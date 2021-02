Sức mua thực phẩm cận Tết tiếp tục tăng

Ngày 9/2, tức 28 Tết, các chuỗi siêu thị cho biết nhu cầu tìm mua các loại thực phẩm, đồ uống tiếp tục tăng 10-20% so với tuần trước.

Cụ thể, đại diện hệ thống bán lẻ Saigon Co.op cho biết sức mua đối với nhóm hàng bia, nước ngọt, nước giải khát, dầu ăn, các mặt hàng sữa và các loại thịt gia súc, gia cầm và thịt nguội, hàng đông lạnh ước tính tăng khoảng 20% so với tuần trước.

Ngành hàng bánh kẹo, mứt và hàng thời trang, đồ dùng nhà bếp cũng ghi nhận tăng trưởng nhẹ quanh mức 10%.

Quầy thịt của một siêu thị tại TP.HCM đông khách mua hàng tối 27 Tết. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chuỗi VinMart, VinMart+ cũng xác nhận người dân hiện ưa chuộng và có xu hướng tích trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Do đó, các điểm bán tại TP.HCM duy trì tăng trưởng 10% lưu lượng khách mua sắm và doanh thu.

Mặc dù vậy, một số khu vực cửa hàng vẫn bị sụt giảm lượng khách đến tham quan, mua sắm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong bối cảnh hiện nay, các kênh bán hàng qua điện thoại và website lại phát huy hiệu quả, gia tăng 5%.

Chia sẻ với Zing tối 8/2, tức 27 Tết, sau thông tin về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, đại diện Central Retail cũng cho biết nhu cầu mua sắm của người dân tại các siêu thị Big C và Go! thời gian này có sự gia tăng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu được cho là do người dân ở lại TP ăn Tết nhiều hơn mọi năm.

"Chưa xảy ra tình trạng nhu cầu gia tăng đột biến hay có dấu hiệu tích trữ hàng hóa", vị này cho biết.

Hiện tại, các hệ thống bán lẻ đã kích hoạt chế độ chống dịch, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh các chương trình giảm giá, khuyến mãi, tặng điểm thưởng trong dịp mua sắm cuối năm, những đơn vị này cũng kéo dài thời gian hoạt động từ 2-4 tiếng mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng thời, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra cũng đã chuẩn bị hơn 600.000 khẩu trang vải kháng khuẩn đạt chuẩn để bắt đầu giảm giá 50% cho tất cả khách hàng từ hôm nay.