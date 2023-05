Sữa non - thực phẩm 'vàng' tăng cường miễn dịch cho trẻ

Mang đến tác dụng củng cố hệ miễn dịch của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, sữa non được nhiều phụ huynh lựa chọn bổ sung hàng ngày cho trẻ.

Cuối tháng 4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp hơn. Châu Á là khu vực có số ca nhiễm Covid-19 đột biến. Riêng tại Việt Nam, thống kê ngày 8/5 cho thấy cả nước ghi nhận 2.055 ca Covid-19 mới, trong đó 84 ca thở oxy. Theo đại diện WHO, dịch sẽ còn dai dẳng. Virus gây bệnh Covid-19 sẽ không bị loại bỏ mà giống như bệnh cúm, virus này sẽ vẫn gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng ở những người dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh “sống chung” cùng dịch, các giải pháp nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ em - nhóm đối tượng có hệ miễn dịch kém - được nhiều phụ huynh quan tâm. Việc bổ sung sữa non - thực phẩm “vàng” giúp củng cố hàng rào miễn dịch cho trẻ do vậy cũng được ưu tiên áp dụng.

Chứa kháng thể IgG và 2'-FL HMO

Theo đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia, sữa non bò với các IgG (kháng thể tự nhiên từ sữa non) có tác dụng loại bỏ các độc tố, ngăn chặn và tiêu diệt virus, vi khuẩn gây hại và tăng cường chức năng miễn dịch cho cơ thể. Sữa non từ bò hiệu quả trong việc nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa các nhiễm khuẩn hệ tiêu hoá và hô hấp, từ đó giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần. Để có hiệu quả, hàm lượng sữa non bổ sung nên trong khoảng 3-7 g/ngày.

Sữa non hiệu quả trong việc nâng cao đề kháng, phòng ngừa các nhiễm khuẩn hệ tiêu hóa và hô hấp.

Mang đến hiệu quả đã được chứng minh, vậy nên sữa non trở thành lựa chọn hàng đầu của các bậc cha mẹ khi muốn tăng cường miễn dịch cho con. Tuy nhiên, để có được sản phẩm chất lượng, sữa non cần được thu hoạch từ những nguồn tốt nhất, trong thời gian sớm nhất để giữ nguyên các dinh dưỡng tự nhiên. Và Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức sữa non từ chuyên gia dinh dưỡng châu Âu đã đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí đó.

Với thành phần 100% từ sữa non bò lấy trong vòng 24 giờ sau khi sinh tại Mỹ, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non chứa hàm lượng kháng thể IgG 1.000+ tối ưu giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Kết hợp cùng 2'-FL HMO cùng chất xơ hòa tan FOS/Inulin, sản phẩm giúp nhân đôi đề kháng, củng cố hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.

Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển tối ưu cho thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non đồng thời sản xuất và nhập khẩu 100%. Kết hợp chất lượng theo chuẩn châu Âu và hiệu quả tương thích với thể trạng người Việt, sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc hoàn thiện hệ miễn dịch cho trẻ.

Đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt sau 4 tháng sử dụng

Với tác dụng giúp nhân đôi đề kháng, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non đã được chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy hiệu quả rõ rệt với thể trạng của trẻ em Việt Nam sau 4 tháng sử dụng. Theo đó, tỷ lệ trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp giảm 58,6%, tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ giảm 77,8% và tỷ lệ trẻ gặp vấn đề về giấc ngủ giảm 56,4%.

Kết quả ấn tượng đó là lý do chị Thu Hương (31 tuổi, Hà Nội) chọn GrowPLUS+ Sữa non để bổ sung 2 lần mỗi ngày cho con gái 5 tuổi vào bữa sáng và bữa phụ chiều. Chị Hương chia sẻ: “Sau khi con bị Covid-19 lần 2 dù gia đình tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay mỗi khi ra ngoài, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng đề kháng khỏe cho con. Tham khảo bạn bè và nhiều chuyên gia dinh dưỡng, tôi hiểu sữa non là chìa khóa để bổ sung kháng thể IgG trực tiếp nhằm tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả”.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non nhập khẩu 100%, tối ưu cho thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam.

Cũng giống chị Hương, Phương Dung (28 tuổi, Thái Bình) tin dùng Nutifood GrowPLUS+ Sữa non vì những hiệu quả đã được kiểm nghiệm, và qua việc truyền miệng, giới thiệu từ bạn bè. “Bạn bè tôi nhiều người đã cho con dùng sản phẩm thời gian dài và dành lời khen, phản hồi rằng con tăng cân và chiều cao tốt, đặc biệt giảm ốm vặt khi giao mùa”, Phương Dung cho biết.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, hệ miễn dịch con người góp phần bảo vệ cơ thể 24 giờ mỗi ngày khỏi các tác nhân gây bệnh. Vị bác sĩ tốt nhất của mỗi người chính là hệ miễn dịch, vậy nên việc củng cố miễn dịch đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt với trẻ nhỏ. Bên cạnh chế độ ăn uống hay sinh hoạt, việc bổ sung thêm các sản phẩm như Nutifood GrowPLUS+ Sữa non sẽ giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ hiệu quả.