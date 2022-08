Sự xuất hiện gây tranh cãi của Lưu Đức Hoa

Thiên vương Hong Kong là khách mời đặc biệt của chương trình The Voice of China. Tuy nhiên, nam diễn viên không biểu diễn trực tiếp mà thông qua kỹ xảo hình ảnh.

Ngày 6/8, Sina đưa tin show truyền hình The Voice of China lên sóng đài Chiết Giang. Chương trình đạt rating 0,9% sau tập đầu tiên. Bên cạnh đó, The Voice of China cũng bị chỉ trích lừa gạt khán giả khi quảng cáo quá đà sự tham gia của Lưu Đức Hoa.

Theo Sina, trước khi The Voice of China khởi động, Lưu Đức Hoa được giới thiệu là một trong những cố vấn âm nhạc, bên cạnh 4 huấn luyện viên gồm Lương Tịnh Như, Lý Vinh Hạo, Lý Khắc Cần và Liêu Xương Vĩnh. Ban tổ chức cho biết nam diễn viên sẽ xuất hiện trong tập đầu và cuối. Điều này khiến công chúng cho rằng Thiên vương Hong Kong trực tiếp tham gia chương trình.

Lưu Đức Hoa biểu diễn phục vụ khán giả Trung Quốc Đại lục thông qua kỹ xảo hình ảnh. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lưu Đức Hoa là sản phẩm của công nghệ 3D. Điều này khiến không ít khán giả hụt hẫng và chỉ trích nhà sản xuất The Voice of China "treo đầu dê, bán thịt chó". Theo HK01, Lưu Đức Hoa không nhận cát-xê vì màn xuất hiện online trong chương trình.

Chương trình The Voice of China đã 10 lần mời Lưu Đức Hoa ngồi ghế nóng, nhưng bị tài tử Hong Kong từ chối. Chia sẻ về lý do, nam diễn viên cho biết không tự tin chỉ dạy cho thế hệ đàn em và sợ quên lời, lạc nhịp khi biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, 20 tuổi anh bước chân vào giới giải trí, ký hợp đồng với đài TVB. Năm 1983, anh nổi tiếng với tác phẩm Thần điêu đại hiệp. Anh từng đoạt 5 giải Nam diễn viên xuất sắc tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Tượng (do Hong Kong tổ chức), giải Kim Mã (của Đài Loan). Anh là một trong Tứ đại thiên vương của Hong Kong.

Hoạt động trong giới giải trí 40 năm, Lưu Đức Hoa được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi cả về đạo đức và sự tận tụy với việc đóng phim.

Theo QQ, Lưu Đức Hoa là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt, dù anh hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Hồi tháng 7/2021, nam diễn viên Hong Kong có buổi trò chuyện với người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm anh bắt đầu sự nghiệp. Có hơn 80 triệu người đã theo dõi buổi phát sóng.

Nam diễn viên hiện bận rộn ghi hình dự án Tiềm hành ở Hong Kong. Tài tử còn có các dự án đã quay xong, chờ phát hành như Lưu lạc địa cầu 2, Nguy cơ hàng không, Quý ngài thảm đỏ, Ngón tay vàng.