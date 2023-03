Sức hút của Amanda Bynes trước khi xảy ra vụ khỏa thân trên phố

Khán giả thế hệ 8X, đầu 9X quen thuộc với nét diễn tự nhiên, tươi sáng và biểu cảm tinh nghịch của Bynes trong show All That (1994-2000), The Amanda (1999-2002). Màn thể hiện ở All That và The Amanda đã mang về cho cô hai giải Kids' Choice Awards hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích.