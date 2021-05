Sức khỏe nghệ sĩ Giang Còi chuyển biến xấu

Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Giang Còi bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện để điều trị.

Ngày 5/5, con gái nghệ sĩ Giang Còi - chị Ngọc Anh - chia sẻ với Zing nam diễn viên bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện cấp cứu cách đây ba ngày. Hiện, Giang Còi được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

"Cách đây mấy ngày, bố tôi bị xuất huyết, nôn và đi ngoài ra máu. Sức khỏe của ông yếu hơn trước, nên phải ở lại bệnh viện", Ngọc Ánh tiết lộ.

Nghệ sĩ Trà My thăm Giang Còi trong bệnh viện. Ảnh: Trà My.

Cùng ngày, nghệ sĩ hài Trà My, đồng nghiệp thân thiết của Giang Còi, đến thăm anh tại bệnh viện. Trà My khuyên Giang Còi nên ở lại bệnh viện điều trị do sức khỏe chuyển biến xấu.

Trà My cho biết chị và NSND Quốc Anh mong muốn tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ để hỗ trợ kinh phí điều trị cho Giang Còi. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chương trình chưa thể diễn ra.

Trước đó, nghệ sĩ Giang Còi được chẩn đoán mắc ung thư hạ họng vào đầu năm 2021. Anh bị mất giọng, nói chuyện khó khăn suốt thời gian dài. Song, những tháng qua, anh giữ tinh thần lạc quan trong quá trình chống chọi bệnh tật.

Giang Còi sống cùng các con tại căn nhà ở ngoại ô, gần gũi với thiên nhiên. Trên trang cá nhân, anh vẫn thường đăng tải hình ảnh đời thường vui vẻ để tương tác với khán giả.

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Anh được khán giả yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng Quang Tèo.