Sức diễn của tài tử kém 11 tuổi bên Song Hye Kyo

Nam diễn viên Jang Ki Yong thu hút sự chú ý khi hợp tác cùng Song Hye Kyo trong bộ phim "Now, We Are Breaking Up". Diễn xuất của anh hiện bị chê không tốt bằng những vai trước.

Ngày 12/11, bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong chính thức lên sóng. Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình sáng, đẹp đôi của cặp nhân vật chính.

Tại thời điểm công bố dự án, Now, We Are Breaking Up lập tức thu hút sự quan tâm từ công chúng khi đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Song Hye Kyo sau hai năm vắng bóng. Nam diễn viên Jang Ki Yong - người được lựa chọn để sánh đôi cùng nữ diễn viên trong bộ phim - cũng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi anh không phải tên tuổi hàng đầu ở giới giải trí.

Jang Ki Yong thu hút sự chú ý khi anh sánh đôi cùng Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up. Ảnh: Dazed.

Đối mặt với ý kiến trái chiều

Dù là một trong những tác phẩm được trông đợi nhất của năm 2021, sau khi lên sóng, Now, We Are Breaking Up phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều.

Tại tập 4, Song Hye Kyo nhận được một số lời khen ngợi nhờ cách cô lột tả phân cảnh nhân vật bật khóc, tuy nhiên, không ít ý kiến đánh giá màn thể hiện của nữ diễn viên trong bộ phim "nhìn chung đem lại cảm giác mờ nhạt, không ấn tượng". "Liệu Ha Young Eun sẽ trở thành vai diễn rập khuôn tiếp theo của Song Hye Kyo?", công chúng thắc mắc.

So với Song Hye Kyo, kỹ năng diễn xuất của Jang Ki Yong được nhận xét là "ổn định hơn", dù vậy nam diễn viên không tránh khỏi bộc lộ một số điểm yếu.

"Cách đọc thoại không chút đổi khác của Jang Ki Yong khiến tôi nhớ tới những nhân vật cậu ấy từng đóng trước đây. Cảm giác Jang Ki Yong trong Now, We Are Breaking Up và Jang Ki Yong trong My Roommate Is A Gumiho là một người vậy", khán giả để lại bình luận. Một số người xem khác tỏ ra đồng tình, khẳng định Jang Ki Yong "cần tập luyện thêm cách phát âm của mình để biểu đạt cảm xúc nhân vật mượt mà hơn".

Dù vậy, tương tác tình cảm giữa Jang Ki Yong và Song Hye Kyo nhận được nhiều lời khen. Với chiều cao 1,87 m lý tưởng và ngoại hình cuốn hút, cặp nhân vật chính được nhận xét "có vẻ ngoài tương xứng, đẹp đôi" dù cho hai diễn viên cách nhau 11 tuổi. Khi thể hiện những phân cảnh tình tứ, cả hai kết hợp ăn ý, trơn tru, không đem lại cảm giác gượng gạo. Theo Sports Kyunghyang, đôi mắt sâu, mạnh mẽ của Jang Ki Yong trở thành điểm cộng khi anh lột tả cảm xúc phức tạp của nhân vật Yoon Jae Guk.

Nhìn chung, công chúng cho rằng thực lực diễn xuất của Jang Ki Yong không tệ, tuy nhiên, nam diễn viên cần tích cực rèn luyện để có thể diễn tả nội tâm nhân vật một cách có chiều sâu hơn - điều đặc biệt cần thiết với tác phẩm có mạch phim chậm như Now, We Are Breaking Up.

"Tôi mong chờ vào sự tiến bộ và phát triển của Jang Ki Yong trong tương lai", một khán giả bày tỏ.

Khán giả nhận xét Jang Ki Yong nên rèn luyện kỹ năng phát âm để hoàn thiện thực lực diễn xuất. Ảnh: Marie Claire.

Sự nghiệp khởi đầu với vai trò người mẫu

Trước khi thử sức với màn ảnh, nam diễn viên sinh năm 1992 bắt đầu sự nghiệp tại giới giải trí dưới vai trò người mẫu.

Jang Ki Yong sớm hình thành niềm đam mê dành cho thời trang và nhiếp ảnh. Với ngoại hình nổi bật và chiều cao 1,87 m ấn tượng, anh được mọi người xung quanh gợi ý công việc người mẫu. Dù hứng thú, Jang Ki Yong chỉ bắt đầu theo đuổi lĩnh vực này một cách nghiêm túc sau khi anh theo dõi hình ảnh, video của nam diễn viên Lee Soo Hyuk trên sàn diễn.

"Tôi thực sự quan tâm tới thời trang, nên tôi đã xem rất nhiều video. Đặc biệt là video của tiền bối Lee Soo Hyuk. Có lẽ tôi đã xem hầu hết video. Tôi nghĩ đây là lúc ước mơ trở thành người mẫu của tôi trở nên lớn hơn", nam diễn viên chia sẻ trong buổi phỏng vấn cùng Cuvism.

Đối diện với giới giải trí đầy cạnh tranh và bấp bênh, không khó hiểu khi mong muốn tiến vào ngành công nghiệp này của Jang Ki Yong vấp phải phản đối gay gắt từ gia đình.

"Trong số tất cả người thân, không ai trong gia đình tôi tham gia vào giới giải trí. Cha tôi là người học giỏi, và ông cũng muốn chúng tôi tập trung vào công việc học hành", nam diễn viên bày tỏ.

Tuy nhiên, sự kiên trì và quyết tâm của Jang Ki Yong đã giúp thay đổi quan điểm của cha anh. "Nếu con thực sự thích công việc này và con có thể làm được, thì hãy làm đi", nam diễn viên thuật lại lời khuyên nhủ cha dành cho anh. Dưới sự chấp thuận của gia đình, Jang Ki Yong chuyển tới Seoul. Về sau, anh có cơ hội ký hợp đồng cùng YGKplus.

Năm 2012, tại Tuần lễ thời trang Seoul, Jang Ki Yong ra mắt dưới vai trò người mẫu. Anh tham gia buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập thu - đông của General Idea và Unbounded Wave. Với năng lượng tươi sáng, độc đáo và hình tượng đa dạng, Jang Ki Yong sớm trở thành cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp thời trang Hàn Quốc. Anh được Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc đưa vào danh sách người mẫu mới triển vọng.

Jang Ki Yong gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với sự nghiệp người mẫu. Ảnh: Marie Claire.

Không ngừng thử thách bản thân

Chứng kiến Jang Ki Yong trên sàn diễn, ít ai biết rằng nam diễn viên từng là người "nhút nhát và sống nội tâm".

"Tôi là đứa trẻ sợ nói chuyện trước mặt người khác, và giao tiếp một đối một như này là điều không thể tưởng tượng được", anh bật mí tại buổi phỏng vấn cùng GQ.

Tính cách nam diễn viên dần thay đổi sau khi anh có cơ hội đứng trước công chúng. "Kể từ khi chuyển đến Seoul và bắt đầu làm người mẫu, diễn viên, tôi cảm thấy thú vị mỗi lúc thể hiện bản thân. Như thể mọi thứ tôi tích lũy bấy lâu đã có cơ hội bùng nổ vậy", nam diễn viên miêu tả.

Diễn xuất đến với Jang Ki Yong như cơ duyên. Năm 2013, Jang Ki Yong được mời xuất hiện trong MV The Red Shoes và Friday của nữ ca sĩ IU. Tới năm 2014, nam diễn viên tham gia bộ phim It's Okay, That's Love với vai diễn khách mời. Dù không có lời thoại và chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, nhờ ngoại hình đẹp và sáng, phân cảnh của anh đã gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Jang Ki Yong vốn không có hứng thú với diễn xuất tại thời điểm anh còn là người mẫu. Tuy nhiên, sau khi được trao cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên quyết định tham gia diễn xuất một cách nghiêm túc. Nhằm tích lũy kinh nghiệm, Jang Ki Yong không ngần ngại nhận vai diễn nhỏ, dù điều này khiến anh không còn nổi tiếng như những ngày theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Jang Ki Yong thường xuyên thử thách bản thân. Trung bình, trong một năm, nam diễn viên xuất hiện tại ít nhất hai bộ phim truyền hình. Anh thậm chí tham gia Tribe of Hiphop 2 - chương trình sống còn về chủ đề hip hop - và lọt vào vòng chung kết, thể hiện tài năng âm nhạc dù có xuất thân người mẫu.

Khi đề cập tới việc chuyển đổi sự nghiệp từ người mẫu sang diễn viên, nam diễn viên chia sẻ cùng GQ: "Tôi rất bình tĩnh với công việc. Tôi cũng có tham vọng lớn. Ngay cả khi người khác khẳng định tôi đã làm tốt, tôi có xu hướng nghĩ bản thân không làm tốt được như vậy, hoặc tôi có thể hoàn thành tốt hơn. Mọi người hỏi tôi có cần nghiêm khắc với bản thân như vậy không, nhưng thói quen này giúp tôi không dễ dàng hài lòng với hiện tại".

Jang Ki Yong cho biết anh muốn được công nhận nhờ khả năng diễn xuất, không phải vì chiều cao ấn tượng hay ngoại hình đẹp. "Tôi thích anh ấy", "Thật tuyệt nếu tôi có thể làm việc cùng anh ấy", "Tôi muốn được đóng phim cùng Ki Yong vào một lúc nào đó" là những điều nam diễn viên muốn nghe.

Sau thời gian dài đảm nhận các vai diễn nhỏ lẻ, tới năm 2017, Jang Ki Yong trở nên nổi tiếng thông qua bộ phim Confession Love.

Confession Love đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Jang Ki Yong. Bộ phim đem lại cho anh nhiều hợp đồng quảng cáo, lời mời xuất hiện trong chương trình thực tế và phim truyền hình.

"Tôi cảm nhận được độ nổi tiếng của bộ phim. Trước đây, chỉ có một số người hâm mộ ở độ tuổi 20 nhận ra tôi, nhưng khi ghi hình cho bộ phim, những người ở độ tuổi 40, 50 trở lên tại trường quay đã tiếp cận tôi và nói họ thích vai diễn của tôi trong phim. Tôi đồng thời cảm thấy có trách nhiệm lớn lao với bản thân", Jang Ki Yong chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times.

Jang Ki Yong tích cực nhận dự án phim mới để trau dồi kinh nghiệm diễn xuất. Ảnh: Esquire.

Không dừng lại tại đó, Jang Ki Yong tiếp tục làm việc không ngưng nghỉ. Tận dụng cơ hội Confession Love mang lại, nam diễn viên liên tục nhận dự án phim mới, điển hình như My Mister, Come And Hug Me, Search: WWW, Born Again... Anh được trao giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải APAN Star Awards lần thứ 6 và lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 55.

Năm 2021 chứng kiến sự đột phá của Jang Ki Yong trong mảng phim ảnh dành cho đại chúng. Sau khi đảm nhận vai chính trong bộ phim My Roommate Is A Gumiho, độ nổi tiếng của nam diễn viên tăng vọt. Hiện, dù đã chính thức nhập ngũ vào tháng 8, khán giả vẫn có thể bắt gặp Jang Ki Yong trong Now, We Are Breaking Up. Trước khi nhập ngũ, nam diễn viên hoàn thành toàn bộ lịch trình quay phim, ghi hình tài liệu quảng bá cho bộ phim.

Jang Ki Yong cho biết anh "không muốn nghỉ ngơi". "Tôi có thể nạp năng lượng bằng cách thư giãn trong kỳ nghỉ, nhưng tôi là kiểu người lấy lại năng lượng bằng cách liên tục tiến lên, như thể tôi đang đi bộ và chạy", nam diễn viên tiết lộ.