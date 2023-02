Sức hút của của aespa giữa lúc SM khủng hoảng

Sự kết hợp hài hòa giữa tài năng của các thành viên, concept metaverse và sân khấu ấn tượng là chìa khóa làm nên thành công cho aespa trong concert đầu tiên.

Giữa lúc cuộc chiến giành quyền quản lý SM Entertainment ngày càng căng thẳng và kế hoạch comeback của aespa bị trì hoãn, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tương lai của nhóm.

Tuy nhiên, thành công tại concert đầu tiên trong sự nghiệp - SYNK: HYPER LINE - đã chứng tỏ sức hút của 4 cô gái Ningning, Giselle, Karina và Winter.

Sân khấu biểu diễn được dàn dựng công phu

Ngày 28/2, tờ Korea Times đưa tin concert SYNK: HYPER LINE kết thúc với sự cổ vũ của hơn 10.000 người hâm mộ giữa lúc công ty quản lý gặp khủng hoảng. Ngoài ra, fan hâm mộ quốc tế của nhóm cũng tận hưởng đêm nhạc thông qua nền tảng Beyond LIVE. Trước đó, truyền thông Hàn cho biết aespa bán được hơn 10.000 vé chỉ trong 2 ngày.

Korea Times nhận định concert thành công nhờ kết hợp hài hòa các yếu tố sân khấu dàn dựng công phu, tài năng của các thành viên và concept metaverse (vũ trụ ảo).

aespa tổ chức concert thành công giữa lúc SM gặp khủng hoảng. Ảnh: Naver, Nate.

aespa đã biểu diễn tổng cộng 25 bài hát, trong đó có 7 ca khúc mới gồm Thirsty, I'm Unhappy, Don't Blink, Hot Air Balloon, Yolo, Salty & Sweet và Till We Meet Again. Bên cạnh đó, các tiết mục solo Wake Up, 2HOT4U, Menagerie, Lips lần lượt phô diễn tài năng cũng như cá tính của Ningning, Giselle, Karina và Winter.

Đặc biệt, khoảnh khắc solo guitar điện của giọng ca chính Winter trong tiết mục Girls khiến khán giả ấn tượng. Xports News cho biết nữ ca sĩ nổi tiếng với hình tượng đáng yêu, mỏng manh. Do đó, khi thấy Winter xuất hiện với cây guitar, thể hiện ca khúc một cách mạnh mẽ, người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Winter gây bất ngờ khi trình diễn với guitar điện. Ảnh: Fansite.

Theo Korea Times, sân khấu trong concert SYNK: HYPER LINE được chỉ đạo bởi giám đốc biểu diễn Shim Jae Won của SM Entertainment. Các yếu tố như pháo hoa, pháo giấy, tia laser hay bệ nâng được ông tính toán kỹ lưỡng để tạo hiệu ứng phù hợp với từng ca khúc.

Kiên định theo đuổi concept metaverse

Theo đuổi phong cách futuristic trong âm nhạc, aespa được tờ Korea Times nhắc đến với tên gọi nhóm nhạc nữ metaverse đầu tiên của Kpop. Trong concert SYNK: HYPER LINE, yếu tố này đã được SM tận dụng triệt để nhằm tạo dấu ấn riêng cho 4 cô gái.

Màn hình oled được sử dụng để tạo hiệu ứng 3D, 4D và trình chiếu các ae-aespa (phiên bản AI mô phỏng 4 thành viên). Trong phần intro, những gạch sáng xuất hiện trên màn hình cùng âm thanh báo hệ thống lỗi thực chất là mã morse chứa nội dung “aespa Hyper Line”.

Concert của aespa xây dựng theo concept metaverse. Ảnh: Korea Times.

Tờ Xports News cho biết, các bản thể ảo của aespa chỉ xuất hiện trong 3 tiết mục Illusion, Menagerie, Black Mamba và không thay trang phục do hạn chế về mặt kinh phí. Thành viên Winter chia sẻ trong buổi hòa nhạc: “Chiếu hình ảnh của ae-aespa lên màn oled rất tốn kém. Chúng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để các thành viên ảo được mặc đồ mới trong lần trở lại tiếp theo”.

Mặc dù vậy, concert lần này là lời khẳng định aespa vẫn kiên định theo đuổi mô hình metaverse, Korea Times nhận định. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào sân khấu biểu diễn giúp nâng cao hiệu suất của nhóm nhạc nữ nhà SM, đồng thời cho thấy sự khác biệt của aespa so với các thần tượng thế hệ mới.

Theo Xports News, khán giả đã nhiệt tình cổ vũ màn trình diễn của aespa bằng cách chuẩn bị áp phích với dòng chữ “Let’s be together” (tạm dịch: Hãy đồng hành cùng nhau), vẫy lightstick và hô fanchant. Bên cạnh đó, loạt nghệ sĩ SM gồm Changmin (TVXQ), Leeteuk, Eunhyuk (Super Junior), Taeyeon (SNSD), Minho, Key (Shinee), Wendy, Seulgi (Red Velvet), Haechan, Renjun và Jisung (NCT) cũng có mặt để ủng hộ đàn em.

“Chúng mình đã chuẩn bị chăm chỉ cho concert đầu tiên. Chúng mình mong là đã mang đến cho các bạn những màn trình diễn thật tuyệt vời. Trong tương lai, nhóm sẽ thể hiện nhiều hình ảnh đa dạng hơn nữa, vì vậy hãy chuẩn bị cho những bất ngờ sắp tới nhé. Hy vọng các bạn sẽ chờ đón các hoạt động sắp tới của aespa. Chúng mình sẽ nỗ lực để trở thành một aespa trưởng thành hơn”, các thành viên cảm ơn người hâm mộ trong sự xúc động.