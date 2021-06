Sức hút từ thị trường BĐS ven sông Hồng

Với lợi thế không gian sống trong lành, giá trị phong thủy cao, tầm nhìn thoáng rộng… BĐS ven sông đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút khách hàng và các nhà đầu tư.

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được đánh giá là đòn bẩy giúp tăng sức hấp dẫn của BĐS tại đây, kích thích các nhà đầu tư đón sóng thị trường.

BĐS ven sông Hồng thu hút các nhà đầu tư.

Hạ tầng nâng cấp

Với hệ thống cầu vượt sông ngày càng hoàn thiện, kéo theo loạt dự án đại đô thị có vốn đầu tư đến hàng tỷ đồng tại Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, giúp thúc đẩy thị trường ven sông Hồng. Hạ tầng giao thông thay đổi cùng các thông tin về quy hoạch sông Hồng, là yếu tố then chốt khiến giới đầu tư kỳ vọng vào sự bứt phá của thị trường BĐS khu vực này.

Hạ tầng ven sông Hồng thay đổi là yếu tố cốt lõi thúc đẩy BĐS tại đây tăng giá.

Báo cáo từ sàn giao dịch môi giới bất động sản Gia Lâm, tính đến thời điểm cuối năm 2020, giá đất bình quân tại khu vực Gia Lâm, Long Biên tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018, tăng khoảng 3-4 lần so với 6 năm trước. Trong bối cảnh hiện tại, thị trường gần như chững lại vì đại dịch Covid-19, giá đất tại đây vẫn tiếp tục tăng nhẹ, dao động 3-5% so với cuối năm 2019.

Cụ thể, giá đất dự án tại Trâu Quỳ tăng từ 17 triệu đồng/m2 lên ngưỡng 35-60 triệu đồng/m2 (tăng hơn 100%), đất Đa Tốn tăng lên ngưỡng 9-20 triệu đồng/m2 (gần 100%), đất Cổ Bi tăng 12-25 triệu đồng/m2 (70%).

Không chỉ đất thổ cư, đất dự án tại khu vực này cũng hút khách ở hầu hết phân khúc, với nhiều dự án tên tuổi.

Diện mạo của một dự án ven sông Hồng.

Theo giới phân tích, trước khi có thông tin quy hoạch sông Hồng, BĐS phía nam đã có những lợi thế về vị trí nhờ gần cửa ngõ thủ đô, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nhưng cũng chỉ cách trung tâm Hoàn Kiếm 10 phút di chuyển. Một trong những ưu điểm khác khiến nhiều khách hàng lựa chọn BĐS nơi đây là việc quy hoạch và hạ tầng khá tốt, kèm theo các khu dân cư là hệ thống dịch vụ đa dạng như siêu thị, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí.

Quy hoạch đô thị sông Hồng tác động mạnh đến thị trường và giá đất khu vực ven sông. Theo đề xuất, thành phố ven sông Hồng được xây dựng theo mô hình đô thị xanh, sinh thái, không chồng chất cao ốc. Vì vậy, phân khúc bất động sản nhà ở, biệt thự xanh có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Tiềm năng tăng giá kép

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, dòng sông được ví như xương sống của đô thị, mang đến phồn thịnh cho những vùng đất 2 bên bờ. Tại Hà Nội, sông Hồng cũng được giới địa ốc xác định là ưu thế gia tăng giá trị kép cho dự án đô thị.

BĐS ven sông sở hữu nhiều tiềm năng tăng giá.

Với lợi thể đặc biệt, các dự án nhà ở cận kề sông nước mang đến không khí trong lành, tươi mát. Đây cũng là giá trị về không gian sống khiến nhiều khách hàng và nhà đầu tư “nhìn trúng” từ các dự án ven sông.

Ngoài ra, theo giới phân tích, những sản phẩm ven sông có xu hướng tăng giá trị mua - bán theo thời gian. Một trong những dự án minh chứng được nhiều người điểm tên là khu đô thị Ecopark. Ra đời năm 2003, Ecopark đã được chủ đầu tư xác định quy hoạch, thiết kế hướng đến thiên nhiên và chất lượng sống của cộng đồng dân cư. Dự án hạn chế các tác động có hại đến môi trường sinh thái, đồng thời tạo ra các nguồn sinh lực để giảm thiểu tác động đến môi trường, hướng đến phát triển khu đô thị xanh và bền vững.

Ecopark hướng đến phát triển khu đô thị xanh và bền vững.

Mang đến một không gian sống thư thái, Ecopark còn giúp gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư khi các các sản phẩm đều có view hướng ra khu vực hồ và dòng sông trong xanh thơ mộng.

Theo báo cáo của Knight Frank Global Waterfront về BĐS mang yếu tố cảnh quan sông nước trên thế giới, các sản phẩm BĐS có tầm nhìn hướng sông thường đạt giá trị cao hơn 36,8% so với sản phẩm nhà ở thông thường. Tương tự, nhà ở quanh bờ hồ cũng có giá trị cao hơn 15-25% tùy theo diện tích mặt hồ, cảnh quan cây xanh ven hồ và các tiện ích đi kèm. Chính vì xu hướng ưa chuộng không gian sống xanh của khách hàng hiện nay, các sản phẩm nhà ở view hồ tăng 20-40%.

Với những giá trị kép ghi nhận từ khu đô thị Ecopark, giới phân tích cho rằng, 2 bờ ven sông Hồng có thể hình thành cả dải hành lang xanh là những đô thị sinh thái, để mang đến nhiều giá trị bền vững cho thị trường BĐS và cả thủ đô.