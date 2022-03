Sugar baby khoe giàu

Hình ảnh khoe khoang của sugar baby tạo cái nhìn sai lệch về "hẹn hò kẹo ngọt". Chuyên gia lo ngại điều đó gây ra hậu quả xấu cho phụ nữ trẻ đang lên mạng để tìm hiểu lối sống này.

Young, Famous & African là chương trình truyền hình thực tế mới nổi của Netflix giới thiệu những ngôi sao châu Phi giàu có. Nhân vật đầu tiên là Khanyi Mbau, nữ diễn viên, người mẫu, MC ở Nam Phi.

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội, sở thích sưu tập siêu xe, Mbau còn nổi tiếng với phát ngôn "chỉ hẹn hò đàn ông giàu có".

Mặc dù là một ngôi sao, cô nàng lại bị đặt biệt danh là "kẻ đào mỏ", "nữ hoàng ăn bám" vì những chuyện tình, cuộc hôn nhân ồn ào với các đại gia trong quá khứ.

Theo SCMP, khoảng 10-12 năm trước, những lời chỉ trích nhắm vào Mbau là vô số kể. Nhưng thời gian gần đây, lối sống của cô lại bắt đầu trở nên thu hút với nhiều người. Bằng chứng là nữ diễn viên tham gia các chương trình thực tế và có hơn 3,5 triệu người theo dõi trên Instagram.

Khanyi Mbau khoe cuộc sống giàu có với xe hơi, đồ hiệu trên trang cá nhân. Ảnh: mbaureloaded.

Quan điểm sống của cô thậm chí được nhiều sugar baby chia sẻ, tung hô và dần mở ra xu hướng khoe giàu trên mạng xã hội cho các cô gái trẻ muốn dùng tình đổi tiền.

Sugar baby và sugar daddy là những từ được dùng trong mối quan hệ sugar dating (hẹn hò kẹo ngọt). Sugar baby là những người trẻ tuổi hẹn hò, quan hệ với đàn ông giàu có, lớn tuổi, được gọi là sugar daddy, để đổi lấy tiền hoặc tiếp cận lối sống xa hoa.

Các chuyên gia lo ngại những hình ảnh khoe giàu của những sugar baby đang tạo ra cái nhìn sai lệch về sugar dating, nơi không chỉ có sự xa hoa, ngọt ngào mà còn có cả những tệ nạn như lừa đảo, tống tiền, mại dâm trá hình...

Món đồ khoe mẽ

Dash Preistly (25 tuổi, sống ở Atlanta, Mỹ) khoe rằng cô đã mua được túi hàng hiệu, kim cương và thậm chí là một chiếc Porsche nhờ việc trở thành sugar baby từ năm 19 tuổi.

Tuy nhiên, cô lưu ý rằng việc hẹn hò với "bố đường" không bao giờ dễ dàng và hoàn hảo như những điều cô đưa lên mạng xã hội.

"Tình dục không phải là tất cả nhưng nó 100% sẽ xuất hiện trong các cuộc trò chuyện. Ngoài chuyện đó ra, sugar baby còn phải làm đủ thứ khác để được quan tâm, chu cấp".

Preistly tự nhận mình như "món đồ khoe mẽ" của các bố đường. Họ thích dẫn cô đến các bữa tiệc, tham gia một số sự kiện không ràng buộc.

"Ở đó, các sugar daddy trò chuyện với nhau còn sugar baby có thể chỉ như một món đồ trang trí".

Các cựu sugar baby cho biết hẹn hò với "bố đường" không màu hồng, lãng mạn như trên mạng xã hội. Ảnh: NY Post.

Srushti Upadhyay, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Buffalo, New York, công bố nghiên cứu học thuật về sugar baby. Cô nhận định có lằn ranh mỏng manh giữa sugar dating và bán dâm.

"Nó phụ thuộc vào các cuộc trò chuyện xảy ra và sự hiểu biết. Sugar baby cần phân biệt hành động của mình với hoạt động mại dâm", cô nói.

Sự quyết đoán về vấn đề tình dục là kỹ năng quan trọng mà sugar baby phải học do tác động của pháp luật.

"Các sugar baby hoàn toàn có thể gặp rắc rối nếu không biết rủi ro pháp lý liên quan đến việc điều hướng những đường ranh giới mờ ảo này".

Ảo tưởng và vỡ mộng

Chloe Combi, tác giả của cuốn sách bán chạy Generation Z, Their Voices, Their Lives, nói rằng các hình ảnh trên những mạng xã hội như OnlyFans, TikTok, Instagram hay các trang web chuyên kết nối sugar baby và sugar daddy đang bình thường hóa hoạt động mại dâm.

Nhiều thanh thiếu niên 14-15 tuổi trò chuyện với Combi trong podcast You Don’t Know Me nói rằng mại dâm là một cách dễ dàng để kiếm tiền.

"Những ứng dụng tình dục dễ dàng nhấp vào như ứng dụng đọc tin tức. Người nổi tiếng mở tài khoản OnlyFans được đưa tin trên các tờ báo gia đình. Tôi đã nói chuyện với các cô gái lớp 10 và lớp 11, những người nghĩ rằng kiếm tiền từ những bức hình gợi cảm là một ý tưởng hay".

Hình ảnh khoe giàu của các sugar baby khiến một số người trẻ ảo tưởng về sugar dating. Ảnh: GQ.

Seeking Arrangement, một trang web sugar dating nổi tiếng của Mỹ, thu hút 500.000 sinh viên đại học Anh đăng ký làm sugar baby. Trang web này quảng cáo rằng nhiều nữ sinh có thể kiếm được "khoản trợ cấp hàng tháng" trung bình là 2.900 bảng Anh bằng cách gặp gỡ "những người đàn ông giàu có".

Trên thực tế, sugar dating không đơn giản ngọt ngào như vậy. Các cựu sugar baby chia sẻ họ phải đánh đổi rất nhiều nếu muốn được "trả lương".

"Đó là công việc quá hao tổn năng lượng, đặc biệt khi bạn đang cố gắng tránh quan hệ tình dục. Nếu muốn một người đàn ông chăm sóc cho mình, bạn phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng sự tôn trọng mà không cần cho đi bất cứ thứ gì", Priestley, cựu sugar baby 25 tuổi, nói.

Theo Taylor B. Jones, cựu huấn luyện viên hẹn hò 40 tuổi ở Georgia, Mỹ, sugar dating có vẻ dễ dàng nếu chỉ nhìn từ bên ngoài.

Tuy nhiên, những người trong cuộc mới thực sự hiểu câu chuyện thực tế có thể rất khổ sở và chua chát. "Đó là một điều cần suy nghĩ. Bạn sẽ luôn phải chứng minh mình xứng đáng hay có giá trị để được nhận một điều gì đó".