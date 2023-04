Sức hút của Jimin khi không có BTS

Jimin (BTS) trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100.

Ngày 17/3, Jimin (BTS) phát hành album Face, đánh dấu sự trở lại với tư cách nghệ sĩ solo. Chỉ trong một thời gian ngắn, album solo đầu tay của Jimin đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, giọng hát của nam thần tượng vẫn là chủ đề gây tranh luận.



Con người thật

Theo Jimin, 6 ca khúc trong album Face cho thấy những khía cạnh anh chưa từng bộc lộ trước đây. “Sau khi dành thời gian đối mặt với chính bản thân, tôi đã có thể thoải mái thể hiện con người thật trong album lần này”, nam thần tượng chia sẻ.

Với Set Me Free Pt.2, thành viên nhóm BTS muốn bộc lộ tính cách mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy nhiên, ca khúc chủ đề Like Crazy lại mang đến cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, Jimin cho biết ca khúc Alone thể hiện rõ nhất cảm xúc của anh - đau đớn, buồn bã và cô đơn.

Album Face thể hiện con người thật của Jimin. Ảnh: BigHit.

“Album Face được thực hiện trong thời kỳ đại dịch. Vì vậy, tôi đã cố gắng truyền tải cảm giác trống rỗng, cô đơn mà mình cảm nhận được vào các bài hát, đặc biệt là Alone”, nam ca sĩ giãi bày.

Truyền thông xứ Hàn nhận định lần ra mắt solo này cho thấy sự trưởng thành và quyến rũ của Jimin. Trong 2 MV Set Me Free Pt.2, Like Crazy cũng như các sân khấu quảng bá, thần thái lạnh lùng, quyến rũ của nam thần tượng sinh năm 1995 thu hút sự chú ý từ khán giả.

Đặc biệt, khi quay Set Me Free Pt.2, thành viên nhóm BTS còn cởi áo trong, để lộ phần cơ thể được viết kín chữ làm tăng độ cuốn hút. Jimin tiết lộ anh phải ăn kiêng, giảm từ gần 59 kg xuống 50 kg để duy trì thân hình cân đối khi thực hiện album Face. Cũng trong MV này, khả năng vũ đạo - vốn là thế mạnh của Jimin - được phát huy tối đa.

Lập kỷ lục trong thời gian ngắn

Theo Star News, album solo đầu tay giúp Jimin lập nhiều kỷ lục. Ngày 3/4, nam thần tượng trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất Billboard 200 khi Face đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng này.

Sau đó một ngày, Billboard thông báo ca khúc chủ đề Like Crazy dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thay thế vị trí của ca khúc đình đám Flowers (Miley Cyrus). Một lần nữa, Jimin được nhắc đến là nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop giành được vị trí này.

Trước đây, hai ca khúc của nhóm BTS từng đứng số 1 Billboard Hot 100 là Dynamite và Butter.

Bên cạnh đó, theo thống kê của Hanteo, album Face bán được 1,45 triệu bản sau một tuần phát hành. Star News cho biết vị trí dẫn đầu của Jimin trên các bảng xếp hạng chủ yếu đến từ doanh số bài hát và đĩa đơn. Ca khúc chủ đề thu về 254.000 lượt tải cùng khoảng 10 triệu lượt phát trực tuyến. Đây là mức doanh số cao nhất trong một tuần phát hành, tính từ tháng 11/2022.

Giọng hát gây tranh luận

Dù lập nhiều kỷ lục, lần trở lại này của Jimin vẫn vấp phải tranh luận liên quan đến giọng hát của nam ca sĩ. Cụ thể, trong màn encore (phần biểu diễn bổ sung) cuối chương trình âm nhạc M! Countdown ngày 30/3, Jimin bộc lộ một số hạn chế về kỹ thuật khi hát live Like Crazy.

Khán giả nhận xét thành viên nhóm BTS liên tục hát chênh, phô khi thiếu phần hát đệm hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhiều đoạn bị dính mũi, bí hơi tạo cảm giác khó chịu cho người nghe. Điều này khác với phần trình diễn trước đó của Jimin. Ở đó, giọng hát của anh được đánh giá ổn định, khả năng làm chủ sân khấu tốt và biểu cảm linh hoạt.

Jimin gây ấn tượng với sản phẩm solo.

Tuy nhiên, vấn đề giọng hát đã được nam thần tượng khắc phục trong phần encore tại Music Bank ngày 31/3. Màn trình diễn của anh ổn định, ít bị chênh phô hơn so với lần đầu tiên.

Trước đó, khi Set Me Free Pt.2 được phát hành, một số khán giả từng nhận xét Jimin lạm dụng autotune khiến bài hát bị chói và khó nghe. Tuy nhiên, số khác cũng đưa ra lập luận phản bác quan điểm này.

Khi quay video reaction MV của Jimin, rapper Knox Hill nhận xét: "Autotune không dành cho những người không biết hát. Nếu bạn có giọng hát tốt như Jimin thì mới có thể, autotune sẽ mang lại một âm thanh và góc nhìn thực sự thú vị".

Trong đội hình BTS, Jimin thuộc dàn "vocal line" (cùng Jungkook, Jin, V), nhưng giọng hát vẫn luôn là điểm hạn chế của nam thần tượng. Điều này từng nhiều lần được chính Jimin cũng như các thành viên BTS thừa nhận. Nhưng bù lại, Jimin luôn được nhắc đến là thành viên làm việc vô cùng chăm chỉ để cải thiện kỹ năng và tốt lên mỗi ngày. Đặc biệt, Jimin có sức hút sân khấu rất lớn - điều mà không phải ai cũng may mắn làm được.

Khi Like Crazy đạt vị trí số 1 bảng xếp hạng, Jimin cúi đầu cảm ơn người hâm mộ thông qua video phát trực tiếp. Thần tượng sinh năm 1995 nói rằng bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ nỗ lực để không làm fan thất vọng.