Sun Cosmo Residence Da Nang ra mắt phân khu The Cosmo

Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) vừa chính thức ra mắt phân khu The Cosmo thuộc dự án Sun Cosmo Residence Da Nang.

Tọa lạc vị trí ngay mặt đường lớn tại trung tâm thành phố sông Hàn, số lượng giới hạn và thiết kế đa công năng, The Cosmo nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Mang chuẩn sống quốc tế đến trung tâm Đà thành

Sau loạt dự án gây tiếng vang năm 2022 như quần thể thành phố hội nhập phía đông nam Đà Nẵng, khu đô thị cao cấp Sunneva Island, Sun Cosmo Residence Da Nang là dự án tiếp theo được Sun Property phát triển tại thành phố sông Hàn.

Dự án được kiến tạo theo mô hình tổ hợp bất động sản - compound hiện đại, với đa loại hình sản phẩm như townhouse, shop villa, căn hộ cao cấp… thuộc hai phân khu The Cosmo và The Panoma. Trong bối cảnh cư dân từ nhiều tỉnh thành có xu hướng “di cư” cũng như người nước ngoài đến Đà Nẵng tăng, sự xuất hiện của tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang góp phần mang chuẩn sống quốc tế đến trung tâm Đà thành, đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao.

Dự án sở hữu vị trí đẹp tại trung tâm Đà Nẵng, kế bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh.

Tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang tọa lạc trên quỹ đất “vàng” ngay giữa trung tâm Đà Nẵng, kế bên sông Hàn, sát chân cầu Trần Thị Lý - cây cầu dây văng độc đáo tại Việt Nam. Đây cũng là giao lộ dẫn đến các cung đường trung tâm tấp nập khách du lịch, đặc biệt là cửa ngõ dẫn vào tâm điểm vui chơi - giải trí, khu vực sinh sống của người nước ngoài như đường Nguyễn Văn Thoại… Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến điểm du lịch - giải trí nổi tiếng, sân bay quốc tế và đầu mối giao thông lớn, bãi biển Mỹ Khê - top 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, trung tâm hành chính hay xuôi về phố cổ Hội An… Vị trí “giao lộ vàng” tại trung tâm Đà thành giúp dự án thu hút sự quan tâm của thị trường.

Về tổng thể, mô hình tổ hợp cao cấp của Sun Cosmo Residence Da Nang mở ra phong cách sống hiện đại, năng động, đầy đủ tiện ích, dịch vụ cho cư dân. Chủ nhân tương lai của dự án được thỏa ước mơ về không gian sống riêng tư, sang trọng, tiện nghi và không kém phần lãng mạn bên sông Hàn.

Đồng thời, với vài bước chân, cư dân có thể hòa mình vào chuỗi tiện ích nội khu hấp dẫn cũng như tuyến phố sôi động đêm ngày. Vị biển, hương sông, âm sắc phồn hoa phố thị, phong cách hiện đại của khu compound giao hòa, tạo nên chất sống thăng hoa giữa trung tâm thành phố. Đây không chỉ là dự án đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng tại nhà cho cư dân, mà còn sở hữu tiềm năng kinh doanh, đầu tư lâu dài tại thành phố đáng sống.

Sun Cosmo Residence Da Nang mang phong cách hiện đại, năng động. Ảnh phối cảnh.

Tiềm năng kinh doanh và tăng trưởng giá trị

Vừa qua, tại sự kiện giới thiệu sản phẩm đầu tiên của tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang, Sun Property chính thức ra mắt townhouse và shop villa thuộc phân khu The Cosmo. Đây là dòng sản phẩm số lượng giới hạn, nằm ôm trọn hai bên mặt đường lớn chân cầu Trần Thị Lý, được thiết kế tối ưu vị trí để vừa ở, vừa kinh doanh trên cung đường huyết mạch.

Nổi bật tại mặt tiền là các căn townhouse được thiết kế đồng bộ về kiến trúc, với chiều cao 6-7 tầng giúp tối đa diện tích sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Thiết kế đáp ứng nhu cầu vận hành kinh doanh mọi lĩnh vực như nhà hàng, cà phê, boutique hotel, siêu thị mini, spa, thời trang, karaoke, trung tâm giáo dục… Trong khi đó, shop villa với mặt tiền tối thiểu 10 m, diện tích 200 m2 trở lên giúp tối ưu không gian và khả năng nhận diện thương hiệu, phù hợp kinh doanh F&B, dịch vụ lưu trú… Thiết kế nhiều tầng, tối ưu hóa không gian giúp chủ nhân The Cosmo vừa tận hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi, vừa có thể cho thuê, kinh doanh.

Dù mang phong cách kiến trúc giao thoa truyền thống - hiện đại của cả tổ hợp, The Cosmo vẫn sở hữu màu sắc riêng nhờ hiện đại hóa, phong cách hóa vật liệu, kiến trúc truyền thống như kèo, cột, mái dốc… Tất cả tạo nên không gian vừa sang trọng, vừa tinh tế, giàu tính thẩm mỹ.

Phân khu The Cosmo ôm trọn hai bên mặt đường, giàu tiềm năng kinh doanh. Ảnh phối cảnh.

Thừa hưởng vị trí trung tâm nơi “giao lộ quốc tế”, The Cosmo hứa hẹn trở thành khu phố buôn bán kinh doanh sầm uất trên cung đường dẫn đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng, khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện tầm cỡ như “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng”, carnival đường phố…

Sự nổi bật của tổ hợp hiện đại ven sông Hàn, dãy townhouse, shop villa có thiết kế đồng bộ, cùng hệ thống thương mại dịch vụ thời thượng giúp The Cosmo trở thành tâm điểm thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, The Cosmo còn đón đầu lượng khách thường xuyên trong nội khu - cư dân của Sun Cosmo Residence Da Nang.

Tiện ích nội khu hiện đại của tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang. Ảnh phối cảnh.

Sự quan tâm của hàng trăm khách hàng tại sự kiện ra mắt phân khu The Cosmo thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang phần nào khẳng định sức hút của dự án chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh, đầu tư của giới thành đạt, cộng đồng cư dân và người nước ngoài tại Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng giám đốc Sun Property - nhận định The Cosmo cộng hưởng nhiều ưu thế, gồm vị trí mặt tiền giữa trung tâm thành phố, nằm trong tổ hợp cao cấp, thiết kế ấn tượng, đa công năng, đầy đủ tiện ích và là phân khu ra mắt đầu tiên.

“The Cosmo là minh chứng cho cam kết mang đến dòng sản phẩm bất động sản cao cấp, đáp ứng trọn bộ giá trị an cư, kinh doanh, đầu tư giữa lòng Đà Nẵng của Sun Property”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh khẳng định.

Hiện Đà Nẵng có khoảng 1,2 triệu dân, dự báo đến năm 2030 đạt gần 1,8 triệu người. Là thành phố đáng sống và đáng đầu tư, được quy hoạch bài bản, định hướng trở thành “Singapore của Việt Nam”, đô thị du lịch biển vươn tầm quốc tế, Đà Nẵng được kỳ vọng tiếp tục thu hút công dân đa quốc tịch đến an cư, làm việc lâu dài. Theo đó, bất động sản có vị trí đắc địa, vừa an cư, vừa dễ khai thác kinh doanh như The Cosmo nói riêng, tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang nói chung sẽ có giá trị bền vững và gia tăng theo thời gian.