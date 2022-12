Sức hút của Hồ Tràm

Đa dạng dịch vụ nghỉ dưỡng, thiên nhiên trù phú, thuận tiện đi lại... là những điểm mạnh giúp Hồ Tràm trở thành “thủ phủ du lịch nghĩ dưỡng”.

So với các địa danh du lịch đã nổi tiếng của Việt Nam, Hồ Tràm có lịch sử khai phá muộn hơn nhưng tốc độ phát triển nhanh vượt bậc. Từ một vùng đất ít người biết đến, Hồ Tràm đang dần trở thành điểm đến khó cưỡng với mọi du khách.

Từng được kênh CNN Go (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất hành tinh, gần đây, Hồ Tràm nổi lên với danh xưng “thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng” khu vực phía Nam với 30 km đường bờ biển trải dài xanh trong và những bãi cát trắng tinh khôi.

Địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng

Thiên nhiên ban tặng cho Hồ Tràm hơn 200 ngày nắng đẹp mỗi năm cùng khí hậu nhiệt đới ôn hoà, quanh năm đều thuận lợi cho hoạt động du lịch. Khu bảo tồn rừng nguyên sinh rộng 11.293 ha, “lá phổi xanh” khổng lồ này biến Hồ Tràm trở thành một trong những điểm đến có chất lượng không khí tốt nhất Việt Nam.

Hơn nữa, Hồ Tràm còn sở hữu lợi thế đặc biệt là khả năng kết nối với các thành phố, khu vực trọng điểm. Qua đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, du khách chỉ mất khoảng 90 phút để di chuyển đến Hồ Tràm.

Trong tương lai gần, thời gian sẽ được rút ngắn và di chuyển thuận tiện hơn khi các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác như cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, đường ven biển Bình Châu được hoàn thành và đi vào hoạt động. Ngoài ra, dự kiến đến năm 2025 khi hoàn thành giai đoạn 1, dự án sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón 25 triệu khách/năm đến Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và Hồ Tràm nói riêng.

Nhiều điểm đến thiên nhiên để du khách lựa chọn như bãi biển Hồ Tràm, làng chài Lộc An, rừng nguyên sinh Bình Châu… Ảnh: Rosie Lily, Skyscanne.

Địa điểm hút du khách nhất khi đến với Hồ Tràm đó chính là bãi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc nên thơ. Bãi biển này là đoạn nối tiếp giữa biển Long Hải với Bình Thuận. Chính vì thế từ địa điểm này du khách có thể dễ dàng di chuyển qua các điểm du lịch khác. Bãi biển Hồ Tràm cách Vũng Tàu khoảng 50km, du khách chỉ cần men theo đường bờ biển khoảng 10km để tới biển Hồ Cốc.

Từ đây, du khách cũng dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du ngoạn nổi tiếng khác như suối khoáng Bình Châu, cảng cá Lộc An, chợ hải sản Phước Hải, căn cứ Minh Đạm, địa đạo Long Phước, rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu,..

Bên cạnh những thắng cảnh thiên nhiên quen thuộc, hàng loạt điểm đến mới như công viên giải trí Tropicana Park, đại lộ shophouse NovaWorld Ho Tram với các thương hiệu quốc tế đình đám… đang góp phần mang lại “làn gió mới” cho ngành du lịch tại Hồ Tràm nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Theo số liệu từ Sở du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu của ngành du lịch đều vượt so với kế hoạch. Cụ thể, toàn tỉnh đón 6.978.639 lượt khách, tăng gần 177 % so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 103.679 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ. Những resort, khách sạn gần biển, có sân vườn, cảnh quan đẹp, gần gũi thiên nhiên đều tăng trưởng rất tốt, với công suất phòng cuối tuần, lễ, tết đạt trên 95%.

Theo báo cáo của Savills, Hồ Tràm được đánh giá là địa phương đứng đầu về tỉ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Công suất cho thuê, tỉ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực trên 80%. Riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Hồ Tràm là điểm đến lý tưởng không chỉ đối với người Việt Nam mà còn thu hút nhiều du khách quốc tế. Thiên nhiên, sinh thái và vị trí đắt giá của Hồ Tràm đem lại lợi thế cho khu vực này vượt qua cả những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng hiện nay.

Thiên đường du lịch mua sắm và giải trí mới

Bên cạnh những điều kiện thiên nhiên lý tưởng, sự đa dạng các dịch vụ du lịch, mua sắm, vui chơi là điều níu chân du khách trở lại với Hồ Tràm. Những thương hiệu quốc tế đã và đang xuất hiện, những điểm giải trí mới góp phần mở ra vô số những trải nghiệm vui chơi, giải trí và mua sắm sôi động, đa sắc màu cho đông đảo du khách ghé đến nơi đây.

Đại lộ shophouse mới đã xuất hiện tại NovaWorld Ho Tram, quy tụ hàng loạt những thương hiệu ẩm thực quốc tế. Ngay khi vừa đặt chân đến con đường này, du khách sẽ ấn tượng với các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng và quen thuộc như Don Chicken, Au Lac do Brazil, Mango Tree, Lotteria, Nhà hàng Mây, Baskin Robbins, Xing Fu Tang…

Cũng trên trục đường mua sắm này, tín đồ thời trang không thể bỏ qua các thương hiệu thể thao nổi tiếng như Nike, Fila, New Balance, Skechers, Crocs, Havaianas…tại chuỗi cửa hàng Mega Sports, Lazy & Comfy hay các thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng như The Face Shop, Club Clio…

Ngoài ra, khi đến với cửa hàng Eyewear & Accessories, các fashionista sẽ trông càng sành điệu, quyến rũ hơn giữa phố biển nhộn nhịp với các cặp kính mát từ các thương hiệu Guess, Timberland, Jill Stuart, Adidas, Nike và các outfit thời trang và phụ kiện biển từ các cửa hàng Xuân Thu - Aquamarine, Koski…

Những lễ hội, khu phức hợp mua sắm giải trí mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp cho du khách. Ảnh: Novaland.

Đặc biệt, đây còn là điểm đến vui chơi, giải trí tuyệt vời cho gia đình khi nằm cạnh công viên giải trí Tropicana Park - giai đoạn 1 tại phân kỳ The Tropicana có quy mô 17 ha. Theo thông tin từ Novaland, nơi đây đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan sau hơn 1 tháng ra mắt.

Công viên mang những màu sắc của văn hóa Polynesia đến Việt Nam, đem đến những trải nghiệm mới lạ nhờ các trò chơi nước và trò chơi giải trí đa dạng. Đại lộ shophouse còn là nơi diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động giải trí thú vị hàng tuần, thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch, biến nơi đây trở thành một trong những đại lộ shophouse có hồn, sầm uất bậc nhất.

Thời gian gần đây, một điều đặc biệt thu hút du khách giới thượng lưu đến với Hồ Tràm đó là sân golf Hồ Tràm - The Bluffs Grand Hồ Tràm Strip được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman. The Bluffs Grand Hồ Tràm Strip là khu liên kết đẳng cấp quốc tế được xây dựng trên dải đất ven biển.

The Bluffs Grand Hồ Tràm Strip là địa điểm đầy sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: The Bluffs Grand Hồ Tràm Strip.

Cùng với đó, The Bluffs và The Grand Hồ Tràm Strip tạo thành khu phức hợp nghỉ dưỡng, nhà hàng và sòng bạc tích hợp đầy đủ tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện độc đáo.

The Bluffs Grand Hồ Tràm Strip sở hữu vẻ đẹp độc lạ, mặt sân mịn mượt xanh mướt với phong cảnh một bên là rừng, một bên là biển tạo khung cảnh không thể đẹp và lãng mạn hơn. Điều độc đáo và đáng chú ý nhất tại The Bluffs chính là sân golf 18 lỗ kết hợp với nhau được thiết kế dựa trên địa hình thực tế của những đồi cát gợn sóng tự nhiên nằm cạnh biển. Các mặt bằng và mặt thoải của đồi cát được tận dụng tối đa trồng cỏ và thiết kế hệ thống lỗ golf, nhưng giữa khu vực các lỗ vẫn đan xen là hệ thống rừng thấp tự nhiên và hồ nước.

Với các chuỗi tiện ích dịch vụ - giải trí quốc tế mới xuất hiện, du lịch Hồ Tràm hứa hẹn gia tăng thêm sức hút, từng bước bứt phá để đón tiếp đông đảo du khách trong và ngoài nước.