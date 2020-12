Sức khỏe bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột bạo hành tiên lượng xấu

Bé gái bị mẹ ruột bạo hành đang hôn mê rất sâu, tình trạng phù não diễn tiến không cải thiện. Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 tiên lượng tình hình sức khỏe rất xấu.

Chiều ngày 6/12, đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam và TP.HCM đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 để làm việc với BV và tặng quà, thăm hỏi tình hình sức khỏe của bé gái T.T.K.C. (3 tuổi, ngụ quận 12). Cùng đi với đoàn là đại diện UBND phường Bến Nghé cùng Công an phường Bến Nghé.

Bé C. nhập viện sau khi bị mẹ ruột là Trần Thị Dung (26 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Nhi đồng 2 cho biết tình trạng phù não của bệnh nhi diễn tiến không cải thiện, đang được hỗ trợ tuần hòa, hô hấp, không có nhịp tự thở, lệ thuộc hoàn toàn vào máy thở... Bệnh nhi đang trong tình trạng hôn mê rất sâu, tiên lượng rất xấu.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết BV đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, sẵn sàng cung cấp hồ sơ, phục vụ điều tra vụ việc.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đang làm việc với đoàn của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Tại buổi làm việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi nắm tình hình của bệnh nhi sẽ phối hợp với BV, Công an Quận 12 để giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé.

Trước đó, vào ngày 17/11, bé T.T.K.C. (3 tuổi) được BV Quận 12 chuyển đến BV Nhi đồng 2 trong tình trạng đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng cùng nhiều vết thương trên cơ thể. Các bác sĩ BV Nhi đồng 2 chẩn đoán bé bị đa chấn thương, phù não, nứt sọ, dập lách, mê sâu... Bé được điều trị tích cực chống phù não, kháng sinh và dịch truyền vận mạch.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và đại diện UBND phường Bến Nghé thăm hỏi tình hình người nhà bé gái 3 tuổi.

Theo lời bà ngoại, mẹ bé có dấu hiệu trầm cảm, hay cáu gắt, nóng nảy với con do cuộc sống khó khăn, không có chồng phụ giúp hàng ngày phải dắt díu hai con nhỏ là bé gái 3 tuổi và bé trai 2 tuổi lang thang bán vé số.

Vào ngày xảy ra sự việc, mẹ của bé có gọi điện thoại cho bà và thừa nhận đánh bé phải nhập viện cấp cứu do tức giận việc bé đi cầu lỡ để phân dính vào dép.

Liên quan vụ việc, Công an Quận 12 đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Thị Dung do có hành vi bạo hành con ruột dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não.