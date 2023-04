Suga (BTS) không thể ngủ liên tục 3 tiếng trong 6 năm qua

Suga cho biết lịch trình bận rộn, thường phải đi lưu diễn đã ảnh hưởng đến thói quen ngủ. Nhiều năm qua, nam rapper gặp tình trạng không thể ngủ 3 tiếng liên tục.

SBS đưa tin ngày 11/4, Jimin và Suga xuất hiện với tư cách khách mời để nói chuyện với Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin và Jo Se Ho trong chương trình Excuse Go. Trong chương trình, Suga chia sẻ việc anh không thể ngủ liên tục trong 3 tiếng. Tình trạng này đã kéo dài 6 năm qua.

Khi được hỏi về giờ đi ngủ, Suga cho biết: "Có thể việc này chỉ xảy ra với một mình tôi, nhưng nếu sống theo lịch trình của thần tượng từ nhỏ thì việc đi ngủ trễ sẽ trở thành thói quen. Lịch trình bận rộn vì thường phải đi diễn, múi giờ chênh lệch nên đã 5-6 năm rồi, tôi chưa bao giờ ngủ liên tục quá 3 tiếng”.

Anh nói tiếp: "Tôi thức dậy sau khi ngủ được hơn 2 tiếng. Nhưng vì điều này đã trở thành thói quen nên tôi không cảm thấy mệt mỏi".

Suga bị ảnh hưởng về giấc ngủ vì lịch trình bận rộn.

Về thời lượng luyện tập vũ đạo, Suga chia sẻ 6 tháng trước khi ra mắt cùng nhóm BTS, anh chưa hề tập nhảy. Do đó, nam thần tượng phải tập luyện chăm chỉ để có cơ hội hoạt động.

"Khi đó, trừ lúc ăn và ngủ, chúng tôi chỉ tập nhảy. Bây giờ chúng tôi đã quen với việc này, mỗi người có một phong cách riêng nên chỉ mất khoảng 3 đến 4 tiếng để khớp vũ đạo với nhau", anh tiết lộ.

Vừa qua, Jimin phát hành album Face và ca khúc chủ đề Like Crazy. Like Crazy từng đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Hot 100 của Billboard. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ solo Kpop có thể vươn lên thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100. Ngoài thành tích của ca khúc Like Crazy, album Face cũng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200, thiết lập đỉnh cao khác đối với một nghệ sĩ Kpop solo.

Trong khi đó, ít ngày trước, Suga cũng tung MV People Pt.2 để mở đường cho album sắp ra mắt. Ca khúc có sự góp giọng của IU. Ngay khi phát hành, bài hát leo lên thứ hạng cao của các bảng xếp hạng trong nước.