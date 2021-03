Sức mạnh Chelsea

Chiến thắng trước Atletico Madrid trong cả hai lượt tại vòng 1/8 Champions League cho thấy sức mạnh của Chelsea dưới thời Thomas Tuchel.

Bình luận

Ngay từ khi Frank Lampard còn tại vị, giới chuyên môn đã tin rằng Chelsea có một đội hình giàu tiềm năng với dàn hảo thủ trải đều khắp các tuyến. Vấn đề của đội bóng này luôn là làm cách nào để họ thể hiện sức mạnh đúng với tiềm năng khủng khiếp đó.

Thomas Tuchel thay thế Frank Lampard bị sa thải, và ngay lập tức, cả thế giới được chiêm ngưỡng Chelsea mạnh mẽ.

Chelsea đang rực sáng dưới sự dẫn dắt của Tuchel. Ảnh: Getty.

Thế cờ xuất sắc của Tuchel

Khác với lượt đi, trận đấu mà Chelsea gồng mình chịu đựng Atletico trên sân khách, HLV Tuchel tung bộ ba tấn công với giá chuyển nhượng 150 triệu bảng Havertz - Werner - Ziyech ra sân từ đầu, thay vì lão tướng Olivier Giroud.

Mục đích của Chelsea rất rõ ràng: họ muốn sẵn sàng cho các tình huống phản công tốc độ. Trong cách sắp xếp này, Tuchel đẩy Kai Havertz đá tiền vệ công lệch trái, Ziyech đá đối diện, và Werner trên lý thuyết được bố trí chơi cao nhất.

Song diễn biến trên sân lại cho thấy Werner di chuyển khắp mặt sân. Cầu thủ người Đức không thực sự tạo "điểm nóng" trên bản đồ nhiệt như cách Havertz hay Ziyech làm. Werner đôi khi xuất hiện ở cả phần sân nhà để sẵn sàng đua tốc, vượt qua hàng phòng ngự Atletico.

Điểm khác biệt giữa hàng công Chelsea và Atletico. Đồ họa: Whoscored.

Bàn mở tỷ số là pha bóng đặc trưng cho những gì Tuchel muốn ở Chelsea trận này. Atletico tràn sang phần sân Chelsea để thực hiện một tình huống cố định. Bài của Atletico là dồn bóng cho Kieran Trippier, cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt để nhồi vào vùng cấm từ cánh phải và thực hiện các tình huống không chiến, thứ Atletico cực mạnh trong 10 năm dưới thời Simeone.

Chính Werner cản Trippier lại trong tình huống này với pha ngăn cản bóng lăn xả. Chỉ sau đúng hai chạm, Kai Havertz nhả bóng cho Werner lúc này đã bật dậy và bứt tốc, đánh vào khoảng trống Tripper bỏ lại trước khi chuyền bóng cho Ziyech ghi bàn.

Nếu Werner chơi mắc võng, chờ thời đón các tình huống phản công, Chelsea đã không thể tạo ra pha phối hợp. Khả năng di chuyển rộng, pressing rát của Werner giúp hàng công Chelsea trở nên đầy biến ảo.

Thống kê chỉ ra bộ ba tấn công của Chelsea chạm bóng tới 184 lần trận này, hơn gấp đôi những gì bộ đôi Luis Suarez - Joao Felix tạo ra ở phía đối diện. Theo dõi qua bản đồ nhiệt, chênh lệch lại càng lớn. Những gì bộ đôi Suarez - Felix làm chỉ là các nỗ lực không quá rõ ràng ở khu vực gần sát biên trái.

Chelsea hoàn toàn trên cơ Atletico trận này. "The Blues" kiểm soát bóng tốt hơn (56% so với 44%), chuyền chính xác hơn (85% so với 78%), qua người nhiều gần gấp ba lần (20-7). Atletico chỉ hơn Chelsea đúng hai khía cạnh đặc trưng của đội bóng này: tranh chấp tay đôi và tắc bóng.

Athletic từng tiết lộ một trong những lý do khiến Chelsea quyết đưa Tuchel về Stamford Bridge là việc nhà cầm quân này có thể khai thác trọn vẹn tiềm năng của Havertz và Werner, những hợp đồng chật vật dưới thời Lampard.

Havertz được chấm 7 điểm, con số với Werner là 7.6. Đó đều là những điểm số cao so với chính hai cầu thủ này khi Tuchel chưa xuất hiện. Daily Mail ví von Chelsea với "cơn bão" khi vượt qua Atletico để tiến vào tứ kết. Tuchel thì lặp lại từ "không thể tin nổi" đến hai lần trong cuộc phỏng vấn nhanh cùng BT Sports sau trận về phong độ và nỗ lực của từng cầu thủ Chelsea.

Tiềm năng của "The Blues" rõ ràng đang được Tuchel đánh thức.

Suarez và Atletico Madrid gây thất vọng lớn trước Chelsea. Ảnh: Getty.

Nỗi thất vọng Atletico

Người hâm mộ trung lập đã kỳ vọng nhiều hơn ở Atletico khi nửa đỏ thành Madrid thể hiện phong độ cực cao tại La Liga. Song trong cả hai lượt trận với Chelsea, những gi thầy trò Diego Simeone mang tới chỉ là nỗi thất vọng.

Ngôi sao được kỳ vọng nhất, Luis Suarez, nhận 6 điểm từ Whoscored cho màn trình diễn tại Stamford Bridge. Trong 59 phút xuất hiện trên sân, Suarez không sút trúng khung thành lần nào, không qua người lần nào, chuyền bóng được vỏn vẹn 7 lần.

Sự sa sút của Suarez vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải khiến Atletico đang dần đánh mất đi mọi lợi thế họ từng tạo ra. Tại La Liga, Atletico từng có thời điểm hơn Barca và Real 8 điểm. Con số giờ chỉ còn 4 điểm so với Barca và 6 điểm với Real. Trong 7 trận gần nhất, Suarez chỉ ghi 2 bàn, Atletico mất điểm tới 4 lần.

Hồi đầu tháng 3, cây bút chuyên về bóng đá Tây Ban Nha, Graham Hunter, đặt câu hỏi trên ESPN: "Liệu Atletico có nên quan ngại về việc Simeone đang đi theo con đường của Arsene Wenger?".

Hunter tin rằng sau 10 năm dẫn dắt Atletico, Simeone đang dần trở nên thiếu khát khao và động lực, hệt như Wenger trong 10 năm cuối cùng dẫn dắt Arsenal. Nhà cầm quân người Argentina hài lòng với vị thế của Atletico và thiếu sức mạnh trong các trận đánh lớn.

"Sau nhiều năm gắn bó với Atletico, Simeone có thể đang đi theo phong cách của Wenger tại Arsenal, với chỉ thị 'không cần vô địch bất cứ chiếc cúp nào'. Không Premier League, không Champions League. Chỉ cần tốp 4 để đảm bảo được chơi tại Champions League mùa sau và để đội bóng có nguồn thu ổn định", Hunter viết.

Quan điểm ấy đang dần có lý khi Atletico sa sút vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải. Hai trận thua trước Chelsea là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu sức sống của thầy trò Diego Simeone.