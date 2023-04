Sửa kết quả đăng kiểm để thu hút được nhiều ôtô

Các bị can tại trung tâm 29-32D sửa chữa, làm sai lệch nội dung hồ sơ đăng kiểm để khách hàng chi tiền cám ơn và lôi kéo nhiều chủ xe đến làm dịch vụ.

Ngày 3/4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Lê Văn Cương (43 tuổi, giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-32D) về tội Giả mạo trong công tác.

Cùng tội danh trên, CQĐT khởi tố ông Trần Văn Thắng (44 tuổi, đăng kiểm viên, nguyên Phó giám đốc trung tâm trên) và 4 đăng kiểm viên là Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Xuân Trường, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Tuấn Hải.

Công an Hoàng Mai khám xét trung tâm 29-32D hôm 17/3. Ảnh: ANTĐ.

Theo cáo buộc, ông Cương và các bị can còn lại đã có hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng kiểm khi làm dịch vụ cho các phương tiện.

Các bị can còn bỏ qua những lỗi chưa đạt của xe cơ giới, cấp giấy đăng kiểm trái quy định. Mục đích để khách hàng đưa tiền cảm ơn, giới thiệu thêm nhiều người đến nơi đây, tăng doanh thu cho trung tâm và tăng thu nhập cho nhân viên của cơ sở này.

Trước đó, trong buổi họp báo chiều 28/3, trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết công an tại 32 địa phương trên cả nước đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh liên quan những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Với hành vi trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn, giai đoạn 2018-2022, các bị can và người liên quan còn câu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện. Trong đó, nhiều xe cơ giới không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định nhưng vẫn được cấp chứng nhận.