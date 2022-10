Sự tương đồng của Angelina Jolie và con gái Shiloh

Sớm gia nhập thế giới nghệ thuật: Shiloh đã xuất hiện trong phim The Curious Case of Benjamin Button cùng với bố khi mới 2 tuổi. Sau đó, Shiloh tham gia Kung Fu Panda 3 nhưng từ chối diễn cùng mẹ ở Maleficent. Trong khi đó, vai đầu tiên của Angelina cũng có sự hiện diện của bố đẻ, đó là trong bộ phim Lookin 'to Get Out (1982).