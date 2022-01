Sức hút từ hình ảnh giàu có trên mạng

Trong vụ Song Ji A thừa nhận dùng hàng hiệu giả, những lời chỉ trích cô cho thấy mối quan tâm của nhiều người đối với các video phô trương sự giàu có trên mạng.

Hôm 25/1, Youtuber Song Ji A, thí sinh chương trình hẹn hò Single's Inferno, công khai xin lỗi về những tranh cãi gần đây xung quanh việc cô mặc quần áo, phụ kiện giả mạo các thương hiệu xa xỉ trên video và truyền hình.

Hành động của Song không phải là tội ác quốc gia, theo The Korea Herald. Tuy nhiên, điều ẩn chứa đằng sau làn sóng chỉ trích của công chúng là cảm giác bị lừa dối, phản bội bởi người mà họ yêu mến, các chuyên gia nhận định.

“Văn hóa khoe của”

Lim Myung-ho, giáo sư tâm lý học và trị liệu tâm lý tại Đại học Dankuk (Hàn Quốc), chỉ ra những ảo tưởng về sự phù hợp có thể đã góp phần vào tình cảm ban đầu của công chúng đối với Song.

“Nhiều người mong muốn trở thành một phần của vài nhóm đặc quyền gồm những cá nhân quyền lực và giàu có. Đó là tâm lý đám đông. Bằng cách nhấn ‘thích’ dưới video và bài đăng về hình ảnh sang chảnh trên mạng, họ có xu hướng cảm thấy mình hòa nhập vào đó”, Lim nói.

Song Ji A thông báo tạm dừng mọi hoạt động công khai sau khi vướng lùm xùm dùng hàng hiệu giả. Ảnh: Instagram.

Trước khi vướng tranh cãi, Song có hơn 2 triệu người đăng ký kênh video và 3,6 triệu lượt follow trên Instagram. Cô từng là một trong những ngôi sao mới nổi hàng đầu ở mảng sáng tạo nội dung tại Hàn.

Song xây dựng hình ảnh trẻ trung, hấp dẫn, giàu có khi sống tại một trong những ngôi nhà đắt nhất ở Seoul và diện đồ xa xỉ như thần tượng Kpop. Cô nói dối về việc dùng đồ hiệu khiến mọi người tin rằng mình giàu có.

Những năm gần đây, Hàn Quốc chứng kiến sự trỗi dậy của “văn hóa khoe của”. Trong đó, các cá nhân tự hào về sự giàu có của mình bằng cách vung tiền mua sắm xa xỉ. Ví như một video năm 2019 của rapper Yumdda chi 40 triệu won ( 33.390 USD ) chỉ trong một ngày thu hút gần 7 triệu lượt xem tính đến nay.

Rõ ràng là thật, giả lẫn lộn.

“Nhiều người ước mong giàu có và xem các video này như cách để bỏ qua ham muốn đó. Đây không phải là hướng đi tích cực”, Lim nói.

Dễ thấy vấn đề của những ảo tưởng như vậy là không có thật. Lim giải thích rằng nó có xu hướng phản tác dụng khi những người nổi tiếng bị phát hiện lừa dối.

Mặc dù một số phản ứng đối với vụ việc của Song có vẻ không thỏa đáng và đôi khi phiến diện, thực tế là người đẹp này đã nói dối công chúng.

“Tôi nghĩ đó là vấn đề của sự chân thành. Người xem theo dõi, ủng hộ YouTuber dựa trên niềm tin rằng họ đang thể hiện con người thật của mình và rất tức giận khi mọi chuyện bị lật tẩy là hoàn toàn dối trá”, Park (22 tuổi) nói và cho biết thêm cô rất thất vọng về cách Song Ji A xử lý lùm xùm.

Con dao hai lưỡi

Thực tế, tính kết nối và chân thực nằm trong số yếu tố then chốt tạo nên thành công cho các chương trình cũng như ngôi sao ở Hàn Quốc hiện nay, không chỉ trên YouTube mà còn trên tivi.

Chương trình tạp kỹ My Little Old Boy (đài SBS) mời các bà mẹ của người nổi tiếng xem và bình luận về những cảnh quay ghi lại hoạt động hàng ngày của con cái họ cùng dàn sao chủ yếu ở độ tuổi trung niên. Show này giành được giải thưởng tại Lễ trao giải SBS năm 2021.

Nhà sản xuất Gwak Seung-yeong, người đứng sau chương trình, cho biết sự hấp dẫn của chương trình nằm ở sự tự nhiên.

“My Little Old Boy thể hiện cuộc sống hàng ngày của các thành viên tham gia, từ người đàn ông trung niên nghiện hộp đêm hay gặp áp lực nợ nần. Tôi nghĩ đây là lý do người xem thực sự kết nối với chương trình”.

Người xem dễ cảm thấy bị phản bội khi phát hiện cuộc sống sang chảnh của nhân vật họ hâm mộ chỉ là giả tạo. Ảnh: The Korea Herald.

Theo giáo sư Lim Myung-ho, các kênh YouTube có người không nổi tiếng xuất hiện cũng phụ thuộc vào yếu tố kết nối, nhưng có thể là con dao hai lưỡi.

“Khán giả có xu hướng cảm thấy bị phản bội nhiều hơn bởi những người mà họ coi là thân thuộc. Máy quay cho người xem ảo tưởng rằng họ biết rõ những tính cách này”, ông nói.

Không giống như trước đây khi đời sống cá nhân của các ngôi sao được giữ kín, ngày càng có nhiều người nổi tiếng cởi mở và tiếp cận với công chúng. Các thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới BTS thường tiết lộ về cuộc sống cá nhân thông qua các vlog.

“Xu hướng ngày nay là những người nổi tiếng công khai cuộc sống cá nhân của họ nhiều hơn với công chúng. Tôi nghĩ những sự cố tương tự Song Ji A có khả năng xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai,” Lim nói.