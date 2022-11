Sức hút của 'nữ phù thuỷ' Anya Taylor-Joy

Nữ chính phim "The Witch" (2015) tiếp tục chinh phục khán giả qua vai diễn Margot Mills trong tác phẩm kinh dị - hài "The Menu" (2022).

Trong The Menu (Tựa Việt: Thực đơn bí ẩn), Anya Taylor-Joy làm xiêu lòng khán giả với tài năng diễn xuất cùng vẻ đẹp quyến rũ. Sau khi được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes, The Menu nhận về cơn mưa lời khen và nhiều đánh giá tích cực dành cho dàn diễn viên. Trong đó, sự ăn ý của cặp Anya Taylor-Joy và Nicolas Hoult giúp thể hiện rõ thông điệp mà phim truyền tải.

Anya Taylor-Joy lần nữa tỏa sáng với dòng phim kinh dị.

Khoảng thời gian trước đây, cô ghi dấu ấn trong các vai diễn thuộc dòng phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị như The Witch (2015), Split (2016), Last Night in Soho (2021),... Bên cạnh đó, Anya Taylor-Joy còn khẳng định tài năng ở mảng truyền hình, với The Queen’s Gambit (2020), hay mùa thứ 5 và 6 của Peaky Blinders (2021-2022).

Từ chối công chúa Disney để trở thành nữ phù thủy

Anya Taylor-Joy sinh vào ngày 16 tháng 4 năm 1996, tại Florida, Mỹ. Cô có mẹ là nhiếp ảnh gia và cha là cựu chủ tịch ngân hàng gốc Argentina. Trong những năm tháng tuổi thơ, “nữ phù thủy” di chuyển liên tục cùng gia đình. Từ nhỏ, cô chuyển đến sinh sống tại Argentina, đến năm 6 tuổi chuyển đến London và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại đây.

Thời gian gần đây, Anya Taylor-Joy tiết lộ phỏng vấn với tờ Harper Bazzar rằng cô đã từ chối lời đề nghị hợp tác với Disney Channel để thủ vai chính trong The Witch. Cụ thể, nữ diễn viên người Mỹ nói rằng cả hai lời đề nghị đến cùng một ngày và chúng khiến cô phải đau đầu lựa chọn.

“Tôi vẫn nhớ như in ngày đó. Khi nhận được lời đề nghị của Disney Channel, tôi vừa chạy vừa la hét quanh nhà như kẻ điên. Nhưng bằng linh cảm, tôi thấy dự án The Witch sẽ giúp tôi đi xa hơn”, nữ chính The Queen’s Gambit chia sẻ trên People.

Vai diễn để đời của Anya Taylor- Joy trong The Witch.

Hiện tại, Anya Taylor-Joy thừa nhận đó là quyết định đúng đắn trong cuộc đời của cô. Điều ấy khiến minh tinh định hình thói quen làm việc làm việc chăm chỉ và góp phần sáng tạo thêm nhiều điều mới cho từng tác phẩm bản thân thủ vai.

Ngôi sao đột phá của Hollywood

Với phong cách làm việc luôn tận tâm của mình, Anya Taylor-Joy gặt hái nhiều thành công với những vai diễn tiếp theo. Cô dần thoát ra khỏi hình tượng công chúa dòng phim kinh dị, nơi cô nhận các giải thưởng danh giá như BAFTA, Gotham và Empire. Sau sự thành công của The Witch, nữ diễn viên người Mỹ tham gia nhiều thể loại phim khác nhau như phim tiểu sử, phim hài, tình cảm,...

Mỗi tác phẩm cô tham gia thường để lại dấu ấn về mặt hình ảnh. Đặc biệt, sự bùng nổ của loạt phim The Queen’s Gambit và tác phẩm chuyển thể Emma nâng tầm sự nghiệp của Anya Taylor-Joy. Bên cạnh đó, cô còn gây chú ý với nhiều vai diễn khác nhau, như Charlotte trong bộ phim kể về thời niên thiếu của cựu Tổng thống Mỹ Barrack Obama.

Năm 2021, tạp chí Times bình chọn Anya Taylor-Joy vào Time 100 Next, danh mục cho những người tiềm năng dẫn đầu trong sự nghiệp. Sự cầu tiến của nữ chính Emma thể hiện sâu sắc khi cô dần trở thành gương mặt bảo chứng chất lượng cho từng sản phẩm có mặt mình, như Peaky Blinders, The Northman và gần đây nhất là The Menu. Đặc biệt trong The Northman, cô được đánh giá cao trong khâu diễn xuất bởi ánh mắt hút hồn người xem.

Với Peaky Blinders, cô hóa thân con dâu của gia tộc Shelby. Xuyên suốt hai mùa phim, Gina Gray của Anya Taylor-Joy luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi bộ óc mưu mô bên dưới lớp vỏ bọc nàng thơ. Đồng thời, cô cũng đóng vai trò quan trọng, trở thành nhân vật “cầu nối” trong tuyến truyện.

Nữ diễn viên người Mỹ trở thành nhân vật cầu nối trong Peaky Blinders.

Bên cạnh đó, The Menu chứng kiến màn tái ngộ thành công của nữ chính The Witch với dòng phim kinh dị. Cô hóa thân Margot Mills, một người phụ nữ bất đắc dĩ tham dự một bữa tiệc sang trọng trên hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài. Dù đóng chung với nhiều diễn viên kỳ cựu như Ralph Fiennes, Nicolas Hoult, Anya Taylor-Joy vẫn tỏa sáng với lối diễn xuất thần.

Năm 2021 chứng kiến tầm ảnh hưởng của công chúa dòng phim kinh dị không dừng lại trên màn ảnh. Đầu tiên, cô vinh dự trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng thời trang cao cấp nước Pháp, Dior. Gần cuối năm, Anya Taylor-Joy trở thành người mẫu ảnh bìa của tạp chí thời trang Vogue. Bên cạnh đó, cô ghi điểm với cánh báo chí bởi phong cách ăn mặc nổi bật.

Tuy sự nghiệp bùng nổ và gương mặt của Anya Taylor-Joy càng ngày được nhiều người biết đến, nữ chính The Witch vẫn khá kín tiếng trong đời tư. Thời gian gần đây, các trang thông tin truyền thông rộ tin đồn cô đã kết hôn với bạn trai Malcolm McRea. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Harper’s Bazaar, Anya Taylor-Joy bác bỏ thông tin về buổi hôn lễ được tổ chức bí mật.