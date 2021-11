Sự tương đồng giữa Công chúa Nhật Bản và nhà Meghan Markle

Vợ chồng Mako - Komuro và Harry - Meghan Markle đều chịu sự soi xét từ truyền thông, công chúng. Họ quyết định sang Mỹ sống sau khi từ bỏ tước vị hoàng gia.

Ngày 26/10, Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với người yêu từ thời đại học Kei Komuro. Điều này đồng nghĩa với việc Mako từ bỏ tước vị theo quy định của Hoàng gia Nhật Bản.

Theo Insider, quyết định của công chúa gây tranh cãi khắp nước Nhật. Tại thành phố Tokyo, các cuộc biểu tình diễn ra để phản đối hôn lễ.

Sau khi công chúa Nhật kết hôn, hai tờ báo lớn của Nhật là Japan Times và Aera cho rằng vợ chồng Mako và Komuro có những điểm tương đồng với Harry và Meghan Markle. Họ đều có nỗi khổ riêng.

Công chúa Mako và chồng Komuro trong ngày cưới. Ảnh: AP.

Quan hệ phức tạp với báo chí

Theo The Times, sau khi Mako và Komuro tuyên bố đính hôn năm 2017, có thông tin cho rằng mẹ của Komuro liên quan đến một số tranh chấp tài chính và khiến cuộc hôn nhân bị hoãn.

Tờ Shukan Shincho cho rằng mẹ Komuro thiếu nợ 4,3 triệu yên (tương đương 38.000 USD ). Sau vụ việc, Komuro bị nói là kẻ đào mỏ khi tiếp cận thành viên hoàng gia, theo New York Times.

Sau khi kết hôn, Mako nói những lời chỉ trích độc đoán và những thông tin thiếu chính xác khiến vợ chồng cô “căng thẳng, buồn bã và sợ hãi tột độ”, theo Reuters. Đồng thời, thông tin công chúa mắc chứng PTSD - rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý - vì những chỉ trích khiến truyền thông xôn xao.

Tương tự, nhà Sussex của Hoàng gia Anh thường xuyên lên tiếng nói họ bị truyền thông Anh đối xử tệ. Tuy nhiên, Meghan và Harry không chịu đựng và quyết định phản kháng.

Hôn lễ của Hoàng tử Harry và Meghan Markle diễn ra tại Lâu đài Windsor. Ảnh: New York Times.

Đầu năm nay, Meghan Markle đệ đơn kiện The Mail on Sunday và Associated Newspaper xâm phạm quyền riêng tư, sau khi hai trang tin công bố bức thư cô gửi cho cha vào tháng 2/2019.

Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Oprah Winfrey, nhà Sussex tiết lộ mẹ con Markle bị phân biệt chủng tộc. Những thành kiến của truyền thông Anh thúc đẩy quyết định rời Hoàng gia Anh của hai vợ chồng.

“Tôi từng muốn tự tử vì những chỉ trích. Suy nghĩ đó rõ ràng, thực tế, đáng sợ và liên tục xuất hiện. Tôi gặp nhân viên cao cấp của hoàng gia để được giúp đỡ về tâm lý nhưng bị từ chối”, Markle nói với Oprah Winfrey.

Hôn lễ riêng tư

Theo Insider, lễ cưới của Mako và Komuro ít phô trương hơn so với đám cưới Hoàng gia Nhật Bản. Cô bỏ qua nhiều nghi lễ và nhờ gia đình tổ chức họp báo ngắn để trả lời công chúng.

Năm 1993, hôn lễ của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako được tổ chức xa hoa. Họ diễu hành khắp trung tâm Tokyo trong khi đám đông người dân tung hô, vẫy tay phía sau.

Trước đây, Harry và Markle cho biết họ có tiệc cưới riêng tư, thân mật. Buổi lễ diễn ra ba ngày trước đám cưới tổ chức tại Lâu đài Windsor được trực tiếp trên sóng truyền hình.

Đám cưới của nhà Sussex hồi tháng 5/2018 có mặt nhiều ngôi sao Hollywood, từ tài tử George Clooney đến Serena Williams. Huyền thoại âm nhạc Elton John cũng có mặt biểu diễn tại tiệc cưới của Harry.

Chọn định cư ở Mỹ

Giống với nhà Sussex của Hoàng gia Anh chuyển đến Mỹ sống từ tháng 1/2020, công chúa Nhật và chồng đang có kế hoạch sang định cư ở xứ cờ hoa.

Nhà Sussex tiết lộ nhiều góc khuất khi còn là thành viên hoàng gia. Ảnh: AP.

Theo Insider, Komuro làm công việc thư ký pháp chế ở Văn phòng Luật Lowenstein, New York, Mỹ sau khi tốt nghiệp Đại học Fordham.

Theo thông tin từ đài truyền hình Nhật Bản NHK, chồng công chúa Nhật Bản trượt kỳ thi luật sư tại Mỹ. Anh có kế hoạch thi lại vào tháng 2 với sự hỗ trợ của Mako.

Theo Telegraph, căn hộ một phòng ngủ ở New York - nơi vợ chồng Mako và Komuro dự định chuyển đến sống sẽ rất khác với vùng Akasaka sang trọng, rộng 538.000 m2 - nơi Mako lớn lên với các thành viên khác của Hoàng gia Nhật.

Về phần Harry và Meghan, ban đầu họ sống trong biệt thự trị giá 13 triệu USD trên đảo Vancouver, Canada. Tháng 3/2020, nhà Sussex chuyển đến sống ở khu phố giàu có Montecito, California, Mỹ trong căn biệt thự hào nhoáng trị giá 14,7 triệu USD .

Sự khác biệt

Theo Insider, Harry và Meghan vẫn được chú ý từ sau cuộc “Megxit”. Điều đó sẽ khó xảy ra với Mako và Komuro.

Sau khi rời Hoàng gia Anh, Meghan và Harry tiếp tục công việc từ thiện, sống tốt nhờ tham gia các cuộc trò chuyện trước công chúng, nhận lời phỏng vấn với các tờ báo Mỹ, ghi âm podcast cho Spotify, ký hợp đồng dài hạn với Netflix để xuất hiện trong các bộ phim tài liệu, truyền hình, chưa kể các khoản tiền từ hình ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Ken Ruoff, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Bang Portland, cho rằng Mako và Komuro không có ý định thoát khỏi cuộc sống hoàng gia để theo đuổi lối sống của ngôi sao showbiz. “Tôi nghĩ người đời sẽ lãng quên câu chuyện về Mako và Komuro”, ông nói.

Đầu năm nay, khi được công chúng so sánh với vợ chồng Harry và Meghan, công chúa Mako nói cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Mako hy vọng có cuộc sống bình yên bên chồng, theo Japan Times.

Công chúa Mako cúi chào gia đình, người dân Nhật trước khi theo chồng. Ảnh: Japan Times.

Điểm khác biệt tiếp theo là vấn đề tài chính.

Trước ngày cưới, truyền thông Nhật Bản đưa tin Mako từ chối khoản tiền hồi môn tương đương 1,3 triệu USD - số tiền công chúa Nhật được nhận sau khi cưới thường dân và rời hoàng gia.

Ngược lại, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Harry cho biết anh không được Hoàng gia Anh hỗ trợ tài chính. Gia đình cắt viện trợ ngay lúc Harry và Meghan tuyên bố rời hoàng gia.

Harry phải trả tiền cho đội ngũ an ninh, bảo vệ vợ con bằng số tiền thừa kế từ người mẹ quá cố - Công nương Diana. “Mẹ để lại cho tôi một khoản tiền. Nếu không có số tiền đó, chúng tôi không biết xoay xở thế nào”, Harry nói.