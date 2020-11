Subaru BRZ 2022 được ra mắt với nhiều nâng cấp

Khung gầm mới có các yếu tố từ nền tảng toàn cầu của Subaru, do đó độ cứng xoắn hơn 50% so với trước đây, nhờ hệ thống gắn khung được gia cố. Subaru BRZ 2022 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.265 x 1.775 x 1.311 mm, trục cơ sở 2.576 mm. Kích thước này dài hơn 30 mm, thấp hơn 1 mm so với thế hệ "tiền nhiệm".