Sự xuống tay của người cầm trịch loạt bom tấn siêu anh hùng Marvel

Bộ phim "The Gray Man" do anh em nhà Russo cầm trịch tiếp tục là bước lùi khi có phần kịch bản lỏng lẻo, bên cạnh các pha hành động chất lượng không đồng đều.

Dẫu từng cầm trịch nhiều bom tấn siêu anh hùng chất lượng như Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019), tuy nhiên, sau khi chia tay Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), anh em đạo diễn Russo lại cho thấy sự xuống tay ở Cherry (2020) - tác phẩm tội phạm, chính kịch có ngôi sao "Người Nhện" Tom Holland góp mặt.

Vì thế, với trailer quảng bá mãn nhãn, dự án quy tụ dàn sao hạng A mới nhất từ bộ đôi ấy là The Gray Man được cộng đồng yêu điện ảnh đặt kỳ vọng cao.

Lấy đề tài tình báo, nội dung phim mở đầu bằng việc giới thiệu sơ lược Sierra, chương trình tuyệt mật do Cục Tình báo Trung ương (CIA) lập ra nhằm tuyển mộ các tên tội phạm dựa theo năng lực. Bọn họ sẽ được ân xá và đào tạo trở thành điệp viên nếu chấp nhận cống hiến trọn đời cho CIA dưới danh nghĩa những “bóng ma” vô danh, chuyên thực hiện loạt nhiệm vụ mà cơ quan này không thể trực tiếp can thiệp.

Là thành viên ưu tú nhất thuộc hàng ngũ đặc vụ Sierra, Six (Ryan Gosling) tình cờ phát hiện bí mật bẩn thỉu của giám đốc CIA đương nhiệm Carmichael (Regé-Jean Page). Ngay lập tức, anh bị chính tổ chức mình đang phục vụ cùng vô số sát thủ máu mặt truy sát gắt gao trên phạm vi toàn cầu.

Nam tài tử Ryan Gosling trở lại với dòng phim hành động.

Nửa đầu hấp dẫn, hoành tráng

Có cốt truyện đơn giản nhưng vẫn đủ hấp dẫn, The Gray Man gợi nhớ về thương hiệu điện ảnh kinh điển The Bourne. Tương tự bộ ba phim làm nên tên tuổi tài tử Matt Damon, diễn biến tác phẩm chủ yếu xoay quanh hành trình nhân vật chính liên tục trốn chạy khỏi những thế lực lùng giết anh, đồng thời nỗ lực đưa chứng cứ vạch trần mặt tối nơi thế giới tình báo ra ngoài ánh sáng.

Chưa kể, bản thân Sierra Six cũng sở hữu nhiều kỹ năng thượng thừa chẳng hề kém cạnh đàn anh gồm óc phán đoán, phản xạ nhạy bén, tư duy chiến thuật cao hay dễ dàng biến mọi đồ vật tưởng chừng vô hại thành món vũ khí chết người.

Nhờ số tiền khủng lên đến hơn 200 triệu USD , đứa con tinh thần của anh em nhà Russo gây ấn tượng bởi phần nghe nhìn ngang ngửa bom tấn chiếu rạp. Ghi hình ở nhiều quốc gia khác nhau, cuộc tầm nã Six sẽ đưa khán giả thăm thú hàng loạt danh lam thắng cảnh tại xứ chùa vàng Thái Lan, Cộng hòa Azerbaijan vùng Tây Á và các nước thuộc lục địa già châu Âu (Anh, Đức, Italy, Croatia, Cộng hòa Séc).

Nửa đầu The Gray Man có nhiều cảnh hành động kịch tính.

Đặc biệt, xuyên suốt khoảng 1/2 thời lượng, The Gray Man còn tạo điểm nhấn bằng đại tiệc cháy nổ mãn nhãn. Pha trộn phong cách táo bạo, pha chút ảo diệu giữa hai thương hiệu tên tuổi Mission Impossible và Fast & Furious, những trường đoạn đấu súng, rượt đuổi đều được dàn dựng chỉn chu từ góc máy, hiệu ứng kỹ xảo cho tới biên đạo hành động.

Đó là phi vụ ám sát cựu đặc vụ Sierra Four dưới trời đêm ngập tràn sắc màu pháo hoa, pha thoát hiểm ngoạn mục trên chiếc chuyên cơ AC-130 ở độ cao hàng nghìn mét hay cuộc chạm trán với ba đội sát thủ tinh nhuệ tại quảng trường lớn Jan Palach (Cộng hòa Séc)... Sự đa dạng về bối cảnh lẫn phương thức chiến đấu này đã giúp nửa đầu câu chuyện rất lôi cuốn, đủ sức thỏa mãn các fan hành động.

Đánh dấu màn tái xuất của Ryan Gosling sau tác phẩm tiểu sử đạt giải Oscar First Man cách đây 4 năm, nhân vật Six khiến cộng đồng yêu điện ảnh không khỏi liên tưởng đến gã tài xế cô độc, lạnh lùng trong Drive (2011), bộ phim được giới phê bình đánh giá cao cũng do nam diễn viên đóng chính.

Tuy nhiên, chàng đặc vụ Sierra ở The Gray Man là phiên bản thân thiện hơn hẳn. Anh ta dễ dàng chiếm lấy thiện cảm nơi người xem nhờ ánh mắt ấm áp, tình cảm (gia đình) dành cho cô bé Claire (Julia Butters) bên cạnh quá khứ bị cha ruột bạo hành.

Nửa sau nhạt nhòa, tụt dốc không phanh

Tiếc thay, trái ngược nửa đầu kịch tính, nửa sau The Gray Man sớm đẩy chúng ta xuống con dốc mang tên “thất vọng tràn trề”. Về mặt nội dung, hồi 3 bom tấn trị giá 200 triệu USD cho thấy sự đuối sức, dễ dãi của tổ biên kịch trong khâu xử lý tình tiết lẫn các nút thắt quan trọng.

Đơn cử, tới tận phút chót, chúng ta vẫn chẳng tài nào biết được danh tính “bố già” chống lưng cho tay giám đốc CIA Carmichael lộng hành. Cộng thêm kế hoạch đột nhập sào huyệt trùm cuối quá sức đơn giản cùng cái kết huề cả làng, đứa con tinh thần do anh em Russo cầm trịch giờ đây tựa gáo nước lạnh dội thẳng vào khán giả khi biến Six từ điệp viên phàm nhân thành siêu anh hùng bất khả chiến bại.

To mồm, nông cạn nhưng rất dư dả nguồn lực, phe tình báo biến chất của phim chủ yếu đóng vai trò làm nền để Six phô diễn tài nghệ. Thế nên, dù nỗ lực đổi mới hình tượng bằng cách sắm vai ác, gã đặc vụ Lloyd Hansen chưa thể giúp tài tử Chris Evans thoát khỏi cái bóng Đại úy Hoa Kỳ.

Hơn nữa, tác phẩm còn phung phí dàn sao tài năng gồm Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Alfre Woodard… và đặc biệt là Julia Butters. Từng gây tiếng vang qua màn hóa thân xuất thần, chẳng hề bị lép vế trước Leonardo DiCaprio trong Once Upon a Time in Hollywood (2019), tuy nhiên, khi tham gia dự án này, sao nhí 13 tuổi phải đảm nhận cô nhóc Claire hoàn toàn vô dụng, khiến nam chính lên bờ xuống ruộng kha khá lần.

Càng về cuối, phim càng trượt dốc cả về nội dung lẫn yếu tố hành động.

Cứ ngỡ sẽ duy trì tốt phong độ, yếu tố hành động nơi nửa sau The Gray Man cũng có chất lượng trượt dốc thảm hại. Không rõ có phải hết kinh phí giữa chừng hay cạn kiệt ý tưởng, trường đoạn đột kích tòa lâu đài ở hồi 3 kém xa mấy cảnh quay trước về cả quy mô, độ đặc sắc lẫn hoành tráng.

Thậm chí, suốt 30 phút cuối, thay vì dàn dựng trận đọ súng mãn nhãn giữa Six với nhóm đặc vụ CIA, anh em đạo diễn nhà Russo lại lạm dụng mánh khóe “tua nhanh” những 3 lần: Nhân vật trong phòng nghe thấy tiếng súng bên ngoài rồi bỗng im bặt. Cửa phòng sau đó bật mở, nam chính hiên ngang bước vào và sau lưng anh là vô số cơ thể nằm bất động.

Tựu trung, chất lượng của The Gray Man chỉ dừng ở mức trung bình – một tác phẩm giải trí thuần túy (popcorn movie) mà người xem chẳng cần phải động não hoặc suy ngẫm. Tác phẩm khiến cho khán giả đặt ra câu hỏi, liệu các bom tấn MCU được hai anh em này cầm trịch thành công là do năng lực đạo diễn của họ, hay thực chất là do tầm nhìn chiến lược từ phía Disney?