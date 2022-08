Sức hút của mỹ nam Thái trong phim ‘P.S. I hate you’ trên FPT Play

Bên cạnh câu chuyện kịch tính, bộ phim “P.S. I hate you” trên FPT Play còn hút fan nhờ sự xuất hiện của ba mỹ nam quen mặt là Lee Thanat, Pluem Purim và Papang Phromphiriya.

Là một trong 21 dự án phim truyền hình nhà GMMTV giới thiệu trong sự kiện GMMTV 2022 Borderless, P.S. I hate you (tựa Việt: Yêu trước mặt, phản sau lưng) lập tức thu hút sự chú ý của khán giả Việt khi ra mắt trên FPT Play. Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Flower Maze của nhà văn Baison, P.S. I hate you xoay quanh nhóm bạn thân Prae, Meena, Wanwan, May và Saras.

Ngay trong lễ cưới, clip “nóng” của cô dâu Prae bị kẻ lạ mặt tung lên trước tất cả quan khách. Sự việc khiến Prae tìm đến cái chết vì quá áp lực và xấu hổ. Khi Meen và các thành viên còn lại quyết đi tìm sự thật, hàng loạt bí mật bị phanh phui, lật mở nhiều tình tiết bất ngờ về tình yêu - tình bạn.

Ngoài kịch bản gay cấn, P.S. I hate you còn chinh phục hội mọt phim Thái nhờ dàn nam chính nổi bật. Trong số đó, có thể nhận ra ba gương mặt rất quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ là Lee Thanat, Pluem Purim và Papang Phromphiriya.

“Bạch mã hoàng tử” Lee Thanat

Sau vai diễn hài hước hiếm hoi cùng sao SOTUS - Singto Prachaya trong Baker Boys, “bạch mã hoàng tử” Lee Thanat (Thanat Lowkhunsombat) đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả khi tham gia P.S. I hate you. Sở hữu gương mặt ngoan hiền đi cùng nét diễn “trai hư” điển hình, Lee Thanat được đánh giá là cái tên phù hợp nhất cho vai Pitch.

Lee Thanat sở hữu gương mặt ngoan hiền trái ngược với nét diễn “trai hư” điển hình.

Là diễn viên hiếm hoi trong dàn mỹ nam GMMTV nổi danh không nhờ tác phẩm boy love, Lee Thanat nhanh chóng được mọt phim Thái biết đến sau hàng loạt vai chính trong U-Prince Series, Friend zone, Boy for rent hay Endless love… Không chỉ chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ, diễn xuất của Lowkhunsombat còn được giới phê bình đánh giá cao, giúp anh thắng loạt giải thưởng uy tín như Thailand Fever Awards 2017, Siamdara Stars Awards 2018 và Kazz Awards 2021…

Vào vai Pitch, Lee Thanat sẽ vừa là anh ruột của cô dâu xấu số Prae (Pearwah Nichaphat), vừa là bạn trai cũ của Meen (Jan Ployshompoo), đồng thời có quan hệ tình cảm với May (Fah Yongwaree). Vai trò phức tạp của Pitch được nhận định là nhân tố có thể tạo ra bước ngoặt trong hành trình tìm thủ phạm gây ra cái chết của em gái.

Mỹ nam “Our Skyy” Pluem Purim

Mỹ nam Pluem Purim (Purim Rattanaruangwattana) là cái tên đáng chú ý tiếp theo trong dàn cast P.S. I hate you. Mỹ nam hai dòng máu Thái - Trung là gương mặt được yêu thích trên màn ảnh nhỏ nhờ hàng loạt vai diễn “đinh” trong các tác phẩm boy love như Our Skyy, My dear loser - Edge of 17 và Our Slam... Trước khi bị “xé couple”, Pluem cùng Chimon là một trong những cặp đôi được chú ý hàng đầu của GMMTV.

Vai diễn trong P.S. I hate you được đánh giá là thử thách mới mẻ cho Pluem Purim.

Vai diễn mới của Rattanaruangwattana được xem là hình ảnh hoàn toàn mới của “In”. Thoát khỏi tạo hình nhút nhát cùng gương mặt búng ra sữa, Pluem Purim gây choáng với hình tượng trai hư, có đời tư rắc rối.

Anh thủ vai Non, vừa là bạn trai của nữ chính Meen, vừa lén lút mập mờ với Wanwan (Pat Chayanit) - một mảnh ghép khác trong nhóm bạn “Những đóa hoa”. Sự phản bội của Non vô tình đẩy Meen trở lại với người yêu cũ Pitch, đồng thời tạo nên chuyện tình tay tư nhiều kịch tính.

Tân binh Papang Phromphiriya

So với Non và Pitch, vai Phu của Papang Phromphiriya là nhân vật “đáng ghét” nhất của P.S. I hate you. Trong tất cả cái tên khả nghi, Phu là người có động cơ hợp lý nhất để tung clip nóng của người “vợ hờ” Prae. Bị chi phối bởi lợi ích tham gia chính trường, cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là viên trang sức làm đẹp lý lịch của Phu.

Trên thực tế, Phu đã có bạn trai và không hề giấu ý định giữ cả hai mối quan hệ. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi anh bạn thân Khunpol (Guy Sivakorn) công khai tỏ tình. Ẩn sau lớp vỏ đẹp trai của Phu là một bộ óc mưu mô, khó đoán. Rất có thể mối quan hệ ngoài luồng của Prae đã bị Phu phát hiện, thôi thúc anh ta trả đũa.

Papang Phromphiriya (bìa phải) sắm vai Phu.

Papang là gương mặt không còn xa lạ với những ai yêu phim Thái Lan. Chỉ tính riêng trong năm 2022, nam diễn viên đã có một loạt tác phẩm gây dấu ấn như Astrophile, Revenge from the Past và Moonlight chicken… Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1993 còn hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực người mẫu, thu hút lượng fan đông đảo.

Bộ phim hứa hẹn nhiều cú twist bởi quan hệ rối rắm của dàn nhân vật.

Ngoài bộ ba nam thần nói trên, tác phẩm còn quy tụ loạt diễn viên nam nổi tiếng như Guy Sivakorn, Mond Tanutchai, Aye Sarunchana, Fah Yongwaree và Toptap Jirakit… Theo thời gian, các nhân vật sẽ lần lượt xuất hiện, hứa hẹn tạo thành một tác phẩm ngập tràn drama.