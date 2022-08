Sức hút của 'Big Mouth'

Phim "Big Mouth" do Lee Jong Suk và YoonA đóng chính đang dành được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Big Mouth phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/7. Theo thống kê của trang Nielsen Hàn Quốc bộ phim đạt tỷ suất 11,2% vào ngày 19/8 và 10,3% vào ngày 20/8.

Tháng 1 năm nay, bộ phim The Red Sleeve chiếu trên đài MBC với sự tham gia của Lee Jun Ho đã đạt mức rating cao nhất là 17,4%. Tuy nhiên, các bộ phim truyền hình tiếp theo như Tomorrow do Kim Hee Sun đóng chính và Doctoryers do So Ji Sub thủ vai chỉ đạt mức 2-3% và 6-7%. Do đó, thành tích của Big Mouth đã vực dậy kênh MBC.

Theo trang Allkpop, thành công của Big Mouth nhờ vào khả năng dẫn dắt câu chuyện của dàn diễn viên và cốt truyện hồi hộp, gay cấn.

Lee Jong Suk được khán giả khen ngợi bởi diễn xuất ổn định sau khoảng thời gian dừng đóng phim để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên được đánh giá đã có bước chuyển mình so với các vai diễn chính trực trước đó, thể hiện sự quyến rũ và khả năng nhập vai linh hoạt.

Lee Jong Suk gây ấn tượng với màn trở lại. Ảnh: Allkpop.

Big Mouth đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Jong Suk kể từ dự án phim truyền hình Romance is a Bonus Book của đài tvN, lên sóng năm 2019.

Nữ chính YoonA cũng thu hút sự chú ý khi lần đầu tiên đảm nhận vai một người phụ nữ đã có gia đình trên màn ảnh. Cô đóng vai Go Mi Ho, vợ của Park Chang Ho.

Mặc dù luôn cằn nhằn chồng và nói rằng anh kém cỏi, Go Mi Ho vẫn luôn sát cánh bên Park Chang Ho trong các cuộc chiến. Cô không ngần ngại tham gia vào các vụ án nguy hiểm để chứng minh Chang Ho không phải “Big Mouse”.

Diễn xuất của YoonA đã tiến bộ. Ảnh: Allkpop.

Bên cạnh diễn xuất của các diễn viên, cốt truyện của Big Mouth cũng đóng vai trò rất lớn trong việc thu hút người xem. Trong khi Park Chang Ho giả làm “Big Mouse” để tồn tại, Big Mouse thật vẫn ngầm thực hiện các kế hoạch của mình. Do đó, Park Chang Ho cần phải cố gắng tìm ra ai mới thực sự là “Big Mouse”. Đó là lý do mỗi nhân vật trong phim đều bị nghi ngờ.

Mỗi tập phim kết thúc, người xem luôn tự hỏi “Big Mouse” thật sự là ai và hồi hộp chờ tới tập tiếp theo.

Bộ phim truyền hình Big Mouth của đài MBC kể về câu chuyện của Park Chang Ho, một luật sư chỉ có tỷ lệ thắng cuộc là 10%. Anh bị lôi kéo vào một sự cố và trở thành kẻ lừa đảo “Big Mouse” chỉ sau một đêm. Park Chang Ho phải truy tìm “Big Mouse” thực sự và chiến đấu để bảo vệ gia đình.