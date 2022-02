Sức khỏe nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sau 6 tháng đột quỵ

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn được bác sĩ nhận xét hồi phục thần kỳ khi phải mổ não 2 lần trong 3 ngày.

Sáng 12/2, Trần Mạnh Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ TP.HCM tham dự buổi gặp gỡ đầu xuân do Thành ủy TP.HCM tổ chức. Nghệ sĩ kèn saxophone ngồi xe lăn khi tới sự kiện. Trong thời gian dịch bùng phát ở thành phố, anh là một trong những nghệ sĩ tham gia hoạt động văn nghệ phục vụ tuyến đầu chống dịch.

Sau 6 tháng bị đột quỵ, sức khỏe của Trần Mạnh Tuấn ổn định. Bà Kiều Đàm Linh - vợ nam nghệ sĩ - cho hay: "Nhìn anh hồi phục từng ngày, tôi hạnh phúc và biết ơn. Hiện tại, anh vẫn tập vật lý triệu liệu đều đặn ở Bệnh viện 175. Bác sĩ nhận xét anh hồi phục thần kỳ. Anh mổ não 2 lần trong 3 ngày. Nếu người khác cần cả năm hoặc vài năm mới trở lại cuộc sống bình thường, trong khi anh chỉ 5 tháng đã được như vậy là quá thần kỳ".

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và vợ ở sự kiện.

Bà Linh cho biết thêm sức khỏe của Trần Mạnh Tuấn tương đối tốt nhưng chân còn yếu và các khớp tay chưa linh hoạt. Vì vậy, các bác sĩ đặt mục tiêu sau 3-5 tháng tập vật lý trị liệu, nam nghệ sĩ có thể đi lại bình thường.

Cũng vì các khớp tay chưa cử động linh hoạt, Trần Mạnh Tuấn chưa thể quay lại sân khấu biểu diễn. Vợ nam nghệ sĩ kể: "Anh rất nhớ âm nhạc, nhớ cảm giác đứng trên sân khấu. Thỉnh thoảng, anh có chơi kèn nhưng trong các buổi hội ngộ bạn bè và chơi với cảm xúc là chính. Anh mong sức khỏe trở lại bình thường để quay lại sân khấu phục vụ khán giả".

Trong thời gian nằm viện và điều trị, bà Linh cho hay gia đình luôn động viên tinh thần nam nghệ sĩ. Bà cho biết việc con gái đạt được học bổng 100% của Đại học Berklee College of Music là món quà lớn dành tặng Trần Mạnh Tuấn. "Đó là nỗ lực của An. An đã vào học trường nhạc nơi bố học trước đây. Anh Tuấn khóc liên tục mấy ngày khi nhận tin con gái đỗ học bổng 100%", bà Linh nói.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vào tối 17/8/2021 vì đột quỵ. Nghệ sĩ bị đau đầu và ngã tại nhà riêng. Sau đó, anh được vợ đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Trước khi phải nhập viện, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn xuất hiện và biểu diễn tại đêm nhạc thiện nguyện được tổ chức ở bệnh viện dã chiến số 3, số 6. Tại đây, anh biểu diễn các ca khúc Quê hương, Về quê, Diễm xưa và Còn tuổi nào cho em trước hàng nghìn bệnh nhân mắc Covid-19.