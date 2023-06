Summer shading - mặc kệ yêu đương để vui chơi mùa hè

Để có thể đi du lịch và thoải mái tham gia các cuộc vui, nhiều người chọn cách tạm dừng yêu đương hoặc trì hoãn việc chia tay trong mùa hè.

Nhiều người không muốn vướng bận chuyện tình cảm để có thể thoải mái vui chơi. Ảnh minh họa: Timur Weber/Pexels.

Mùa hè là thời điểm những cuộc vui và các chuyến du lịch diễn ra sôi nổi nhất. Điều này một phần có liên quan đến thời tiết. Nhiều nghiên cứu cho rằng ánh nắng ấm áp sẽ giúp thúc đẩy tâm trạng của mọi người bằng cách giải phóng serotonin (một loại hormone) trong não, từ đó làm sản sinh cảm giác vui vẻ, tích cực.

Vì mùa hè gắn liền với niềm vui và gác lại những âu lo, một xu hướng hẹn hò mới có tên "summer shading" đã ra đời, theo Stylist.

"Summer shading" giúp cá nhân gác lại những ràng buộc, âu lo về mối quan hệ. Ảnh minh họa: Ksu&eli/Pexels.

"Summer shading" là gì?

Vào mùa hè, mọi người có xu hướng đi du lịch và tham gia vào các hoạt động ngoài trời nhiều hơn.

Do đó, để thoải mái vui chơi nhất, họ sẽ tránh để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, trong đó có việc không cam kết nghiêm túc với một mối quan hệ hoặc trì hoãn việc chia tay.

"Summer shading" xuất hiện trên ứng dụng hẹn hò Wingma sau khi gần 67% người dùng ứng dụng thừa nhận đã từng thực hiện những hành vi như lý giải kể trên.

Do đó, cá nhân có thể tận hưởng sự tự do và vui chơi mà không có bất kỳ ràng buộc nào. Khi đến mùa thu và đông, thời tiết chuyển lạnh, xu hướng hẹn hò sẽ dần bước vào giai đoạn "cuffing season" - mọi người muốn chuyển sang trạng thái hẹn hò để giảm bớt sự cô đơn do serotonin xuống thấp.

Tina Wilson, người sáng lập ứng dụng Wingman, cho biết xu hướng này bị ảnh hưởng một phần bởi thói quen theo mùa có từ hàng trăm năm trước của con người. Sau mùa hè, khi nhịp sống trở lại bình thường, người ta sẽ muốn duy trì những mối quan hệ thoải mái, quen thuộc để chuẩn bị cho mùa đông dài, lạnh lẽo.

Hai người nên thảo luận và chia sẻ cởi mở với nhau về những kế hoạch cho mùa hè. Ảnh minh họa: Timur Weber/Pexels.

Lưu ý

Các mối quan hệ phải được xây dựng dựa trên sự đồng ý, tôn trọng và cởi mở. Do đó, trước khi thực hiện "summer shading", mọi người nên trao đổi với đối tác hẹn hò của mình để tránh làm tổn thương đối phương vì nhu cầu cá nhân.

Trong trường hợp cá nhân là người bị bỏ lại trong mùa hè, Wilson khuyên hãy dành thời gian cho bản thân. Nếu đối phương muốn tận hưởng khoảng thời gian này một mình và không có những kế hoạch cụ thể với nửa kia, mỗi người hãy tự lấp đầy lịch trình của bản thân và tận hưởng mùa hè thay vì phụ thuộc vào người yêu.