Hơn 40 triệu lượt xem video chỉ toàn màu đen, dài hơn 1 ngày

Một đoạn clip chỉ có đúng một màn hình đen, không âm thanh, không hiệu ứng chạy suốt 24 giờ 1 phút 26 giây lại có hơn 40 triệu lượt xem.

Toạn bộ nội dung của video chỉ là màu đen.

Cách đây 5 năm, đoạn video với tiêu đề rất đơn giản: “24 hours + of pure black screen in HD!” (tạm dịch: 24 giờ màn hình đen HD!) xuất hiện trên YouTube. Quả thật, nội dung của nó cũng giống với những gì đã thể hiện trên tiêu đề.

Người dùng chỉ cần nhấn nút phát và một đoạn clip chỉ có đúng một màn hình đen, không âm thanh, không hiệu ứng sẽ chạy suốt 24 giờ 1 phút 26 giây. Trải nghiệm này không khác gì bạn tắt máy tính nhưng thật ra nó vẫn đang hoạt động bình thường.

Tưởng chừng là một trò đùa nhảm nhí nhưng lại rất hữu ích

Điều kỳ lạ của video này là nó có đến hơn 40,3 triệu lượt xem. Hóa ra điều khiến video này trở nên hấp dẫn và được nhiều người click xem thử là bởi những bình luận hài hước bên dưới.

“Tại sao bộ phim thú vị này lại không được chiếu trong rạp nhỉ. Cốt truyện, nhân vật và lối diễn xuất thật hoàn hảo. Đặc biệt là ở đoạn 1:23:53, khi bóng tối trở nên trống rỗng, mọi thứ thật đẹp”, người dùng Orbital bình luận.

Một người khác có tên Uinthlees YT còn gọi đây là “tuyệt tác nhân loại” với những “khoảnh khắc làm lay động trái tim”. Buzzcut Boy nói rằng anh xem video này mỗi đêm trước khi ngủ. “Tôi xem nó nhiều đến mức tôi có thể nhìn thấy nó mỗi khi nhắm mắt lại. Khi đó, trước mắt tôi sẽ xuất hiện đoạn phim tuyệt diệu này”, người dùng viết.

Tuy nhiên, theo The Verge, mặc dù trông có vẻ là một trò đùa nhảm nhí và tốn thời gian, đoạn video “24 hours + of pure black screen in HD!” lại ẩn chứa một công dụng bổ ích cho người dùng YouTube.

Chủ nhân của video này là Noah, có biệt danh là “Black Screen Guy”. Anh sở hữu 65.000 lượt theo dõi và hơn 150 triệu lượt xem từ các video có nội dung tương tự. Một video dài hơn có tên “44 hours of pure black screen in HD!” thu về tới 5,4 triệu lượt xem. Video khác dài 35 giờ sở hữu 2,2 triệu lượt xem, 32 giờ có 2,4 triệu lượt. Trong đó, nổi bật nhất là video 24 giờ màn hình đen với 44 triệu lượt xem.

Điều này cho thấy chính thời lượng dài đến kỳ lạ mới là điểm hấp dẫn của những đoạn video này. Mỗi người xem lại dùng video này cho những mục đích khác nhau. Đa số người dùng phát video để thiết bị luôn được bật.

“Tôi mở video này suốt đêm để laptop không tự động tắt mất trong lúc tải game”, một người dùng cho biết. Một người khác nói rằng phát video trên điện thoại cả ngày vì điện thoại của anh bị hỏng, sẽ không thể bật lại nếu tắt nguồn.

Giải pháp dành cho người lười

“Tôi mở video này để bật nhạc cả ở tab khác mà màn hình không quá sáng đến mức bị chói”, một người dùng bật video màn hình đen suốt 2 ngày liền chia sẻ.

Có người còn nói rằng họ mở video suốt ngày, phát podcast liên tục mà không sợ bị gián đoạn. “Rất hữu dụng vì giúp màn hình thiết bị tránh bị lưu hình”, một người dùng viết bên dưới phần bình luận.

Chính tác giả Black Screen Guy cũng chia sẻ những công dụng khác của màn hình đen này. Người dùng có thể dùng video màn hình đen để kiểm tra đèn nền thiết bị hay xem có điểm chết màn hình hay không.

Kênh YouTube của Black Screen Guy cũng có những video tương tự và thu về rất nhiều lượt xem.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đánh lừa bố mẹ rằng màn hình đang tắt để che giấu việc đang chơi game hay canh thời gian dựa trên thời lượng video đã phát… Một màn hình đen tưởng chừng như vô dụng lại rất có ích khi có thể giúp máy tính, điện thoại luôn hoạt động và có sẵn khi bạn cần.

Đương nhiên, người dùng vẫn có rất nhiều cách thức thông minh hơn nếu muốn giữ màn hình luôn bật như thay đổi cài đặt tự động tắt màn hình, truy cập các trang web hỗ trợ phát lặp lại video dưới nền…

Song, với những người dùng ít hiểu biết về công nghệ hay thậm chí là những người trẻ quen dùng YouTube để tích hợp làm mọi thứ, việc mở một video màu đen và phát liên tục suốt 24 giờ là giải pháp đơn giản hơn hẳn.

“Đây là video hoàn hảo để phát trên TV khi bạn quá lười ngồi dậy và tắt màn hình”, một người dùng viết. Theo The Verge, việc phát video màn hình đen cả ngày là một cách làm rất ngu ngốc nhưng cũng thông minh một cách kỳ cục.

YouTube vốn là một nền tảng tổng hợp, vừa giải trí, vừa có những nội dung hữu ích, đồng thời cũng là công cụ để thực hiện một số tác vụ. Nhờ những video YouTube, nhiều người học cách nấu ăn, sửa đồ điện gia dụng, nghe nhạc, xem phim… Do đó, một video màn hình đen sẽ tiếp tục trở thành một công cụ hữu ích với họ, The Verge nhận định.