn cao tự hào trên bầu trời của thành phố biển đảo”, chuyên gia kinh tế, TS Lê Xuân Nghĩa đánh giá tiềm năng “trái tim” hệ sinh thái tỷ USD tại nam Phú Quốc của Sun Group.