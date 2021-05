Sủi thanh nhiệt LiveCool - sản phẩm cho người nhiệt miệng, nóng trong

Với thành phần là thảo mộc thiên nhiên, bộ sản phẩm viên sủi, bột sủi thanh nhiệt LiveCool có hương vị dễ uống, hỗ trợ thanh nhiệt, giảm các triệu chứng nhiệt miệng, nóng trong.

Sau thời gian dài nghiên cứu thị thường, thử nghiệm mùi vị, đánh giá tác dụng.., các nhà nghiên cứu của Nam Dược đã cho ra mắt dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe sủi thanh nhiệt LiveCool được đánh gia cao. Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tươi, sạch, đạt chuẩn VietGAP, đây là bộ sản phẩm có nhiều công dụng hỗ trợ cho người bị nhiệt miệng, nóng trong.

Bộ viên sủi, bột sủi LiveCool chứa chiết xuất thảo mộc giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tăng cường sức đề kháng như dưa gang, rau má, atiso, chanh tươi, linh chi đỏ. Chính vì vậy, bộ sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiệt miệng do thiếu vitamin C, nóng trong, giúp người dùng bớt mệt mỏi, mề đay, dị ứng, vàng da do suy giảm chức năng gan.

Bộ sản phẩm sủi thanh nhiệt LiveCool có nhiều hương vị.

Một điểm cộng lớn của LiveCool là có hương vị đa dạng, thanh mát và dễ uống, cả người lớn và trẻ em đều có thể dùng được. Sản phẩm được đóng gói dưới dạng hộp sủi gồm 10 gói bột (7g) và tuýp sủi gồm 16 viên (4 g) tiện dụng, giúp bạn dễ dàng mang đi học, đi làm, đi chơi. Vào mùa hè, việc pha LiveCool với nước mát sẽ đem lại cảm giác sảng khoái cho người dùng.