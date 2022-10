Sức hút của bất động sản nằm ở huyết mạch giao thương

Vị trí là yếu tố đầu tiên và quan trọng hàng đầu tạo nên giá trị, sức hút của bất động sản. Vị trí càng đắc địa thì định giá và “tầm” của bất động sản càng được nâng cao.

Với lịch sử và vai trò đặc biệt, TP.HCM từ lâu trở thành đầu tàu, trung tâm kinh tế, tài chính của Việt Nam và khu vực. Đô thị này có những con đường nổi tiếng sầm uất, nhộn nhịp giao thương suốt ngày đêm.

Những huyết mạch giao thương tại TP.HCM

Quận 1 có “phố Wall TP.HCM” trục Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ. Quận 3 có Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám. Quận 7 có Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Còn khi nhắc đến quận 11, không thể bỏ qua tuyến đường Ba Tháng Hai. Cung đường này có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của vùng trung tâm TP.HCM.

Kế thừa những giá trị vốn có, tuyến đường Ba Tháng Hai đang được định hình để phát huy tối đa lợi thế khi chính quyền hoạch định chiến lược phát triển khu vực quận 11 trở thành trung tâm về kinh tế, thương mại, văn hóa, tâm điểm của dòng chảy giao thương, là “trung tâm thứ hai” của thành phố bên cạnh quận 1.

Cung đường Ba Tháng Hai sở hữu tọa độ huyết mạch giao thương trung tâm TP.HCM.

Dự án sở hữu “huyết mạch giao thương” tại quận 11

Sự sầm uất, hiện đại của cung đường Ba Tháng Hai mang lại nhiều lợi ích, tác động tích cực cho sự phát triển của vùng trung tâm TP.HCM cũng như đời sống sinh hoạt của dân cư. Đặc biệt, giá trị của bất động sản trên tuyến đường này cũng có sức hút lớn.

Tuy nhiên, do lịch sử phát triển, hiện mật độ dân cư tại đây khá cao. Với sự khan hiếm quỹ đất trung tâm thành phố và cả yếu tố quy hoạch phát triển nhà ở cao tầng tại các quận nội thành, dù là cung đường huyết mạch, trong vài năm qua ít có dự án mới xuất hiện tại đường Ba Tháng Hai.

Bởi vậy, việc Novaland công bố dự án The Park Avenue thu hút sự chú ý và quan tâm của khách hàng, thị trường. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành - tuyến đường trọng yếu gắn với lịch sử phát triển của thành phố. Nơi đây không chỉ là cửa ngõ xuôi về miền Tây, mà còn là tâm điểm huyết mạch giao thương của vùng đất sầm uất. Từ cung đường này có thể dễ dàng đi đến quận 1, quận 3, kết nối các trục đường lớn như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, lên sân bay, đến Đầm Sen, hay chỉ vài bước chân là sang Chợ Lớn.

“Tôi tin dự án The Park Avenue sẽ góp phần giúp quận 11 nhanh chóng phát triển như quận 1. Tôi chọn mua dự án vì xét về phương diện an cư, hưởng thụ cuộc sống, mọi thứ đều thuận tiện từ việc trải nghiệm tiện ích ngay dự án đến kết nối các dịch vụ xung quanh chỉ cách vài bước chân. Về góc độ đầu tư, tôi yên tâm về sự an toàn, khả năng sinh lợi vì đã đồng hành với Novaland qua nhiều dự án”, bà Nguyễn Thị Ba - khách hàng chọn mua dự án - cho biết.

Bà Nguyễn Thị Ba hài lòng khi sở hữu căn hộ The Park Avenue.

Với lịch sử 30 năm hoạt động, Novaland là một trong những nhà phát triển bất động sản quy mô hàng đầu cả nước. Hơn 50 dự án đã được Novaland đưa ra thị trường thành công. Không chỉ cung cấp đa dạng sản phẩm bất động sản cho khách hàng, Novaland còn đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự chỉnh trang diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điểm chung dễ nhận thấy của các dự án Novaland là sở hữu vị trí trung tâm kết nối thuận tiện với vùng phụ cận. Có thể kể đến một số dự án như dự án bất động sản hạng sang The Grand Manhattan trên mặt tiền Cô Giang - Cô Bắc (quận 1, TP.HCM), dự án Smart Office-tel Sunrise Riverside trục Nguyễn Hữu Thọ (khu nam TP.HCM); các đại đô thị quy mô hàng nghìn ha như đô thị sinh thái thông minh Aqua City (Đồng Nai), đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Một dự án của Novaland tọa lạc tại lõi trung tâm quận 1. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh vị trí đắc địa, các dòng bất động sản của Novaland cũng “được lòng” khách hàng nhờ hệ tiện ích dịch vụ đa dạng, tính thanh khoản tốt, đảm bảo tiến độ triển khai, chương trình bán hàng hấp dẫn.