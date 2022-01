Sức hút của đả nữ hàng đầu châu Á

Minh tinh Dương Tử Quỳnh tiếp tục duy trì sức hút với hai dự án quan trọng là "Avatar 2" và "Everything Everywhere All at Once".

Ngành công nghiệp phim ảnh vốn dĩ khắc nghiệt, tinh thần cạnh tranh cao và sự đào thải cũng tàn nhẫn không kém. Mỗi năm có nhiều lớp diễn viên trẻ lên ngôi, đồng nghĩa các thế hệ đi trước, lớn tuổi cũng dần bị hạn chế đất diễn và khả năng tỏa sáng.

Nhưng với Dương Tử Quỳnh thì khác.

Hơn 30 năm làm nghề, địa vị của cô đã vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành một ngôi sao quốc tế. Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài hoạt động và là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho các vai nặng ký.

Những vai diễn mới được kỳ vọng

Dương Tử Quỳnh thuộc trường hợp đặc biệt của thị trường võ thuật châu Á. Bằng cách nào đó, cô thuần thục kung fu mà chưa trải qua đào tạo bài bản, vươn mình thành ngôi sao hành động hàng đầu dù từng không muốn làm diễn viên.

Giới chuyên môn nhận định phải còn lâu mới có người thay thế được Dương Tử Quỳnh. Thành công của cô quá đẹp và rực rỡ, nổi bật với vai diễn cùng Pierce Brosnan trong Tomorrow Never Dies đến nhân vật mẹ chồng khó tính ở tác phẩm lấy người châu Á làm trung tâm, Crazy Rich Asians.

Theo SCMP, sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh sẽ còn tỏa sáng hơn nữa.

"Tạm quên vai người dì của nam chính trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), chúng ta hãy chờ đợi màn tái xuất của cô với Everything Everywhere All at Once, bộ phim khoa học viễn tưởng dự kiến ra mắt ngày 25/3. Trong phim, Tử Quỳnh đóng vai một phụ nữ tồn tại trên nhiều vũ trụ và phải chiến đấu với đại ác nhân", tờ báo thông tin.

Khán giả sẽ còn dịp chiêm ngưỡng minh tinh gốc á trong Avatar 2. ScreenRant cho biết Tử Quỳnh đảm nhận vai tiến sĩ loài người Karina Mogue, đóng cùng Kate Winslet và Vin Diesel. Dù phần 2 chưa ra mắt, nhà sản xuất đã công bố ảnh hậu trường ghi hình nữ diễn viên và đạo diễn James Cameron trên phim trường Avatar 3.

Dương Tử Quỳnh và đạo diễn James Cameron đùa giỡn trên phim trường Avatar 3. Ảnh: ScreenRant.

Phần tiếp theo của Avatar được dự đoán kéo dài chuỗi thành tích từ phần đầu tiên với doanh thu 2,84 tỷ USD . Nhờ hiệu ứng mạnh mẽ của thương hiệu, màn xuất hiện của Dương Tử Quỳnh chắc chắn sẽ tạo được sự quan tâm.

Đến tháng 8, Dương Tử Quỳnh sẽ tròn 60 tuổi nhưng cô chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi, ngược lại càng sung sức và sôi nổi đóng phim. Bởi thế, minh tinh được nhận xét là "gừng càng già càng cay".

Bên cạnh phim điện ảnh kinh phí lớn, Tử Quỳnh hiếm khi lắc đầu trước các hợp đồng tham gia mảng truyền hình. Cô vẫn đảm nhận vai thuyền trưởng Philippa Georgiou trong series Star Trek: Discovery. Bộ phim đã giúp cô nhận đề cử Vai diễn khách mời xuất sắc của thể loại truyền hình tại Saturn Award 2020.

The Witcher: Blood Origin - mini-series giả tưởng sắp ra mắt được chuyển thể từ bộ sách The Witcher của Andrzej Sapkowski - có Dương Tử Quỳnh góp mặt. Phần tiền truyện phát hành trên Netflix là cuộc hội ngộ của cô và minh tinh Helen Mirren.

Ngoài ra, Tử Quỳnh tham gia lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình dựa trên trò chơi điện tử Ark: Survival Evolved. Cốt truyện Ark: Survival Evolved giống với Jurassic Park khi xoay quanh nhóm người mắc kẹt trên hòn đảo bị khủng long xâm nhập. Phim hút khán giả nhờ có tên Tử Quỳnh, Russell Crowe, Vin Diesel, Malcolm McDowell, David Tennant, Jeffrey Wright và Gerard Butler.

Biểu tượng của điện ảnh châu Á

Đi tìm lời giải cho câu hỏi: "Vì sao Dương Tử Quỳnh vẫn duy trì được sức hút sau ngần ấy năm?", SCMP đánh giá rằng trong hơn 3 thập kỷ cống hiến, minh tinh Royal Warriors chưa bao giờ lặp lại chính mình. Nổi tiếng với danh xưng đả nữ nhưng mỗi vai diễn của cô không đơn thuần chỉ là những thế võ rập khuôn.

"Tử Quỳnh phất lên nhờ dòng phim kung fu của thế kỷ trước. Tuy nhiên, cô không mắc kẹt trong thể loại đó như những ngôi sao cùng thời là Cynthia Rothrock và Dương Lệ Thanh. Nỗ lực thay đổi bản thân không ngừng đã giúp cô luôn giữ vững vị thế", tờ báo khen ngợi.

Dương Tử Quỳnh trên thảm đỏ ra mắt bom tấn No Time to Die vào tháng 9/2021. Ảnh: Us Weekly.

Trong gia sản hơn 54 tác phẩm điện ảnh và 5 bộ phim truyền hình, Tử Quỳnh đã luôn tự đóng những pha nguy hiểm được đánh giá xuất sắc. Thành Long từng khen ngợi cô về sự xả thân hết mình, nhất là trong tác phẩm Police Story 3.

Nhìn vào thành công của Tử Quỳnh, các thế hệ đàn em được truyền cảm hứng và động lực phấn đấu. Lớp trẻ luôn cảm thấy biết ơn khi được cô dẫn dắt, cố vấn trong sự nghiệp.

Lưu Tư Mộ đã bày tỏ sự kính nể tiền bối khi đóng chung Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: "Nói tóm lại, Michelle Yeoh (tên tiếng Anh của Dương Tử Quỳnh) là người đáng yêu và đáng mến. Michelle thân thiện, tốt bụng, năng lượng tỏa ra từ chị ấy tích cực đáng kinh ngạc, đủ để thắp sáng mọi nơi chị xuất hiện".

Dù đã làm việc cùng Tử Quỳnh trong nhiều dự án, Awkwafina vẫn còn nguyên cảm giác choáng ngợp trước cách hóa thân chuyên nghiệp của đàn chị. Trong mắt cô, minh tinh Crazy Rich Asians là biểu tượng của ngành phim ảnh.

"Tôi xem chị ấy diễn xuất từ bé. Chị ấy thực sự là mẫu phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt. Sự quyết liệt đó cũng ảnh hưởng đến tôi trong quá trình lớn lên. Không gì vinh dự hơn khi được làm việc cùng thần tượng", Awkwafina bày tỏ.

Ngoài cố vấn cho các ngôi sao trẻ, Tử Quỳnh đảm nhận vai trò đại sứ tổ chức từ thiện giúp nâng cao cuộc sống của những hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2016, cô được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Trong bài phát biểu của mình, cô từ tốn nói: "Mục tiêu của tôi tận dụng nền tảng trong sự nghiệp điện ảnh, truyền hình và giải trí để nâng cao nhận thức và huy động sự ủng hộ cho các mục tiêu phát triển bền vững".