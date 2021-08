Sức hút của nữ chính 'She Was Pretty' bản Thái

Ngày 23/8, nhà sản xuất Thái Lan tung trailer giới thiệu bản remake bộ phim hài - lãng mạn She Was Pretty được yêu thích vào năm 2015 của Hàn Quốc. Bản phim mới mang tên Me Always You (tựa Việt: Vẫn mãi là em).