Sức khỏe Jeannie Mai yếu sau ca phẫu thuật

"Tôi bị giảm cân và sa sút tinh thần. Hiện, sức khỏe của tôi vô cùng yếu, phải nghỉ ngơi hậu phẫu thuật", Jeannie Mai chia sẻ.

Hôm 24/11, trên People, MC người Mỹ gốc Việt Jeannie Mai thông báo về tình hình sức khỏe của cô sau ca phẫu thuật liên quan đến thanh quản.

Ba tuần trước, Jeannie Mai phải xin rút khỏi cuộc thi Dancing with the Stars sau khi được bác sĩ chẩn đoán viêm thanh quản và áp xe thành họng.

"Tôi vô cùng đau đớn vì căn bệnh của mình. Tôi đã thở như Darth Vader. Đó là trải nghiệm kinh hoàng", cô nói trên People.

Jeannie Mai nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật. Ảnh: People.

Jeannie Mai kể cô đã năn nỉ bác sĩ để được tiếp tục tham gia chương trình Dancing with the Stars. Tuy nhiên, bác sĩ Nasseri - người trực tiếp điều trị cho nữ MC - thông báo cô phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật.

"Tôi đã khóc khi bác sĩ thông báo không thể đồng hành cùng cuộc thi. Tôi và bạn nhảy Charleston đã tập luyện rất chăm chỉ cho phần thi của mình. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi", cô nhớ lại.

MC gốc Việt đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Cô hiện nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng sau ca mổ quan trọng.

"Sau ca mổ, tôi vẫn không thể thở được. Việc nghỉ ngơi hậu phẫu thực ra còn tồi tệ hơn. Cổ họng tôi sưng tấy, đau đớn. Trong nhiều ngày, tôi không thể ăn uống được gì. Các y tá đã phải đặt ống để đưa thức ăn, nước ống vào cơ thể tôi", Jeannie Mai chia sẻ.

Nữ MC phải rút khỏi cuộc thi nhảy vì căn bệnh của mình. Ảnh: People.

Sau khi xuất viện, cô được theo dõi tại nhà. Hàng ngày, Jeannie Mai phải nằm một chỗ, không thể di chuyển. Nữ MC phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt, không sử dụng thức ăn nóng hoặc đặc trong vòng hai tuần sau ca mổ.

"Việc chỉ ăn chất lỏng khiến cơ thể tôi bị yếu, tinh thần mệt mỏi, suy sụp gần như trầm cảm. Tôi bị giảm gần 7 kg. Tôi chỉ mong sức khỏe ổn định trở lại để quay lại phòng tập, trở về vóc dáng ban đầu", cô nói.

MC 41 tuổi gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Nasseri đã điều trị cho cô. Đồng thời, Jeannie Mai trân trọng bạn trai Jeezy luôn ở bên động viên, chăm sóc cô thời gian qua.

Jeannie Mai sinh năm 1979, là MC người Mỹ gốc Việt. Cô được biết đến qua chương trình How Do I Look?, Character Fantasy. Với tư cách là cố vấn thời trang, Jeannie còn xuất hiện trong Fashion Tips Today, giám khảo khách mời Asia’s Top Model 2012. Cô cũng là một trong 3 MC dẫn Hoa hậu Hoàn vũ 2012.