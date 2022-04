Khi miêu tả sức ảnh hưởng của Big Bang, WINNER, iKON và Treasure cho biết nhóm có ý nghĩa quan trọng trong hành trình theo đuổi sự nghiệp ca hát của họ.

Ngày 16/4, trong video đặc biệt đăng tải trên kênh chính thức của Big Bang, WINNER, iKON và Treasure - các nhóm nhạc hậu bối trực thuộc YG Entertainment với Big Bang - cùng theo dõi MV Still Life.

Trước thời điểm xem MV, 3 nhóm lần lượt bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Big Bang trở lại, đồng thời chia sẻ cách Big Bang tạo nên sức ảnh hưởng dưới tư cách nghệ sĩ.

Nam ca sĩ Hoony (WINNER) cho biết dù Big Bang không phát hành sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian dài, người hâm mộ, bao gồm cả WINNER, vẫn sẵn lòng chờ đợi họ. Hyun Suk (Treasure) tiết lộ anh và các thành viên trong nhóm thậm chí cảm thấy hồi hộp lúc xem MV vì họ rất ngưỡng mộ Big Bang.

Hoony (WINNER) cho rằng nhiều nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc chịu sức ảnh hưởng từ Big Bang. Ảnh: Naver.

Khi được hỏi về ý nghĩa của Big Bang đối với họ dưới vai trò nghệ sĩ, Hoony trả lời: "Tôi nghĩ về họ như một khuôn mẫu. Họ tạo ra khuôn mẫu, và nhiều nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc ra đời dưới sức ảnh hưởng của họ".

Hyun Suk miêu tả Big Bang như người nghệ sĩ khiến họ "biết thế nào là vẻ đẹp của ca sĩ". Anh chia sẻ: "Họ biến chúng tôi thành con người hiện tại. Thành thật mà nói, chính tiền bối giúp chúng tôi đến được vị trí ngày hôm nay".

Nam ca sĩ Bobby (iKON) bày tỏ: "Họ ủng hộ ngay từ trước khi chúng tôi ra mắt. Họ làm gương để hậu bối noi theo. Big Bang là màu sắc đặc biệt của YG". Nối tiếp Bobby, thành viên cùng nhóm DK miêu tả Big Bang như thần tượng, người nổi tiếng của các hậu bối tại công ty.

Đặc biệt, nam ca sĩ Yoshi (Treasure) rơi nước mắt trong lúc theo dõi MV Still Life. Anh cho biết âm nhạc của Big Bang luôn đồng hành bên anh "mỗi khi khóc và cười", do vậy, lời bài hát Still Life để lại tác động rất lớn đối với anh.