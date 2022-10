Sức ảnh hưởng của giải thưởng sách đến doanh số xuất bản

Dữ liệu ngành xuất bản toàn cầu cho thấy các giải thưởng sách có tác động tích cực đến doanh số tác phẩm đoạt giải.

Dịch giả Daisy Rockwell và tác giả Geetanjali Shree cuốn Tomb of Sand đoạt giải International Booker Prize 2022. Ảnh: PA.

Đơn vị theo dõi doanh số bán sách BookScan của Nielsen BookData đã cho thấy vai trò của các giải thưởng đối với doanh số bán hàng sau khi đánh giá doanh số sách in của các tác phẩm đoạt giải tại thị trường Anh.

Theo kết quả phân tích này, cuốn The Promise (đoạt giải Booker) của Damon Galgut và Piranesi (đoạt giải Women's Prize for Fiction) của Susanna Clarke có doanh số bán hàng tăng mạnh nhất vào năm 2021. The Promise ghi nhận ​​doanh số bán ấn bản bìa cứng tăng gấp ba lần sau khi lọt vào danh sách đề cử và sau đó là danh sách rút gọn. Số lượng ấn bản này cũng tăng gấp 17 lần trong các tuần trước và sau khi giành giải Booker.

Còn chiến thắng của cuốn Piranesi đã giúp cuốn này bán được gần 10.000 cuốn bìa mềm trong tuần đầu tiên sau khi giành giải.

Mặc dù khiêm tốn hơn về mặt doanh số, tác phẩm đoạt giải Pulitzer for Fiction năm 2021 The Night Watchman của Louise Erdrich cũng ghi nhận ​​sự gia tăng doanh số bản in, thậm chí cao hơn (gấp 30 lần) trong các tuần ngay sau khi đoạt giải. Trước khi đoạt giải tác phẩm này chỉ bán được vài chục cuốn mỗi tuần nhưng sau đó đã chuyển thành vài trăm bản/tuần sau khi nhận giải.

Và giải Costa cũng đã chứng minh được vai trò của mình khi tuyển tập thơ The Kids của Hannah Lowe (giành chiến thắng chung cuộc giải Costa vào năm 2021) đã bán được hơn 1.000 bản in trong những tuần ngay sau khi giành giải. Con số này cao hơn 85 lần so với doanh số bán sách vào thời điểm trước khi lọt vào danh sách rút gọn.

Doanh số bán cuốn The Kids và The Night Watchman thay đổi trước và sau khi đoạt giải. Ảnh: publishersweekly.

Cuộc khảo sát Sách và Người tiêu dùng của Nielsen BookData cũng thu thập dữ liệu hành vi từ những người mua sách ở Vương quốc Anh và giúp khẳng định thêm tác động trực tiếp của các giải thưởng trong việc giúp người tiêu dùng tìm và chọn sách.

Cụ thể, các giải thưởng Booker, Costa, Pulitzer và Women’s Prize for Fiction là một yếu tố giúp độc giả khám phá và ảnh hưởng đến sự lựa chọn của nhiều độc giả. 1/3 giao dịch mua các tác phẩm đoạt giải thưởng này trong những năm gần đây được cho là chịu ảnh hưởng từ yếu tố này.

Đáng chú ý, hơn một nửa số giao dịch mua tác phẩm Shuggie Bain (của Douglas Stuart) và Girl, Woman, Other (của Bernardine Evaristo) là chịu ảnh hưởng từ chiến thắng của họ.

Để đa dạng góc độ đánh giá, Nielsen BookData cũng tiến hành khảo sát về Nhận thức & tác động của các Giải thưởng sách quốc tế thu thập ý kiến ​​của các chuyên gia trong ngành trên toàn thế giới về giải thưởng nào phù hợp nhất với họ và cách giải thưởng có thể hỗ trợ ngành này.

Vào năm 2021, hầu hết người được hỏi đều biết đến Giải thưởng Booker và Pulitzer và những giải thưởng danh giá này cũng được đánh giá cao nhất về mức độ quan trọng.

Cũng có sự khác biệt giữa những người trả lời từ các vùng lãnh thổ khác nhau về các giải thưởng sách họ coi là quan trọng: Giải Booker là lựa chọn của người Anh/Ireland; Giải Pulitzer, Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ và Giải Newbery đối với những người được hỏi ở Mỹ; Giải Deutscher Buchpreis và Pulitzer ở các nước nói tiếng Đức; trong khi Giải thưởng Sách Sheikh Zayed là giải thưởng quan trọng nhất đối với những người trong khu vực MENA (khu vực Trung Đông và Bắc Phi).

Các nhà xuất bản trên toàn thế giới cũng ủng hộ quan điểm cho rằng người đoạt giải sẽ được hưởng lợi từ các giải thưởng sách. Cụ thể, doanh số bán hàng gia tăng tại ngay quốc gia và khu vực của họ, sự chú ý của giới truyền thông và sự quan tâm của người tiêu dùng là ba yếu tố hàng đầu khuyến khích họ gửi sách đi tham gia các giải thưởng quốc tế.

Nhìn về tương lai, khi được hỏi các giải thưởng sách nên tập trung vào điều gì, câu trả lời hàng đầu là sự đánh giá khách quan, độc lập và sức nặng truyền thông của giải thưởng.