Sửa sai khi bạn đánh mất uy tín với sếp

Hiếm ai muốn bị nhìn nhận là thiếu tin cậy và bất cẩn trong công việc. Dưới đây là những mẹo hữu ích giúp bạn cải thiện uy tín chốn văn phòng.

Giữ vững uy tín là thiết yếu để bạn đi xa hơn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Theo Mary Abbajay, chủ tịch công ty tư vấn phát triển lãnh đạo Careerstone, một khi đánh mất uy tín, mọi người sẽ không còn tin tưởng vào khả năng theo dõi và hoàn thành công việc của bạn.

Như vậy, cơ hội được tham gia vào các dự án quan trọng có thể bị thu hẹp đáng kể. Nói cách khác, niềm tin nơi công sở sụt giảm đồng nghĩa với việc sự nghiệp của bạn dễ dàng xuống dốc không phanh.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình thế tiêu cực này. Dưới đây, HuffPost làm việc với các chuyên gia giúp bạn nhận biết và khắc phục những hành vi thiếu chuyên nghiệp làm mất tín nhiệm tại nơi làm việc.

Bạn cần rõ ràng về lịch trình cũng như kế hoạch hoàn thành công việc. Ảnh minh họa: fauxels/Pexels.

Lên kế hoạch rõ ràng

Bạn dễ dàng trở thành người không đáng tin cậy khi nhận thức kém về thời gian cũng như làm việc thiếu tổ chức.

Rachel Wilkerson Miller, tổng biên tập tạp chí Self và là tác giả của cuốn sách The Art of Showing Up: How to Be There for Yourself and Your People ,cho biết đến muộn trong các cuộc họp là một hành vi gây thất vọng nhanh chóng.

Thực tế, đi trễ vài phút không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tần suất quá thường xuyên khiến mọi người liên tục chờ đợi lại là một chuyện khác.

Lúc này, bạn cần chấn chỉnh hành vi và lên kế hoạch phù hợp cho công việc.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần thẳng thắn khi muốn rời đi để hoàn thành công việc khác. Nếu cuộc họp hiện tại kéo dài quá lâu, bạn đừng ngần ngại nói: “Tôi rất xin lỗi vì cắt ngang, nhưng tôi còn một cuộc họp khác cần tham dự đúng giờ”.

Trong trường hợp bạn vẫn đến muộn mặc cho mọi nỗ lực, mạnh dạn nhận lỗi và chịu trách nhiệm là phương án xử lý phù hợp nhất. Miller cho hay bạn hãy thành tâm xin lỗi vì đi trễ và cảm ơn người khác đã chờ đợi mình. Điều này cho thấy bạn nhận thức được hành động của mình cũng như giúp hòa hoãn không khí căng thẳng hiệu quả.

Để khắc phục sự trì hoãn, bạn nên ưu tiên làm những nhiệm vụ dễ dàng trong dự án. Ảnh minh họa: Katerina Holmes/Pexels.

Ưu tiên những công việc nhỏ, dễ thực hiện

Nếu bạn có xu hướng né tránh hoặc trì hoãn trong công việc, hãy thử bắt đầu làm những việc nhỏ nhặt trước, Lauren Appio, nhà tâm lý học kiêm chuyên gia tư vấn về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc, cho biết.

Chẳng hạn, bạn đã không phản hồi email trong vài tuần. Lúc này, bạn chỉ nên bắt đầu với việc mở email thay vì đọc và trả lời ngay lập tức. Sau khi lấy lại được tinh thần, bạn hẵng tập trung xử lý công việc trở lại.

Bạn có thể tập viết ra suy nghĩ của mình trước khi chia sẻ chúng tại nơi làm việc. Ảnh minh họa: lil artsy/Pexels.

Giải thích rõ ràng

Theo Abbajay, quá bốc đồng và thường xuyên đổi ý có thể khiến bạn mang tiếng xấu tại văn phòng.

Để kiềm chế tính bốc đồng, bạn nên cố gắng lý giải cặn kẽ mọi yêu cầu và đóng góp của mình trong công việc. Tiếp đó, bạn hãy dành thêm thời gian suy xét lại ảnh hưởng của chúng đến người khác lẫn danh tiếng của bản thân.

Nếu thuộc tuýp người hay đổi ý, bạn cần xem xét viết ra lợi, hại của các ý tưởng mình có. Như vậy, bạn sẽ trở nên tinh tế và chuyên nghiệp hơn trong ứng xử chốn văn phòng, Abbajay nói thêm.

Tìm đến bạn bè hay chuyên gia đáng tin cậy có thể giúp bạn cải thiện uy tín nhanh hơn. Ảnh minh họa: Thirdman/Pexels.

Đừng tìm kiếm sự hoàn hào

Mong muốn trở nên hoàn hảo có thể khiến bạn trở nên trì trệ hơn trong công việc. Theo đó, bạn khó có thể tiến đến nhiệm vụ khác khi chưa thực sự hài lòng với đầu việc đang làm. Chưa kể, bạn còn có xu hướng tự mình ôm việc vì lo sợ bị xem là kém cỏi.

Tuy nhiên, điều này thực chất dễ phản tác dụng. Bạn có thể chật vật hơn trong công việc cũng như đồng nghiệp trở nên bối rối và lo lắng khi làm việc với bạn, Appio cho hay.

Nếu rơi vào trường hợp tương tự, học cách tự động viên bản thân sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề hiệu quả.

Bạn có thể tự nhủ: “Dù độc lập và đáng tin cậy, tôi vẫn cần trợ giúp và được phép giãn thời gian làm việc”. Đừng ngần ngại chia sẻ về khó khăn của bản thân. Thực tế, thẳng thắn trao đổi về trở ngại của bản thân khiến bạn trở nên uy tín hơn trong mắt người khác.