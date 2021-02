Sự vĩ đại của Christopher Plummer

Danh tiếng từ vai chính trong bộ phim ca vũ nhạc đình đám “The Sound of Music” tạo đà cho Christopher Plummer có được sự nghiệp rực rỡ và bền bỉ suốt gần 70 năm.

Ngày 6/2/2021, nam diễn viên gạo cội Christopher Plummer qua đời tại nhà riêng ở Connecticut, Mỹ, hưởng thọ 91 tuổi. Theo lời người vợ Elaine Taylor, nguyên nhân có thể đến từ việc ông bị ngã.

Sự ra đi của Plummer khép lại sự nghiệp lẫy lừng với gần 200 bộ phim điện ảnh và truyền hình, một tượng vàng Oscar, hai giải Tony, hai giải Emmy và hàng trăm đề cử giải thưởng lớn nhỏ.

Nổi danh với vai thuyền trưởng Von Trapp trong The Sound of Music (1965), Christopher Plummer xây dựng cho bản thân không chỉ di sản nghệ thuật đồ sộ, mà còn cả thái độ sống cống hiến tận tụy.

Nét quyến rũ của một quý tộc

Thân sinh của Christopher Plummer là cháu gái của John Abbott - Thủ tướng Canada thứ ba trong lịch sử. Về phía họ cha, ông cố của Plummer là luật sư nổi tiếng F.B. Fetherstonhaugh.

Khi ông sinh ra, địa vị dòng dõi của hai bên đã có phần sa sút. Plummer ra đời không lâu thì cha mẹ ông ly dị. Tuy vậy, lối sống và giáo dục đặc quyền vẫn dễ dàng nhận ra ở Christopher Plummer suốt cả cuộc đời ông.

Hình ảnh Christopher Plummer thời trẻ tuổi.

Sở hữu vô số ân tứ được ban tặng, từ vẻ ngoài nam tính, phong thái đĩnh đạc tự tin, thân hình cân đối khỏe mạnh, giọng nói trầm bổng và khiếu hài hước tinh tế, nam diễn viên có sự lôi cuốn của hình mẫu quý tộc cổ điển. Như rượu vang hảo hạng, thời gian chỉ càng khiến mọi thứ thêm quý báu hơn.

Những ai chứng kiến đêm trao giải Oscar lần thứ 84 đều nhớ như in khoảnh khắc Plummer nhận tượng vàng Oscar cho bộ phim Beginners (2011), qua đó trở thành chủ nhân giải Nam diễn viên phụ xuất sắc lớn tuổi nhất trong lịch sử.

Khi lên sân khấu, ông lão khi ấy 82 tuổi vui vẻ nói: “Em (giải Oscar) chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi, em yêu. Em đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?”.

Quả khó để hình dung Plummer thực sự có mặt ở Hollywood lâu đến thế nào cho đến thời khắc đó, khi tất cả nhận ra ông chỉ ra đời sau lễ trao giải Oscar đầu tiên hai năm mà thôi.

Tự tin đi liền với cao ngạo và lăng nhăng, Christopher Plummer thời trẻ thực tế vướng vào không ít rắc rối. Đỉnh điểm là vào năm 1971, ông bị thay thế bởi Anthony Hopkins trong vở kịch Coriolanus tại Nhà hát Quốc gia ở London vì hành vi “thô thiển”.

Sai lầm thời trẻ khiến ông trải qua hai cuộc hôn nhân và hàng loạt hợp đồng đổ bể. Rồi khi Plummer có tuổi, “tật” dần mất đi, để lộ cái “tài” như ngọc sáng. Tính ngông cuồng dần bị thay thể bằng sự điềm đạm, đào hoa biến thành thủy chung. Chỉ có đức tính hài hước và sự thẳng thắn đến gai góc thì vẫn còn đó.

Julie Andrews và Christopher Plummer tại hậu trường The Sound of Music.

Ông cho rằng việc Hollywood coi mình như “quả bom sex” phái mạnh chẳng có gì là hay ho. Plummer chia sẻ không thể đợi đến khi được đóng các nhân vật ngoài 40 tuổi. Bản thân vai diễn giúp sự nghiệp của Plummer rộng mở là Von Trapp hào hoa trẻ trung trong The Sound of Music sau này bị khổ chủ hết lời chê bai.

Từ việc gọi bộ phim là “S&M” (viết tắt tựa phim, đồng thời mang nghĩa khổ dâm và bạo dâm), tự nhận rằng “cố diễn như là vỗ mông ngựa chết”, cho đến việc tìm mọi cách không phải góp mặt trong các sự kiện liên quan đến kỷ niệm phim, quý ngài người Canada không bận tâm che giấu suy nghĩ của bản thân.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí People vào năm 1982, Plummer phát biểu: “Để đóng được vai to mồm như Von Trapp, tôi phải gồng đủ kiểu, lấp cho đầy cái xác rỗng của nhân vật. Bộ phim chết tiệt đó theo tôi khắp nơi như một con chim hải âu vậy”.

Đam mê bảy thập kỷ với nghiệp diễn

Nhìn vào di sản của Christopher Plummer, tất cả phải hoa mắt. Một con người trong gần 70 năm xuất hiện đều đặn trong hàng trăm bộ phim lớn nhỏ, ngót nghét gần hai chục vở kịch, viết kịch bản, dựng sân khấu…

Từ những vở kịch hàn lâm nhất cho đến các bom tấn thương mại, Plummer đón nhận tất cả bằng sự hồ hởi đến kỳ lạ. Nếu không phải là đam mê với nghề, thì đó hẳn cũng là sự chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ. Các sắc thái nhân vật mà Plummer từng đảm đương trải dài từ hiền lành chân chất cho đến thâm thúy, tàn độc.

Sự đa dạng trong diễn xuất đã được Christopher Plummer chứng tỏ qua sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Ông từng đóng vai Hamlet, Macbeth, Richard III, Mark Antony và đủ thứ vai quan trọng trong kịch Shakespeare, nhưng cũng xuất hiện trong đầy rẫy “bom xịt” lẫn phim hạng B. Từng đóng Sherlock Holmes, Leo Tolstoy, Aristotle, Franklin D. Roosevelt, Plummer đồng thời từng vào vai Abraham Van Helsing trong bộ phim Dracula 2000 thua lỗ và bị báo chí ghẻ lạnh.

Quả khó để chê bai một người diễn hàng năm, hàng thập kỷ chỉ vì ông ấy có một vài phim dở trong tay.

Sự nghiệp truyền hình của ngôi sao Canada bắt đầu từ những năm 1950 và kéo dài đến tận năm 2020, đánh dấu bằng series hành động phiêu lưu Counterstrike, thắng giải Emmy bằng mini-series Arthur Hailey’s The Moneychangers vào năm 1977, và dẫn truyện cho loạt hoạt hình dễ thương Madeline. Gần nhất, năm 2019, ông cụ 90 tuổi vẫn góp mặt trong loạt phim Departure do Anh và Canada hợp tác sản xuất.

Mảng điện ảnh của Plummer như một bộ sưu tập quý báu, từ phim đen trắng, phim chiến tranh (The Last Station, The Day That Shook the World…), phim nói tiếng nước ngoài, phim hoạt hình (Up), phim hài (Must Love Dogs), khoa học viễn tưởng (Star Trek VI), phim tội phạm (All the Money in the World), phim trinh thám (Knives Out)…

Khoảnh khắc Christopher Plummer nhận tượng vàng Oscar đầu tiên sự nghiệp vào đầu năm 2012.

Năm 2017, ông đảm nhận vai J. Paul Getty - gã tỷ phú lập dị từ chối trả tiền chuộc cho đứa cháu trai bị bắt cóc trong All the Money in the World của đạo diễn Ridley Scott. Đây là vai diễn mà ông tham gia vào phút chót với nhiệm vụ thay thế Kevin Spacey sau bê bối tình dục chấn động.

Vai diễn “vớt” của Plummer được tờ New York Times mô tả là “quá thống trị, quá hấp dẫn và quái ác”, cũng như đem về cho chủ nhân một đề cử giải thưởng Oscar. Tất cả hợp tuyển thành muôn mặt của một diễn viên cống hiến không biết mệt mỏi. Ông vẫn còn đó một dự án lồng tiếng cho phim hoạt hình dang dở mang tên Heroes of the Golden Masks.

Có một điều thú vị rằng Christopher Plummer từng được vinh danh tại một sự kiện điện ảnh lớn của Việt Nam. Tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV năm 2016, ông nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc với Remember (2015). Thật tiếc là Plummer không thể có mặt trực tiếp để nhận giải.

Sau cùng, bí quyết 70 năm theo nghề của Plummer có thể được đúc kết bằng một chia sẻ nổi tiếng của ông: “Làm cái nghề này không ai nghỉ hưu cả. Chúng tôi cứ thế mà diễn đến khi không làm được nữa thì thôi. Diễn xuất, học lời thoại, tất cả khiến trí tuệ minh mẫn”.