Sức khỏe của bệnh nhân mang biến chủng mới ổn định

Người phụ nữ ở Trà Vinh là bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2.

Chia sẻ với Zing, trưa 5/1, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, cho biết bệnh nhân 1435 (người đầu tiên mắc Covid-19 do biến chủng mới của SARS-CoV-2) có sức khỏe ổn định, không sốt, ho hoặc khó thở. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại khu riêng biệt và cán bộ túc trực theo dõi sát.

"Bệnh nhân này có bệnh nền tăng huyết huyết áp, viêm amydal cấp. Từ khi vào khu điều trị Covid-19, bệnh nhân được sử dụng thêm kháng sinh nên sức khỏe ổn định, không còn ho. Mẫu bệnh phẩm của BN1455 đã được chúng tôi lấy và gửi Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm lại", bác sĩ Phước nói.

Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, cán bộ y tế chủ yếu theo dõi sát sức khỏe, kiểm soát bệnh nền (nếu tái phát) của bệnh nhân.

"Tình trạng lâm sàng của bệnh nhân so với những ngày trước khi nhập viện ổn định hơn. Bà ăn uống được và thường xuyên liên lạc với người chồng cũng mắc Covid-19 bởi biến chủng mới ở Anh. Tâm lý bệnh nhân lạc quan, thoải mái từ khi được thông báo dương tính đến nay, không có gì bất thường", bác sĩ Phước thông tin thêm.

Chia sẻ về áp lực khi Trà Vinh là tỉnh tiếp nhận người Việt Nam đầu tiên nhiễm biến chủng mới, ông Phước cho biết bản thân khá bất ngờ nhưng không có quá nhiều áp lực.

Về chuyên môn, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tích cực chỉ đạo bệnh viện cử nhân viên y tế theo dõi sát người bệnh theo phác đồ của Bộ Y tế.

"Hiện chưa có phác đồ cho biến chủng mới này. Do đó, chúng tôi cố gắng cách ly, điều trị tốt bệnh nền theo phác đồ chung của Bộ Y tế. Điều may mắn là người này được cách ly chủ động ngay sau khi nhập cảnh nên phần nào tôi thấy an tâm vì virus không lây lan ra cộng đồng", ông Phước chia sẻ.

BN1435 (nữ, 45 tuổi, trú tại Trà Vinh) về Việt Nam ngày 22/12/2020 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh. Ngày 24/12, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Viện Pasteur TP.HCM phân loại và giải trình tự gene, kết quả phát hiện BN1435 nhiễm biến chủng VOC 202012/01. Đây là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Đồng thời, chủng virus gây bệnh cho BN1435 cũng có đột biến D614G - chủng lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có ho nhẹ, hình ảnh X-quang có tổn thương mờ không đồng nhất hai đáy phổi.