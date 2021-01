Suarez thăng hoa cùng Atletico Madrid

Tiền đạo người Uruguay ghi 2 bàn giúp Atletico Madrid hạ Cadiz với tỷ số 4-2 ở vòng 21 La Liga đêm 31/1.

Sau khi biết tin Real Madrid bại trận, Luis Suarez cùng đồng đội hành quân đến sân của Cadiz với sự tự tin cao độ. Cadiz từng quật ngã cả Real Madrid và Barcelona tại La Liga. Tuy nhiên, trước tập thể Atletico Madrid đồng đều ở mọi tuyến, thầy trò HLV Alvaro Cervera đã không thể gây bất ngờ.

Trong khi Cadiz có 6 lần đưa bóng đi trúng đích, Rojiblancos chỉ có 4 lần. Sự khác biệt nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội, khi cả 4 cú sút trúng đích của đội khách đều trở thành bàn thắng.

Luis Suarez tỏa sáng rực rỡ với pha đá phạt đẹp mắt ở phút 27, sau đó hoàn tất cú đúp ở phút 50,từ chấm phạt đền. Hai bàn còn lại của Atletico Madrid được ghi bởi Saul Niguez và Koke.

Alvaro Negredo chơi tốt khi cũng có cú đúp bàn thắng, nhưng chừng đó là không đủ để giúp chủ nhà giành điểm.

Luis Suarez đang tràn đầy cơ hội giành thêm một chức vô địch La Liga. Ảnh: Reuters.

Với cá nhân Suarez, anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải VĐQG Tây Ban Nha với 14 bàn sau 16 lần ra sân. Trong khi đó, người bạn thân của Suarez tại Barca, Lionel Messi mới chỉ có 11 bàn.

HLV Diego Simeone dành sự tôn trọng cho đối thủ bằng việc tung vào sân đội hình chất lượng. Atletico Madrid cầm bóng không quá vượt trội so với đối thủ (53% so với 37%). Thậm chí, lượng cơ hội của đội bóng thành Madrid còn ít hơn chủ nhà (9 so với 11).

3 điểm trên sân Ramon de Carranza giúp Atletico Madrid xây chắc ngôi đầu tại La Liga. Thầy trò HLV Simeone gia tăng khoảng cách với Real từ 7 thành 10 điểm, và vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

Kể từ sau thất bại ở derby Madrid, Rojiblancos đã có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, kình địch Real sa sút và chỉ có 2 chiến thắng trong 5 vòng gần nhất.