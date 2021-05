Sự trưởng thành mờ nhạt của các sao nhí Trung Quốc

Ngành giải trí Trung Quốc không thiếu những sao nhí tài năng, nhưng chỉ số ít họ thành danh và trụ vững được trong giới khi trưởng thành.

Đầu tháng 5, Bí ẩn phòng khách của nữ diễn viên trẻ Trương Tử Phong nhận được sự chú ý. Trương Tử Phong hiện là diễn viên tài năng thuộc thế hệ 10X, cũng là sao nhí hiếm hoi có sự trở lại thành công.

Theo Tân Hoa Xã, loạt sao nhí thuộc thế hệ 8X nổi tiếng sớm và thất bại sớm để lại một khoảng trống lớn trong ngành phim ảnh. Thế hệ sao nhí sinh từ năm 2000 trở về sau được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới.

Sao nhí vừa tạo "địa chấn"

Cách đây không lâu, Power Star công bố bảng xếp hạng 10 ngôi sao có mức độ nổi tiếng nhất showbiz Hoa ngữ tháng 4. Nữ diễn viên trẻ Trương Tử Phong xếp thứ 6 trong danh sách. Vị trí không quá cao, nhưng cô gây chú ý khi vượt mặt các đàn chị tên tuổi Lưu Diệc Phi, Cảnh Điềm, Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y.

QQ nhận xét đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng, ghi nhận thành quả nỗ lực của Trương Tử Phong suốt thời gian qua. Đầu tháng 4, sao nhí nổi tiếng một thời tái xuất màn ảnh với vai chính trong tác phẩm Chị tôi.

Phim ra mắt vào dịp Tết Thanh Minh, trở thành hắc mã trên đường đua phòng vé Hoa ngữ. Theo thống kê của Maoyan, tổng doanh thu của Chị tôi đạt hơn 132 triệu USD . Tác phẩm hiện nằm trong top 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2021 của điện ảnh Hoa ngữ.

Trương Tử Phong và Dịch Dương Thiên Tỉ là hai đại diện nổi bật thuộc thế hệ diễn viên 10X hiện nay. Ảnh: Weibo.

Nhờ thành công vang dội của Chị tôi, Trương Tử Phong bước vào nhóm những minh tinh có tổng doanh thu phòng vé đạt 2 tỷ NDT. Trang Maoyan tính doanh thu dựa trên tất cả vai trò cô tham gia trong phim như nữ chính, nữ phụ, diễn viên lồng tiếng hay khách mời.

Tại Trung Quốc, Trương Tử Phong là nữ diễn viên sinh sau năm 2000 duy nhất lọt vào danh sách này. Cô xếp thứ 12. Các tác phẩm nổi bật của người đẹp có thể kể đến Adoring đạt hơn 105 triệu USD , Go Brother! thu về hơn 57 triệu USD , Mr. Peabody & Sherman bán được 19 triệu USD , How Are You với 6,1 triệu USD .

Trương Tử Phong có 12 năm kinh nghiệm diễn xuất, do đó thành tích của cô rất cao và được các nhà sản xuất coi trọng. Sau Đường Sơn đại địa chấn, cô khẳng định năng lực với đề cử hoặc giành giải thưởng danh giá tại Bách Hoa, Hoa Đỉnh, Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan hay Kim Mã.

Với thành tích ấn tượng trên, Trương Tử Phong được gọi là "tiểu ảnh hậu" của Trung Quốc. Năm 2020, sao trẻ vào top 30 Người ưu tú dưới 30 tuổi của Trung Quốc do Forbes bình chọn.

Vừa bước sang tuổi 20, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến bước tiến mạnh mẽ Dịch Dương Thiên Tỉ. Phim điện ảnh Em của thời niên thiếu do anh đóng chính đạt doanh thu 227 triệu USD , vào danh sách những tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 2019.

Diễn xuất của nam thần tượng được giới chuyên môn đánh giá cao. Bằng chứng là Thiên Tỉ đã giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại Kim Tượng, Kim Kê và hàng loạt giải thưởng uy tín khác.

Năm 2020, anh giành được vị trí dẫn đầu trong Top 100 người nổi tiếng quyền lực nhất giới giải trí Hoa ngữ của Forbes, vượt mặt nhiều tên tuổi lớn như Ngô Kinh, Từ Tranh, Trương Nghệ Hưng, Dương Mịch, Ngô Diệc Phàm. Theo Sina, thành viên nhóm TFBoys là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử ngành giải trí đạt được thành tích này.

3 lý do khiến nhiều cái tên "không thể lớn"

Xuất phát điểm với vai trò sao nhí trở thành bệ phóng giúp không ít nam nữ nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng giữ vững được danh tiếng, gặt hái được thành công trong sự nghiệp khi trưởng thành,

Theo Tân Hoa Xã, "chết vai" là điều thường thấy ở các sao nhí nổi tiếng từ sớm. Đa số các nghệ sĩ thành danh từ thuở bé luôn phải đắm chìm trong hình ảnh quá khứ vì khán giả không chấp nhận được những thay đổi thời trưởng thành của họ.

Sao nhí Trung Quốc chật vật tìm chỗ đứng trong giới. Ảnh: Weibo.

Như trường hợp của Thích Tiểu Long, anh thành công từ bé và bị gắn chặt với hình ảnh "ngôi sao võ thuật", bất chấp việc luôn muốn làm mới mình. Trên Sina, nam diễn viên khẳng định cái giá cho hai từ "sao nhí" khá đắt.

"Dù đã ngoài 30 nhưng khán giả vẫn chỉ muốn nhớ đến tôi trong dáng dấp của một cậu bé đáng yêu, nghịch ngợm. Những vai diễn đó đưa tôi đến sự nổi tiếng, nhưng lại khiến tôi chật vật khi trưởng thành. Thích Tiểu Long đã lớn, còn khán giả không muốn lớn cùng tôi", anh chia sẻ.

Ở thế hệ sao nhí 9X-10X, họ đóng đa dạng thể loại vai lẫn phim trên màn ảnh. Vì vậy, tình trạng chết yểu vai không xảy ra. Song họ vẫn chịu sự so sánh với cái nhìn "không thể lớn" từ công chúng.

Lý do thứ hai Tân Hoa Xã chỉ ra là rào cản nền công nghiệp thần tượng khiến các sao nhí đối mặt với tình cảnh bị thị trường bỏ rơi nếu không có khán giả "trả tiền".

Các ngôi sao hiện nay muốn thành danh, trụ vững trong ngành giải trí trước tiên cần có yếu tố ngoại hình bắt mắt và sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu.

"Ngoại hình là yếu tố quan trọng để thăng tiến trong giới. Không có vẻ ngoài nổi bật, bạn sẽ không tìm được khán giả. Nên biết rằng công chúng yêu bằng mắt, còn nhà sản xuất ngày nay hoàn toàn dựa vào mức độ ảnh hưởng, lượng fan của sao để đảm bảo rating, trước khi bàn đến năng lực", nhà sản xuất Sở Nguyên chia sẻ.

Như Văn Kỳ, Sài Úy, Triệu Kim Mạch, Tưởng Y Y nhờ giữ được "nét duyên" nên sau khi trưởng thành vẫn duy trì được sức hút nhất định.

Lý do cuối cùng khiến các sao dễ bị trượt khỏi thị trường giải trí là không vượt qua giai đoạn chuyển giao khó khăn. Theo Sina, có khoảng cách rất lớn giữa sao nhí và nghệ sĩ. Khi còn hoạt động dưới danh nghĩa "sao nhí", họ không bị đánh giá quá nhiều về năng lực, chất lượng tác phẩm. Thành phẩm dở, lỗi thuộc về người lớn còn con trẻ vô tội.

Khi trở thành ngôi sao trưởng thành, họ phải học cách chịu trách nhiệm thành bại cho dự án. Lựa chọn kịch bản sai lầm sẽ ảnh hưởng lớn đến tên tuổi và bị đánh giá lại năng lực.

Phần lớn các sao nhí thuộc thế hệ 10X ngày nay vùng vẫy chủ yếu ở mảnh đất phim truyền hình. Nguyên nhân là nhiều nghệ sĩ không có đủ năng lực đóng phim điện ảnh. Lĩnh vực đòi hỏi nhiều hơn một chữ "đẹp".

Tuy nhiên, rắc rối cho họ là hiện tại phim truyền hình Trung Quốc thiếu hụt trầm trọng nguồn cung kịch bản chất lượng. Dẫn đến việc chính những nhân tố tài năng cũng phải chạy theo dòng phim chỉ mang tính giải trí, chất lượng không đảm bảo. So với ngày bé, họ thiếu hụt nghiêm trọng lượng tác phẩm gây tiếng vang.

Lý Lan Địch liên tục đóng phim "thảm họa" khi trưởng thành. Ảnh: Sohu.

Tên tuổi của Quan Hiểu Đồng từng bị ảnh hưởng không nhỏ vì liên tục cho lên sóng các tác phẩm thần tượng chất lượng kém như Cực quang chi luyến, Cú đấm ngọt ngào, Phượng tù hoàng... Hiện tại, do nhát tay trong khâu tìm kịch bản phù hợp, sao nữ hạn chế đóng phim, chủ yếu phát triển ở mảng show truyền hình.

Năm 2019, Lý Lan Địch tự hủy hình tượng ngay trong bộ phim cổ trang đầu tay Mộng hồi Đại Thanh. Cô bị chê nhan sắc không phù hợp với tạo hình cổ trang.

Không chỉ thất bại ở dòng phim cổ trang, thành tích ở thể loại phim hiện đại của Lý Lan Địch cũng chẳng khá khẩm. Đừng quấy rầy tôi học tập - tác phẩm mới nhất của nữ diễn viên - bị chê bai nội dung, chỉ nhận 5,6/10 điểm chất lượng trên Douban.

Không có công thức chung để thành công

Theo Tân Hoa Xã, không có bất kỳ công thức cố định nào dẫn sao nhí chạm tới đỉnh cao danh vọng dễ dàng. Họ chỉ có từng bước chứng minh tài năng và chờ công chúng công nhận.

Cây bút Dương Lâm Thuân của hãng thông tấn hàng đầu cho rằng muốn thành công, thế hệ diễn viên nổi danh từ ngày bé cần xác định hướng đi phù hợp, phát huy được hết thế mạnh của bản thân. Quan trọng hơn cả là họ phải "dám thử, không ngại phá kén để thử thách".

Trên tờ Hoàn Cầu, Trương Tử Phong chia sẻ cô từng trải qua khoảng thời gian khốn khó, đứng giữa hai sự lựa chọn: chuyên tâm đóng phim điện ảnh hay đóng phim thần tượng. "16,17 tuổi là giai đoạn rất quan trọng đối với sao nhí. May mắn tôi sớm nhận ra bản thân thích hợp làm diễn viên hơn ngôi sao thần tượng", cô nói.

Ở Chị tôi, Tử Phong chấp nhận cắt bỏ mái tóc dài để nhập vai.

Trương Tử Phong là sao nhí thuộc thế hệ 10X thành công nhất hiện nay. Ảnh: QQ.

Thứ hai, các sao nhí cần phải tránh xa tai tiếng. Việc tham gia guồng quay showbiz và nổi tiếng quá sớm khiến không ít người đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, chứng ám ảnh cân nặng từ khi còn nhỏ. Áp lực và suy nghĩ tự mãn khiến nhiều sao nhí trượt dài trong bê bối.