Những sức mạnh vô dụng của các siêu anh hùng DC

Wonder Woman thường được coi là siêu anh hùng mạnh mẽ và chỉ đứng sau Superman khi nói đến những nhân vật đáng gờm nhất trên Trái Đất. Sức mạnh, sự bền bỉ và độ linh hoạt của Wonder Woman đã giúp cô ấy có được ưu thế không nhỏ trong các cuộc chiến. Kết hợp với kỹ năng võ thuật thượng thừa, không nhiều ác nhân muốn đối đầu với nữ anh hùng này. Bên cạnh đó, cô ấy cũng được ban tặng nhiều sức mạnh khác từ các vị thần trong đền thờ thần Hy Lạp. Wonder Woman được nữ thần săn bắn Artemis ban cho sức mạnh đồng cảm của động vật. Điều này cho phép cô có thể giao tiếp tốt với động vật. Đây là một sức mạnh tuyệt vời nhưng nó ít khi phát huy hiệu quả trong chiến đấu.