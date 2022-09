Sức sống của 'thành phố biển' phía đông Hà Nội

Quần thể đô thị biển Vinhomes hứa hẹn trở thành nơi sôi động bậc nhất phía đông Hà Nội, với sự quy tụ của hàng nghìn cư dân.

Với cộng đồng cư dân hơn 45.000 người tại Vinhomes Ocean Park và sắp tới là hàng vạn cư dân tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, quần thể đô thị biển Vinhomes tạo nên sức sống mới cho thị trường phía đông Hà Nội.

Cư dân vui sống giữa “miền lễ hội” sôi động

Sự quá tải về cơ sở hạ tầng, tình trạng môi trường ô nhiễm khiến nhiều người phải di chuyển khỏi khu vực trung tâm. Thời gian qua, hàng chục nghìn người chuyển sang phía đông Hà Nội và chọn an cư tại “thành phố biển” của Vinhomes - nơi mở ra không gian sống sôi động, nhiều mảng xanh.

Gia đình chị Lương Phương Chi (quận Hoàn Kiếm) gia nhập cộng đồng cư dân Vinhomes Ocean Park từ năm 2019. Đến nay, chị vẫn luôn tâm đắc với quyết định “sang sông” được đưa ra từ 3 năm trước.

“Mới đầu, chúng tôi khá do dự vì nghĩ ‘nội đô cái gì cũng có’ trong khi bên kia sông lại cách trở. Thực tế lại trái ngược, vì giao thông đã hoàn thiện và tiện lợi. Hơn thế, nơi đây giúp chúng tôi thay đổi lối sống, nhất là được trải nghiệm không khí lễ hội suốt bốn mùa trong năm”, chị Chi tâm sự.

Cư dân quần thể đô thị biển Vinhomes tham gia lễ hội Summer Dream suốt 2 tháng qua.

Với mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư lành mạnh và gắn kết, các đại đô thị của Vinhomes trở thành điểm hẹn của các chương trình văn hóa, giải trí, nghệ thuật hấp dẫn. Đơn cử diễn ra từ 1/8 đến hết 30/9, chuỗi lễ hội Summer Dream ở Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire mang đậm dấu ấn của kỳ carnaval biển chuẩn quốc tế.

Cư dân và khách mời có cơ hội hòa mình vào làn nước trong xanh như Maldives tại hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1 ha; chinh phục các ngọn sóng có thể cao tới 3 m trong tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park quy mô lên tới 18 ha; tham gia chèo Kayak ở hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha hay hồ nước mặn hàng đầu châu Á Laguna diện tích 9,3 ha.

Chuỗi sự kiện dành cho cộng đồng thường xuyên diễn ra tại các đại đô thị của Vinhomes.

“Thực đơn” dành cho cư dân và khách mời tại Summer Dream còn có các tiết mục biểu diễn ca nhạc từ sáng đến tối; lễ hội ẩm thực với các phần BBQ miễn phí… Các gia đình có thể dạo bộ để khám phá không gian Làng Việt, trải nghiệm sạp hàng được thiết kế theo phong cách truyền thống của các làng quê Bắc Bộ, thưởng thức món ngon đã gắn bó với tuổi thơ. Đặc biệt, trẻ nhỏ được tham gia vào các hoạt động vui chơi ý nghĩa, tận tay trang trí mặt nạ, làm tranh Đông Hồ hay nặn tò he… từ đó hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Trong thời gian tới, quần thể đô thị biển sẽ tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đẳng cấp khi các công trình dành cho cộng đồng tiếp tục được mở rộng. Trong đó, đại lộ kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ hình thành phố đi bộ lớn nhất trong khu vực. Nơi đây mang dáng dấp của đại lộ “Champs Élysées” ở Paris (Pháp) - điểm đến lý tưởng để tổ chức lễ hội đường phố.

Chuỗi ngày năng động trong thành phố biển

Ngoài việc thường xuyên được thưởng thức “món ăn tinh thần bổ ích”, cư dân các thành phố biển của Vinhomes có cơ hội nạp năng lượng tích cực mỗi ngày với hệ thống tiện ích phong cách resort. Theo đó, có hàng trăm điểm nướng BBQ được bố trí quanh các “kỳ quan” biển hồ. Đây là nơi lý tưởng để mỗi người tận hưởng giây phút thư giãn và gắn kết tình thân.

Trong lòng các đại đô thị là quần thể hàng trăm sân vận động - nơi cư dân tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Điểm nhấn là đường chạy bộ, đạp xe dài chục cây số; sân gym với 700 máy tập được thiết kế trong nhà và ngoài trời; hàng chục bể bơi trong nhà và bốn mùa cùng những khoảng trời riêng dành cho trẻ nhỏ, người già; khu yoga…

Cư dân nhí của thành phố biển tại phía Đông Hà Nội được làm quen với nhịp sống năng động, lành mạnh từ thuở nhỏ.

Được xây dựng theo mô hình “all in one - tất cả trong một”, cư dân sẽ được sống giữa các “tọa độ giao thương” nhộn nhịp, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí tại chỗ. Cụ thể, ở Vinhomes Ocean Park, hàng nghìn shop dịch vụ đã đi vào hoạt động, với đầy đủ hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao. Khu “downtown mới” này có quy mô lớn hơn nhiều khi Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hoàn thành, với 84% số căn được quy hoạch là shophouse/nhà phố thương mại.

Khi hai giai đoạn tích hợp, hệ sinh thái các dịch vụ “mang họ” Vin đã vận hành và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sẽ nới rộng quy mô, trong đó có 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool, 2 bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao… Cùng với khả năng kết nối bên ngoài nhờ hạ tầng giao thông, quần thể đô thị biển Vinhomes sẽ thêm nhộn nhịp, tạo thêm sức sống mạnh mẽ cho phía đông Hà Nội.