Sự trưởng thành của con sao Hollywood

Cặp song sinh Max - Emme bước vào tuổi teen có nhiều thay đổi về ngoại hình, nhất là bé gái Emme. Nàng công chúa đáng yêu của Jennifer Lopez vừa tròn tuổi 13 và được khán giả biết đến như một tài năng nhí ở lĩnh vực ca hát. Năm 2020, Emme đã cùng mẹ diễn tự tin bản mash-up Born In The USA và Let Get Loud trên sân khấu Super Bowl. Ảnh: USA Today.