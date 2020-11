Sức hút của biệt thự giới hạn The Manhattan Glory

23 căn biệt thự The Manhattan Glory tại dự án Vinhomes Grand Park có thể chinh phục giới thượng lưu TP.HCM bằng những đặc quyền và tiện ích cao cấp.

Khái niệm "tầng lớp tinh hoa" không chỉ để nói những người giàu có về vật chất, mà còn thể hiện sự văn minh ở trí tuệ. Trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam cũng như trên thế giới, những biệt thự phiên bản giới hạn luôn thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu.

Với mong muốn chinh phục tầng lớp thượng lưu, chủ đầu tư Vinhomes ra mắt 23 căn biệt thự bản giới hạn trong quần thể biệt thự, shophouse, boutique villa cao cấp The Manhattan Glory - đô thị Vinhomes Grand Park.

The Manhattan Glory là sản phẩm biệt thự giới hạn tiếp theo của Vinhomes được ra mắt tại thị trường TP.HCM, sau The Victoria tại Vinhomes Golden River (quận 1).

Nổi bật giữa The Manhattan Glory, 23 căn biệt thự phiên bản giới hạn hưởng trọn lợi thế ven sông. Dãy biệt thự này đón trọn 4 mặt tiền bao gồm công viên thiên đường Tropical Malibu, công viên Manhattan Riverside, hồ cảnh quan và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory.

23 căn biệt thự giới hạn được thiết kế khác biệt từ màu sơn cùng hàng cổng chính bề thế, hoạ tiết phào chỉ tân cổ điển. Hệ thống hàng rào, lan can dung hoà mềm mại khi phối cùng hoạ tiết hoa và lá vàng tinh tế. Các căn biệt thự này được bàn giao thô để chủ nhân có thể sáng tạo không gian nội thất theo gu và yêu cầu đặc biệt của riêng mình, tạo nên dấu ấn cá nhân.

Với diện tích 291-558 m2, biệt thự The Manhattan Glory mở ra thế giới riêng để từng chủ nhân tự do bố trí nội thất, thể hiện phong cách sống khác biệt.

Ngoài ra, The Manhattan Glory tặng 23 chủ nhân quyền ưu tiên thuê chỗ đậu du thuyền định danh tại bến thuyền Manhattan Glory. Việc sở hữu biệt thự giới hạn và bến đậu du thuyền sẽ mở ra trải nghiệm độc đáo giữa cộng đồng tinh hoa.

Biệt thự giới hạn The Manhattan Glory thừa hưởng hệ thống an ninh của đại đô thị Vinhomes Grand Park, ứng dụng công nghệ tiên tiến thế giới để đảm bảo an toàn 24/7. Ngoài ra, 2 bốt an ninh được bố trí riêng cho 23 căn biệt thự giới hạn, gia tăng sự an toàn và riêng tư.