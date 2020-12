Sức khỏe Huỳnh Hiểu Minh sa sút vì ép cân

Để đảm nhận vai diễn trong phim mới, Huỳnh Hiểu Minh đã phải giảm cân cấp tốc trong thời gian ngắn.

Tối 28/11, khi lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 33 cho vai diễn trong Liệt hỏa anh hùng (The Bravest), Huỳnh Hiểu Minh gây bất ngờ vì ngoại hình khác lạ. Nam diễn viên nuôi râu rậm, trông hốc hác khác hẳn vẻ điển trai thường thấy.

Trong bài phát biểu nhận giải, Huỳnh Hiểu Minh đã gửi lời cảm ơn nhà sản xuất bộ phim Liệt hỏa anh hùng cũng như đạo diễn Trần Quốc Huy vì đã tin tưởng vào năng lực diễn xuất của anh. “Xin hãy giao thêm vai cho tôi”, nam diễn viên nói.

Ngoại hình ưa nhìn và phong thái thần tượng của Huỳnh Hiểu Minh khiến nam diễn viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn ấn tượng. Mặc dù tích cực đi thử vai và làm quen với các đạo diễn, Huỳnh Hiểu Minh vẫn thường xuyên bị từ chối khỏi các dự án.

Huỳnh Hiểu Minh và Châu Đông Vũ tại lễ bế mạc và trao giải thưởng Kim Kê lần thứ 33. Ảnh: Sina.

“Họ hứa hẹn giao vai cho tôi, nhưng rồi lại gạch tên tôi vào phút cuối”, nam diễn viên nói. “Có lẽ họ nghĩ tôi dựa quá nhiều vào ngoại hình nên đã do dự không muốn giao vai. Tới tận lúc này, tôi vẫn thường xuyên bị từ chối”.

Huỳnh Hiểu Minh đang ghi hình cho bộ phim The Man with the Wig. Nam diễn viên đã không cạo râu trong suốt ba tuần. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho vai diễn, anh đã giảm cấp tốc 10 kg bằng cách tập luyện vất vả và ăn kiêng nghiêm ngặt. Huỳnh Hiểu Minh dự định giảm thêm 5 kg trong thời gian tới, nhưng kế hoạch đã phải thay đổi.

Đạo diễn Đổng Việt cho biết việc nhịn ăn và quay phim thâu đêm đã khiến sức khỏe Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Tôi nhớ cảnh cậu ấy nằm im lìm, mặt mày trắng bệch. Huỳnh Hiểu Minh xin tôi cho nằm nghỉ thêm vài phút”, vị đạo diễn chia sẻ.

Câu chuyện được Huỳnh Hiểu Minh làm rõ trong một bài phỏng vấn gần đây. “Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp nhịn ăn. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này”, anh nói.