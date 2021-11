Sức hút của MV 'Are you ok?' trên mạng xã hội

MV "Are you ok?" của nữ ca sĩ Ton Chanseyma người Campuchia nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng xã hội không lâu sau khi ra mắt.

Chính thức có mặt tại YouTube hôm 4/11, song MV Are you ok? do Galaxy Navatra Production sản xuất đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội trước đó nhờ những video "nhá hàng" hấp dẫn. Với giai điệu và lời nhạc vui nhộn, dễ nghe cùng vũ đạo cuốn hút, Are you ok? thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trên thế giới.

Nhiều người trẻ hào hứng với việc lắc lư theo điệu nhạc, quay video và đăng tải lên trang cá nhân trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Có thể nói, đây là một trong những bài hát Campuchia được nhiều người yêu thích nhất thế giới.

Video - MV 'Are you ok?' MV "Are you ok" của nữ ca sĩ Ton Chanseyma người Campuchia nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai, ca từ vui nhộn và vũ đạo cuốn hút.

Phần lớn cho rằng sức hút của Are you ok? đến từ lời nhạc vui nhộn, sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu kết hợp cùng nhịp điệu sôi động. Nhờ MV âm nhạc này, Ton Chanseyma, một trong những ca sĩ trẻ triển vọng nhất của Campuchia, có cơ hội phát huy tiềm năng để vươn ra thị trường âm nhạc quốc tế.

Bản tiếng Anh của bài hát được viết bởi Heng Long, do Tempo Tris sáng tác và Rawyer - Juedy - Run Sokheng chỉ đạo sản xuất. Sản phẩm âm nhạc này thuộc sở hữu của doanh nhân bất động sản Leng Navatra người Campuchia. Ông đồng thời là chủ sở hữu Công ty Galaxy Navatra Production - đơn vị sản xuất MV Are you ok?.

MV Are you ok? đưa tên tuổi Ton Chanseyma vươn ra thị trường âm nhạc quốc tế.

Với những động tác nhảy đơn giản, dễ học, Are you ok? sớm trở thành xu hướng được giới trẻ đón nhận trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Ca khúc được dự đoán tiếp tục dẫn đầu xu hướng mạng xã hội trong thời gian tới.

Độc giả có thể thưởng thức MV Are you ok? tại đây, hoặc tìm kiếm từ khóa #areyouok trên các nền tảng mạng xã hội, và đóng góp một video "cover" để bổ sung vào bộ sưu tập thử thách nhảy trên nền nhạc cùng các nghệ sĩ, TikToker khác trên thế giới.