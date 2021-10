Chúng ta có thể khỏe mạnh, giàu có, hạnh phúc hơn nếu đánh thức và hòa điệu cùng tiềm thức.

Cuốn sách Sức mạnh tiềm thức (The power of your subconcious mind) của tác giả Joseph Murphy đề cập tầm ảnh hưởng của tiềm thức tới cuộc sống của con người. Chúng ta có thể thay đổi thế giới bắt đầu từ những thay đổi bên trong mình.

Sức mạnh bên trong của mỗi người

Khi gặp khúc mắc trong cuộc sống, bạn thường đi hỏi nhiều người, tìm kiếm trên Google, cho đến khi tìm được câu trả lời ưng ý mới dừng lại.

Cuốn Sức mạnh tiềm thức bản gốc tiếng Anh của tác giả Joseph Murphy. Ảnh: Amazon.

Thực ra trong nhiều trường hợp, bên trong bạn đã có sẵn câu trả lời, bạn chỉ đang đi tìm "đồng minh" thôi.

Có bao giờ bạn tự nhủ từ đêm hôm trước là sáng hôm sau thức dậy lúc 5h và làm được điều đó, dù không có chuông báo thức. Đó chính là sức mạnh của tiềm thức.

Nhiều người đã nhận thức được điều này và vận dụng sức mạnh tiềm thức để đạt được cuộc sống thành công và hạnh phúc.

Nếu luôn suy nghĩ tiêu cực, thiếu tự tin về bản thân, những điều đó cũng dễ xảy đến với bạn. Chẳng hạn, bạn cho rằng mình không thể làm được việc gì đó, tiềm thức sẽ ghi nhận không có năng lực để làm việc này.

Tiềm thức không có khả năng suy nghĩ và tranh luận, nó tiếp nhận những gì ý thức ra lệnh. Ý thức đóng vai trò như người bảo vệ, kiểm duyệt mọi thông tin mà bạn tiếp nhận để đưa ra mệnh lệnh chuẩn xác nhất cho tiềm thức. Bất cứ điều gì bạn thừa nhận, tin tưởng, tiềm thức sẽ chấp nhận.

Vận dụng tiềm thức

Ngay từ thời xa xưa, người ta đã tin vào vận dụng tiềm thức trong việc chữa lành bệnh tật. Những bệnh nhân có tinh thần lạc quan, hợp tác điều trị sẽ mau lành bệnh hơn người luôn bi quan và lo lắng.

Ngược lại, những người giữ được tinh thần lạc quan và lòng tin vào những điều tốt đẹp cũng có cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh và ít mắc bệnh tật hơn. Nếu bạn đang chăm sóc người thân bị bệnh, những suy nghĩ lạc quan sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để họ vượt qua bệnh tật.

Tiềm thức luôn hoạt động 24/24, ngay cả khi chúng ta ngủ. Vì thế, trước khi ngủ, hãy trao cho tiềm thức nhiệm vụ tìm ra câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào của bản thân. Hãy kiểm soát những suy nghĩ của bạn, bởi bất kỳ một suy nghĩ bi quan, tiêu cực nào cũng khiến tiềm thức tiếp nhận. Những cảm giác ghen tị, sợ hãi, lo lắng phá hỏng hệ thần kinh và các tế bào cơ thể, gây ra những vấn đề về sức khỏe.

Khi tâm trí được thả lòng và bắt đầu có niềm tin về điều gì đó, tiềm thức sẽ hoạt động để biến nó thành sự thật. Bao lâu rồi chúng ta không còn tưởng tượng? Bạn dễ dàng gạt phăng đi những điều tốt đẹp bạn muốn sở hữu, chỉ vì cho rằng nó vô lý, hoang đường. Tưởng tượng là sức mạnh của bạn, cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay.

Khi không hài lòng với tình hình tài chính của hiện tại là bước đầu tiên để hướng đến một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng bạn sẽ khó có thể đạt được những mục tiêu về tài chính khi luôn cho rằng mình không thể làm được.

Đừng nên cho rằng một mức thu nhập cao hay việc sở hữu một tài sản nào đó là vượt ngoài tầm với. Bạn sẽ có được chúng khi có niềm tin và nỗ lực để đạt được điều mình muốn.

Ý thức và tiềm thức phải thống nhất với nhau, hãy giải quyết những xung đột nội tâm bằng khẳng định mang tính quả quyết. Khi đã chọn tin vào một điều gì, chúng ta đừng tự phủ nhận nó.

Tiền bạc không phải mục tiêu duy nhất. Cái đích mà bạn hướng đến và sự giàu có, hạnh phúc và mối quan hệ hài hòa với những người xung quanh. Suy cho cùng, chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ phục vụ cho mục đích sống hạnh phúc.

Sức mạnh tiềm thức là cuốn sách giúp mỗi người tìm thấy chìa khóa khai mở nguồn sức mạnh từ bên trong và đạt được một cuộc sống mơ ước.

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm niềm tin vào bản thân trong việc tự đi tìm câu trả lời cho nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nếu bạn đang cảm thấy lo âu, bất ổn, hoang mang, chưa biết mình cần phải làm gì, cuốn sách này cũng là một gợi ý tốt.