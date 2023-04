Sulwhasoo phác họa vẻ đẹp di sản tại bảo tàng nghệ thuật The Met

Không chỉ là thương hiệu cung cấp các giải pháp làm đẹp thuần túy, Sulwhasoo còn lan tỏa thông điệp về “vẻ đẹp kết tinh từ nghệ thuật và di sản”.

Thông điệp của Sulwhasoo được truyền tải qua sự hợp tác với thánh đường nghệ thuật Metropolitan (Mỹ). Đặc biệt, đây cũng là sự kiện khai mở cho những hoạt động bùng nổ trong năm 2023 của thương hiệu này.

Cuộc hội ngộ giữa 2 miền di sản Đông - Tây

Ngày 30/3, thương hiệu làm đẹp cao cấp toàn cầu Sulwhasoo tổ chức buổi dạ tiệc hoành tráng tại Bảo tàng nghệ thuật Metrolipotan (The Met). Sự kiện đánh dấu mối quan hệ hợp tác của 2 biểu tượng về vẻ đẹp và nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Đồng chủ trì sự kiện là sự kết hợp của nữ diễn viên Yuh-Jung Youn và bộ đại sứ toàn cầu gồm nữ thần tượng Rosé (BlackPink) cùng nữ diễn viên Jia Song. Ảnh: BFA.

“Món quà từ sông Nile” - ngôi đền Dendur tọa lạc trong thánh đường The Met - như được khoác thêm lớp áo mới với sắc cam hổ phách đặc trưng. Không gian ngôi đền cũng được thay đổi thành một phòng khách riêng tư tích hợp khu vực ăn uống, quầy DJ, sàn nhảy và nơi chụp ảnh để tăng trải nghiệm cho hơn 500 vị khách tham dự.

Ngôi đền Dendur tọa lạc trong thánh đường The Met được bao phủ bằng gam màu cam hổ phách đặc trưng. Nguồn: BFA.

Chủ đề chính của đêm tiệc được lấy cảm hứng từ dòng chảy nghệ thuật đương đại hòa vào những lát cắt cuộc sống. Trong đó, nhân sâm - yếu tố cốt lõi tạo nên dáng dấp thương hiệu Sulwhasoo - là “nhân vật trung tâm” và nguồn cảm hứng chính.

Đầu bếp Park Junghyun từng đoạt sao Michelin và chuyên gia pha chế Lee Seo là “thuyền trưởng” đưa thực khách thăng hoa với những cung bậc vị giác. Ảnh: BFA.

Dàn khách mời nổi tiếng tham gia sự kiện gồm: Ca sĩ Charli XCX; nữ diễn viên Ashley Park, nam diễn viên Paul Forman (Emily in Paris); nữ diễn viên Britt Lower, nam diễn viên Tramell Tillman (Severance); nghệ sĩ FERG; nam diễn viên truyền hình Antoni Porowski; nữ diễn viên Katerina Tannenbaum (Just like that); người mẫu Precious Lee, Georgia Fowler, Paloma Elsesser; vũ công ballet Violetta Komyshan…

Đặc biệt, bữa tiệc còn có sự tham gia của Anderson .Paak - DJ từng giành giải Grammy, nhóm nhảy nổi tiếng Ambiguous Dance Company và phần live music được trình diễn bởi DJ Mona Matsuoka.

Đông đảo nghệ sĩ và người nổi tiếng góp mặt bữa tiệc. Ảnh: BFA.

Hành trình kế thừa di sản nghệ thuật

Sự xuất hiện tại The Met là một phần trong bước đầu mang dòng chảy nghệ thuật và di sản của Sulwhasoo vươn ra thế giới. Là hoạt động mang tính khởi đầu, nhưng đêm tiệc tại ngôi đền Dendur đã chứng tỏ sự đồng điệu và gắn kết giữa Sulwhasoo cùng The Met, đồng thời mở ra những bước ngoặt trong hành trình duy trì, tôn vinh nghệ thuật cũng như di sản.

“Kế thừa vẻ đẹp từ kết tinh nghệ thuật và di sản” là thông điệp mới của Sulwhasoo. Ảnh: BFA.

Mối quan hệ hợp tác giữa Sulwhasoo và The Met sẽ kéo dài một năm. Trong đó, Sulwhasoo cam kết hỗ trợ hàng loạt chương trình và hoạt động của bảo tàng nhằm đổi mới cách thức tương tác với khán giả cũng như tôn vinh di sản toàn cầu.

Sự tài trợ của Sulwhasoo hứa hẹn giúp The Met hiện thực hóa các chương trình một cách bùng nổ hơn, bao gồm buổi thảo luận và tiếp nhận hội thảo “The Met's women & the critical eye” diễn ra ngày 13/4. Đây là sự kiện thường niên nhằm trau dồi kiến thức cho những phụ nữ quan tâm sâu sắc đến thế giới nghệ thuật, mang tới người tham gia cơ hội tiếp cận với thế giới thông qua các nhà giám tuyển, nhà sưu tập và nghệ sĩ đương đại nổi tiếng.

Đêm tiệc khẳng định vị thế xứng tầm và chất lượng mỹ phẩm hàng đầu châu Á của Sulwhasoo. Trong đó, hành trình kiến tạo sắc đẹp kéo dài gần 100 năm của thương hiệu hứa hẹn bước sang trang mới, vẫn là những ý niệm về nghệ thuật và di sản, nhưng trong hình hài mới mẻ, thu hút hơn.